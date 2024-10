FOTOS Y VIDEO: Gob. Cooper viaja al oeste de NC para evaluar los daños por tormenta del Huracán Helene

Press Release in English El día de hoy, el Gob. Roy Cooper viajó a la región oeste de Carolina del Norte, donde se le unió la administradora de FEMA, Deanne Criswell; el Procurador General de NC, Josh Stein; el secretario de NCDPS, Eddie Buffaloe, así como el director de operativos de NCDOT, Chris Peoples, con el fin de evaluar los daños ocasionados por la tormenta y los esfuerzos de respuesta continua ante el Huracán Helene. El gobernador visitó centros de distribución de alimentos y abastecimientos en los poblados de Marion y Black Mountain para agradecer a los voluntarios y hablar con quienes han sido afectados por la tormenta.

“Agradezco los esfuerzos y sacrificios hechos por el personal de emergencias y los voluntarios; ellos ponen su tiempo y recursos para ayudar a la población de la región oeste de Carolina del Norte que lo necesita,” expresó el Gob. Cooper “A medida que seguimos recuperándonos de la tormenta, seguiremos trabajando con nuestros aliados de niveles estatales, federales y de grupos locales sin fines de lucro para hacer entrega de recursos y asistencia a las comunidades afectadas." Para visualizar fotografías de la visita del Gobernador al oeste de NC, hacer clic aquí.

Para visualizar extractos en vídeo de la visita del Gobernador, hacer clic aquí.

Como medida de respuesta ante los daños sin precedentes dejados por el Huracán Helene en la región oeste de Carolina del Norte, aliados locales, estatales y federales continúan su labor conjunta para escalar recursos hacia esa región. En estos momentos, hay operativos para la provisión de alimentos, agua y abastecimientos de primera necesidad en las áreas afectadas. También se están logrando mejoras en los servicios de telecomunicación y en el acceso a las comunidades dañadas por la tormenta. Aunque el énfasis sigue siendo las medidas de rescate y respuesta a emergencias, el estado está avanzando simultáneamente los servicios de recuperación de todo Carolina del Norte, en colaboración con aliados locales y federales. ###

