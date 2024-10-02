Curium 宣布與 PeptiDream 建立策略夥伴關係，在日本前列腺癌治療學領域展開合作

合作內容包括 177 Lu-PSMA-I&T 和 64 Cu-PSMA-I&T 在日本的臨床開發、監管備案和商業化工作

Lu-PSMA-I&T 和 Cu-PSMA-I&T 在日本的臨床開發、監管備案和商業化工作 基於兩間公司的長期合作關係

日本每年有大約 9 萬宗前列腺癌新病例確診



巴黎, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium 是一家世界領先的核醫學企業，今天宣布與 PeptiDream 的全資子公司 PDRadiopharma Inc 建立策略夥伴關係，雙方將共同負責 177Lu-PSMA-I&T 和 64Cu-PSMA-I&T 在日本的臨床開發、監管備案和商業化等方面的工作。 這兩種藥劑 177Lu-PSMA-I&T 和 64Cu-PSMA-I&T 的標靶為在前列腺癌細胞上表達的前列腺特異性膜抗原 (PSMA)，目前有關人員正在研究其對前列腺癌的治療與診斷作用。 兩者的標靶均為具有高水平 PSMA 表達的腫瘤，因此有可能形成治療診斷配對方案。

根據合作條款，Curium 和 PDRadiopharma 將共同負責 177Lu-PSMA-I&T 和 64Cu-PSMA-I&T 在日本的臨床開發工作，由 PDRadiopharma 主導在日本的監管備案、製造、商業化和分銷業務。 Curium 將繼續領導這兩種藥物的全球開發工作，並透過技術轉移支援 PDRadiopharma 在日本建立生產線，包括基於 Curium 專有技術的高通量銅 64 生產線。

PeptiDream 總裁兼行政總裁 Patrick C. Reid 評論道：「標靶放射性藥物正在迅速改變我們診斷和治療癌症的方式。 在 PeptiDream 和 PDRadiopharma，我們致力擴大這些強大的標靶治療產品線，我們很高興能夠透過與 Curium 合作來加速推進這些工作，將他們極具潛力的前列腺癌標靶放射性藥物帶給日本患者。」

PDRadiopharma 總裁兼 PeptiDream 市場總監 Masato Murakami 評論道：「我們很高興與 Curium 合作開發 177Lu-PSMA-I&T 和 64Cu-PSMA-I&T，這兩種都是用於診斷和治療 PSMA 表達的前列腺癌的極具潛力的產品。 我們期待與 Curium 合作，盡快為日本前列腺癌患者提供這些急需的藥物。」

Curium 國際市場行政總裁 Chaitanya Tatineni 評論道：「Curium 作為放射性藥物領域的全球創新者，擁有極具潛力的後期腫瘤產品線，我們很高興與在日本擁有四十多年經驗的 PDRadiopharma 合作。 Curium 和 PDRadiopharma 計劃利用互補優勢，加速開發創新產品，造福日本前列腺癌患者。」

前列腺癌在日本仍相當常見。 每年約有 9 至 10 萬宗新病例，轉移性去勢療法抵抗型前列腺癌患者的整體存活率在臨床試驗中約為三年，在現實世界中的時間甚至更短，仍然有大量患者尚未獲得適當治療。

177Lu-PSMA-I&T 是一種與放射性同位素镥 177 結合的 PSMA 抑制劑，目前 Curium 正在全球關鍵的第 3 期 ECLIPSE 試驗中對之進行測試 (ClinicalTrials.gov 標識符；NCT05204927)。 ECLIPSE 是一項多中心、開放標籤的隨機臨床試驗，用於比較 177Lu-PSMA-I&T 與荷爾蒙療法應用在轉移性去勢療法抵抗型前列腺癌患者身上的安全性和有效性。 為了進行 ECLIPSE 試驗，組織者在美國和歐洲的 51 個試驗地點招募了 400 多名患者。

目前，相關人員正在 2 個多中心第 3 期試驗中對 64Cu-PSMA-I&T PET進行研究；SOLAR RECUR 測試前列腺癌生化復發男性的診斷效能 (ClinicalTrials.gov 標識符 NCT06235099)，SOLAR STAGE 測試新診斷的不利中高風險前列腺癌男性的診斷效能 (ClinicalTrials.gov 標識符；NCT06235151) 。 首個人體第 1/2 期 SOLAR 試驗達到了組織學證實的轉移性前列腺癌患者的區域級正確定位率和患者級正確檢測率的共同主要終點。 PSMA 靶向 PET/CT 影像日益成為一種高度敏感的方法，用於檢測生化復發情況下的局部復發或轉移性病變，以及定位原發性前列腺癌。

Curium 和 PDRadiopharma 在放射性藥物領域建立了長期合作關係。

更多資訊：

PeptiDream Inc.

Yuko Okimoto (投資者關係與公共事務)

info@peptidream.com

PDRadiopharma Inc.

Noriko Tanaka (總務)

s-info-hq@pdradiopharma.com

Curium

Ross Bethell

副總裁、全球傳訊主管

communications@curiumpharma.com

關於 PeptiDream Inc.

PeptiDream Inc. (東京證券交易所主要市場 4587) 正在將大環肽轉化為全新的創新藥物方面引領業界，以解決尚未滿足的醫療需求並改善全球患者的生活品質。 在放射性藥物業務中，PeptiDream 透過全資子公司PDRadiopharma 在日本推廣和銷售多種已獲批准的放射性藥物和放射診斷藥物，並利用專有的 Peptide Discovery Platform System (PDPS) 技術來發現和開發一系列創新的標靶放射治療和放射診斷產品線，涵蓋其全資子公司的內部項目和全球合作項目。 在其非放射性製藥業務中，PeptiDream 同樣利用 PDPS，在廣泛的全球開發合作夥伴網絡中，發現和開發多種多樣的研究性勝肽治療藥物、勝肽藥物綴合物 (PDC) 和多功能勝肽綴合物 (MPC)。 PeptiDream 的總部位於日本川崎。 如需了解有關我們公司、科研成果和產品線的更多資訊，請瀏覽 www.peptidream.com/en

關於 PDRadiopharma

PDRadiopharma 自 2022 年以來是 PeptiDream 的全資子公司。該公司自 1968 年開業至今，作為此領域的先行者，一直透過研發、製造、監管和銷售提供優質的放射性藥物。 PDRadiopharma 目前在日本推廣 21 種放射診斷產品 (涵蓋 SPECT 和 PET 產品) 和 8 種放射治療產品 (3 個產品類別)。 此外，PDRadiopharma 和 PeptiDream 正在為日本和全球市場開發廣泛的放射治療和放射診斷產品線。 如欲了解有關 PDRadiopharma 的更多資訊，請瀏覽 www.pdradiopharma.com/en

關於 Curium

Curium 是一家世界領先的核醫學企業。 我們開發、生產並銷售世界一流的放射性藥物產品，從而為全球患者提供幫助。 我們將久經考驗的傳統與開創性的方法相結合，為患者們提供創新、卓越和無與倫比的服務。 Curium 的生產設施遍布歐美，每年為超過 1,400 萬名患者提供 SPECT、PET 和治療性放射性藥物解決方案，用於治療各種危及生命的疾病。 公司名「Curium」是為了紀念放射性物質研究的先驅 Marie Curie 和 Pierre Curie，放射性元素鋦就是以他們的名字命名的。 如需了解更多資訊，請瀏覽 www.curiumpharma.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.