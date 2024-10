Curium Mengumumkan Kemitraan Strategis dengan PeptiDream untuk Teranostik Kanker Prostat di Jepang

Kerja sama mencakup pengembangan klinis, pengajuan regulasi, dan komersialisasi di Jepang untuk 177 Lu-PSMA-I&T dan 64 Cu-PSMA-I&T

Lu-PSMA-I&T dan Cu-PSMA-I&T Dibangun di atas hubungan yang telah terjalin lama antara kedua perusahaan

Di Jepang, sekitar 90.000 kasus baru kanker prostat didiagnosis setiap tahunnya



PARIS, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium, pemimpin dunia dalam kedokteran nuklir, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan ini telah memasuki kemtiraan strategis dengan PDRadiopharma Inc, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PeptiDream, untuk pengembangan klinis, pengajuan regulasi, dan komersialisasi di Jepang untuk 177Lu-PSMA-I&T dan 64Cu-PSMA-I&T. Dua agen 177Lu-PSMA-I&T dan 64Cu-PSMA-I&T menargetkan prostate specific membrane antigen (PSMA) yang terdapat pada sel kanker prostat dan sedang diteliti untuk pengobatan dan diagnosis kanker prostat. Keduanya menargetkan tumor dengan kandungan PSMA tingkat tinggi dan selanjutnya berpotensi membentuk pasangan teranostik (terapeutik & diagnostik).

Berdasarkan ketentuan kemitraan, Curium dan PDRadiopharma akan secara bersama-sama berkolaborasi terkait aktivitas pengembangan klinis untuk 177Lu-PSMA-I&T dan 64Cu-PSMA-I&T di Jepang, dengan PDRadiopharma yang akan mengarahkan pengajuan regulasi, produksi, komersialisasi, dan aktivitas distribusi di Jepang. Curium akan terus mengarahkan pengembangan global dari dua agen tersebut dan mendukung PDRadiopharma melalui transfer teknologi untuk mendukung pengaturan lini produksi di Jepang – termasuk lini produksi Copper 64 dengan throughput tinggi berdasarkan teknologi milik Curium.

Patrick C. Reid, Presiden & CEO dari PeptiDream berkomentar: “Radiofarmaka bertarget dengan cepat merevolusi cara kami mendiagnosis dan mengobati kanker. Di PeptiDream dan PDRadiopharma, kami berfokus untuk memperluas rantai pengembangan produk terapi bertarget yang kuat ini, dan kami sangat senang mampu mempercepat upaya itu dengan bermitra bersama Curium untuk menghadirkan produk terapi radiofarmaka yang sangat menjanjikan untuk mengobati kanker prostat bagi pasien di Jepang.”

Masato Murakami, Presiden PDRadiopharma & CMO dari PeptiDream berkomentar: “Kami sangat antusias bermitra dengan Curium dalam pengembangan 177Lu-PSMA-I&T dan 64Cu-PSMA-I&T, produk terapi yang sangat menjanjikan untuk diagnosis dan pengobatan kanker prostat yang mengandung PSMA. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Curium untuk menghadirkan agen yang sangat dibutuhkan bagi pasien kanker prostat di Jepang sesegera mungkin.”

Chaitanya Tatineni, CEO Pasar Internasional Curium berkomentar: “Sebagai inovator global di bidang radiofarmaka dengan rantai pengembangan onkologi tahap akhir yang menjanjikan, Curium menyambut baik kerja sama dengan PDRadiopharma yang memiliki pengalaman lebih dari empat dekade di Jepang. Curium dan PDRadiopharma berencana untuk memanfaatkan kelebihan mereka yang saling melengkapi untuk mempercepat pengembangan produk inovatif bagi kebaikan pasien kanker prostat di Jepang.”

Kanker prostat terus meningkat secara luas di Jepang. Setiap tahun, sekitar 90.000 – 100.000 kasus baru pasien dengan kanker prostat metastasis yang resisten terhadap kastrasi memiliki tingkat harapan hidup kira-kira tiga tahun dalam lingkungan uji klinis, dan bahkan kenyataannya lebih pendek, dan masih banyak kebutuhan medis yang belum terpenuhi untuk terapi.

177Lu-PSMA-I&T, inhibitor PSMA yang terkonjugasi dengan radioisotop Lutetium 177, saat ini sedang diuji oleh Curium dalam uji coba ECLIPSE Fase 3 yang sangat penting secara global (pengenal ClinicalTrials.gov; NCT05204927). ECLIPSE adalah uji klinis acak multisentrum, label terbuka, dan acak yang membandingkan keselamatan dan kemanjuran 177Lu-PSMA-I&T dibandingkan terapi hormon pada pasien dengan kanker prostat metastasis yang resisten terhadap kastrasi. Uji coba ECLIPSE melibatkan lebih dari 400 pasien, di 51 lokasi uji coba di Amerika Serikat dan Eropa.

