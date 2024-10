ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、エンド・ツー・エンドの保険の支払いソリューションのためのペイメント・ファシリテーターを発表

新しいソリューションが保険会社の支払いを簡素化し、実証済みのダック・クリークのプラットフォームの一部として安全な取引機能を提供

ボストン発, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは本日、保険に特化した最新の支払いソリューションであるダック・クリーク・ペイメント・ファシリテーター (Duck Creek Payments Facilitator) を発表した。 この最新のエンド・ツー・エンドの支払いソリューションは、保険会社が資金の回収と支払いの両方においてデジタル決済手段を利用できるようにすることで、保険業界特有の支払いの特徴に対応している。



ダック・クリーク・ペイメント・ファシリテーターは、FedNowのようなリアルタイム機能と、従来の決済サービスやBaaS (Banking as a Service) 機能を組み合わせたグローバルなソリューション (プッシュ・ツー・カードまたはデジタルウォレットを介した取引など) を提供する。 これにより、保険会社は、選択した市場におけるあらゆる決済テクノロジーを利用して、保険契約者から回収したり、保険契約者に支払ったりすることができる。

「今日の迅速に変化する保険業界において、保険会社は単なる取引ソリューション以上のものを必要としています。 グローバルな支払い処理には、安全で機敏かつ将来にわたって有効なアプローチが必要です。」ダック・クリーク・テクノロジーズの最高製品・技術責任者であるジェス・キーニー (Jess Keeney) は述べている。 「ダック・クリーク・ペイメント・ファシリテーターはまさにそれを実現します。保険会社が即時の保険金支払いからリアルタイムの保険料支払いまで、すべてを単一の実証済みのソリューションから簡単に管理することを可能にします。」

ダック・クリーク・ペイメントには、ダック・クリーク・ペイメント・ファシリテーターと今年すでに発表されたダック・クリーク・ペイメント・オーケストレーター (Duck Creek Payments Orchestrator) が含まれる。 ダック・クリーク・ペイメント・オーケストレーターは、保険会社の既存システムとシームレスに統合するように設計されており、統合にかかる時間とコストを大幅に削減しながら、グローバルな決済エコシステム全体へのアクセスを可能にする。

「当社は革新を続け、提供する商品を拡大し続けていますが、保険会社のクライアントが直面している最も重大な課題を解決することが常に当社の焦点になっています。」ダック・クリーク・テクノロジーズの最高執行責任者であるマイケル・ジャコウスキー (Michael Jackowski) は述べている。 「ダック・クリーク・ペイメント・ファシリテーターは、保険会社の独自の業務上の要求に対応するよう特別に設計されています。 この機能を当社のより広範なプラットフォームに組み込むことで、当社は、柔軟性をサポートし、効率を高める包括的なアプローチを保険会社に提供し、当社のクライアントが保険契約者、代理店、ベンダーに円滑な体験を提供するのを支援しています。」

ダック・クリーク・ペイメント・ファシリテーターに関する詳細は、ダック・クリーク・ペイメントを参照されたい。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびX (旧Twitter) のソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

