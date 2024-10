Jeonju, cœur culturel de la Corée du Sud, aura un hymne officiel composé par Steve Barakatt

Steve Barakatt with the Mayor of Jeonju Woo Beom-ki

L'initiative célèbre l’Année des échanges culturels Canada–Corée 2024 2025

JEONJU, SOUTH KOREA, October 2, 2024 / EINPresswire.com / -- La ville de Jeonju est heureuse d'annoncer que le célèbre compositeur et pianiste canadien Steve Barakatt composera l'hymne officiel de Jeonju. Ce projet musical marque une étape importante alors que le Canada et la Corée du Sud célèbrent l’ Année des échanges culturels Canada–Corée 2024 2025. « C'est un grand honneur pour la ville de Jeonju d'avoir un hymne officiel créé par le compositeur et pianiste de renommée internationale Steve Barakatt, dont la musique a touché le cœur de millions de Coréens depuis près de trois décennies. Nous attendons avec impatience de partager ce chef-d'œuvre avec le monde, en invitant chacun à explorer et à découvrir le charme unique de Jeonju », a déclaré Woo Beom-ki, maire de Jeonju.Pour annoncer officiellement ce projet, Steve Barakatt, accompagné de Damien Pereira, délégué du Québec à Séoul et des représentants de Destination Québec cité — M. Robert Mercure, directeur général, et M. Simon Marinier, développement des affaires et des destinations — est aujourd'hui à Jeonju pour visiter la ville, rencontrer des responsables locaux et célébrer cette collaboration internationale significative.« Nous sommes très fiers de la contribution de notre compositeur de Québec à cette initiative culturelle importante entre Jeonju et Québec, qui laissera un héritage durable et marquera une étape importante pour nos nations », a déclaré M. Bruno Marchand, maire de Québec.« Ce projet remarquable entre la ville de Jeonju et la ville de Québec, porté par le talent exceptionnel de Steve Barakatt, incarne parfaitement l'esprit des échanges culturels entre le Québec et la Corée. Je suis très honoré d'assister à ce moment symbolique qui renforcera les liens entre nos deux cultures et marquera les générations futures. », a déclaré M. Damien Pereira, délégué du Québec à Séoul.Steve Barakatt a partagé ses réflexions en disant : « C'est un privilège de capturer l'essence et l'histoire de Jeonju, connue comme le cœur culturel de la Corée. Cette composition, mettant en vedette des musiciens coréens, fusionnera tradition et modernité, créant un voyage qui rend hommage au passé tout en se tournant vers l'avenir. »L'hymne officiel sera accompagné d'un vidéoclip produit par Korea Tourism Organization (KTO) en partenariat avec Destination Québec cité, mettant en valeur la beauté et l'énergie vibrante de Jeonju et de Québec, la terre créative de Steve Barakatt.Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne "Feel the Rhythm of Korea" de Korea Tourism Organization (KTO), qui a connu un succès remarquable, cumulant plus d'un milliard de vues sur diverses plateformes.À PROPOS DE LA VILLE DE JEONJUJeonju, capitale de la province de Jeolla du Nord en Corée du Sud, est célébrée comme le cœur culturel de la nation. Forte de plus de 1 300 ans d'histoire riche, Jeonju est renommée pour sa culture coréenne traditionnelle, particulièrement exemplifiée par son village Hanok. Cette zone compte plus de 800 hanoks magnifiquement préservés (maisons traditionnelles coréennes), offrant aux visiteurs une expérience immersive dans le patrimoine coréen. La ville est également célèbre pour son excellence culinaire, étant le berceau du bibimbap, l'un des plats les plus emblématiques de la Corée, et est reconnue comme Ville créative de gastronomie par l'UNESCO. Jeonju allie harmonieusement ses traditions anciennes à une vibrante modernité culturelle, en faisant une destination incontournable pour les amateurs d'histoire et les aventuriers culinaires.À PROPOS DE STEVE BARAKATTDepuis plus de trois décennies, le compositeur, pianiste, chanteur, producteur et directeur créatif de renommée internationale Steve Barakatt a collaboré avec des artistes, des studios et des organisations de premier plan sur des centaines de projets artistiques. Reconnu comme l'un des plus grands compositeurs d'hymnes officiels au monde , Barakatt est le créateur de "Lullaby, The UNICEF Anthem", de l'hymne officiel de l'Ordre national du Québec "Devenir", ainsi que des hymnes pour Fairmont Le Château Frontenac et les 66 Royal Golf Clubs du monde. Ses compositions ont également été présentées lors d'événements prestigieux tels que la Coupe du Monde de la FIFA et le Grand Prix de F1. En 2018, Barakatt a été décoré par le Premier ministre de la Corée du Sud, et en 2021, il a été nommé Chevalier de l'Ordre national du Québec par le Premier ministre du Québec.

Message de Bruno Marchand, maire de Québec

