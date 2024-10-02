Duck Creek Technologies 推出 Payments Facilitator，打造端到端的保险支付解决方案

作为成熟的 Duck Creek 平台的组成部分，新解决方案可以简化保险公司的支付流程，提供安全的交易能力

波士顿, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家定义未来财产和意外险 (P&C) 以及一般保险的智能解决方案提供商，今日推出了其最新的保险支付解决方案：Duck Creek Payments Facilitator。 这一现代化的端到端支付解决方案满足了保险支付领域的细微需求，可为保险公司收付款提供多种数字支付方式。



Duck Creek Payments Facilitator 提供了一个全球化解决方案，将 FedNow 等实时功能与传统支付服务和推送到卡或数字钱包等银行即服务 (BaaS) 功能结合在了一起。 现在，保险公司可以使用其所选市场中的任何支付方式向投保人收取或支付款项。

“在当今日新月异的保险领域，保险公司需要的不只是交易解决方案。 他们还需要一种安全、灵活且不会过时的全球性支付处理方法，” Duck Creek Technologies 首席产品和技术官 Jess Keeney 说。 “Duck Creek Payments Facilitator 正是如此，让保险公司能够轻松管理即时索赔付款和实时保费收款——所有这些均通过一个成熟的一体化解决方案进行处理。”

Duck Creek Payments 包含 Duck Creek Payments Facilitator 和今年年初推出的 Duck Creek Payments Orchestrator。 Duck Creek Payments Orchestrator 旨在与保险公司现有系统无缝集成，大幅减少保险公司的集成时间和成本，同时仍可接入整个全球支付生态系统。

Duck Creek Technologies 首席执行官 Michael Jackowski 表示：“在不断创新并拓展产品及服务的同时，我们始终专注于解决保险客户面临的最关键挑战。 Duck Creek Payments Facilitator 专为解决保险公司的独特运营需求而设计。 通过将此功能嵌入我们更广泛的平台，我们可以为保险公司提供全面的解决方案，提供更多灵活性，提升效率并帮助我们的客户为投保人、代理及供应商提供无缝体验。”

如需详细了解 Duck Creek Payments Facilitator，请访问 Duck Creek Payments。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 (LinkedIn 和 X) 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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