64Cu-PSMA-I&T PET saat ini sedang diteliti dalam 2 uji coba Tahap 3 multisentrum; SOLAR RECUR menguji kinerja diagnostik pada pria dengan kekambuhan biokimiawi kanker prostat (pengenal ClinicalTrials.gov NCT06235099) dan SOLAR STAGE menguji kinerja diagnostik pada pria dengan kanker prostat menengah hingga berisiko tinggi yang baru didiagnosis kurang baik (pengenal ClinicalTrials.gov; NCT06235151). Uji coba SOLAR Fase 1/2 pada manusia yang pertama memenuhi co-primary endpoints dari laju lokalisasi yang tepat di tingkat wilayah dan laju deteksi yang tepat di tingkat pasien pada pasien dengan kanker prostat metastasis yang terbukti secara histologis. Pencitraan PET/CT dengan target PSMA semakin berkembang sebagai metode yang sangat sensitif untuk mendeteksi lesi yang berulang secara lokal atau metastasis dalam konteks kekambuhan biokimiawi dan untuk melokalisasi kanker prostat primer.

Curium dan PDRadiopharma memiliki hubungan yang sudah terjalin lama dalam bidang radiofarmaka.

Tentang PeptiDream Inc.

PeptiDream Inc. (Pasar Perdana Bursa Efek Tokyo 4587) memelopori perubahan peptida makrosiklik ke dalam kelas baru obat-obatan inovatif untuk memenuhi kebutuhan medis yang belum terpenuhi dan meningkatkan kualitas hidup pasien di seluruh dunia. Dalam bisnis radiofarmaka, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yaitu PDRadiopharma, PeptiDream memasarkan dan menjual sejumlah radiofarmaka dan radiodiagnostik yang telah disetujui di Jepang, serta memanfaatkan teknologi Peptide Discovery Platform System (PDPS) yang dimilikinya untuk menemukan dan mengembangkan rantai pengembangan yang dalam untuk radioterapi dan radiodiagnostik yang ditargetkan secara inovatif, yang mencakup program-program internal yang dimiliki sepenuhnya dan program-program yang dimitrakan secara global. Dalam bisnis non-radiofarmaka, PeptiDream juga memanfaatkan PDPS untuk menemukan dan mengembangkan rantai pengembangan terapi peptida investigatif yang luas dan beragam, konjugat obat peptida (PDC), dan konjugat peptida multi-fungsional (MPC) di seluruh jaringan global yang luas dari mitra penemuan dan pengembangan. PeptiDream berkantor pusat di Kawasaki, Jepang. Untuk informasi selengkapnya tentang perusahaan, ilmu pengetahuan, dan rantai pengembangan kami, kunjungi www.peptidream.com/en

Tentang PDRadiopharma

PDRadiopharma, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PeptiDream sejak tahun 2022, telah menyediakan radiofarmaka berkualitas tinggi melalui penelitian dan pengembangan, produksi, regulasi, dan penjualan sebagai cikal bakal di bidang radiofarmaka, sejak bisnisnya dimulai pada tahun 1968. PDRadiopharma saat ini memasarkan 21 produk radiodiagnostik (mencakup produk SPECT dan PET) dan 8 produk radioterapi (3 kategori produk) di Jepang. Selain itu, PDRadiopharma dan PeptiDream juga sedang mengembangkan berbagai produk radioterapi dan radiodiagnostik untuk pasar Jepang dan dunia. Untuk informasi selengkapnya tentang PDRadiopharma, kunjungi www.pdradiopharma.com/en

Tentang Curium

Curium adalah pemimpin dunia dalam bidang kedokteran nuklir. Kami mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk radiofarmaka kelas dunia untuk membantu pasien di seluruh dunia. Tradisi kami yang sudah teruji yang digabungkan dengan pendekatan perintis merupakan ciri khas kami guna menyajikan inovasi, keunggulan, dan layanan yang tidak tertandingi. Dengan fasilitas manufaktur yang ada di Eropa dan Amerika Serikat, Curium menyajikan solusi SPECT, PET, dan radiofarmaka terapeutik untuk penyakit yang mengancam jiwa bagi lebih dari 14 juta pasien setiap tahunnya. Nama ‘Curium’ diambil dalam rangka menghormati peninggalan peneliti zat radioaktif Marie dan Pierre Curie, yang menjadi asal pemberian nama unsur radioaktif curium serta menegaskan fokus kami pada kedokteran nuklir. Untuk mempelajari selengkapnya, kunjungi www.curiumpharma.com

