Emirates E-Sports Federation 与 ITW Universe 公布 E-Gaming League（EGL），将于 2025 年 3 月正式启动

阿联酋迪拜, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emirates E-Sports Federation 携手 ITW Universe 共同宣布启动 E-Gaming League(EGL),这是一项开创性的电子竞技联赛,将于 2025 年 3 月在阿联酋首次举行。 EGL 以 NBA、EPL 和 IPL 等顶级体育联赛为灵感,引入独特的加盟和选秀系统,旨在重新定义电子竞技。

联赛将有六支加盟队伍参赛,涵盖 MOBA、FPS、体育和赛车等多个游戏流派。 其创新的选秀模式将是电子竞技领域的首创,可促进实力平衡并培养新人。

全球预选赛将于 2025 年初拉开帷幕,届时最优秀的业余玩家将有机会参加选秀并与国际明星同台竞技。 在这一过程中,阿联酋作为全球领先的电子竞技中心的地位将得到巩固。

Emirates E-Sports Federation 主席 Sheikh Sultan Bin Khalifa Bin Shakbout Al Nahyan 殿下强调指出:“

EGL 将联合发行商、玩家、组织方及品牌方共同塑造该地区电子竞技的未来。”

ITW Universe 董事 Vivek Chandra 表示:“

EGL 将树立新的全球标杆,使阿联酋成为电子竞技人才和创新的重要目的地。”

该联合会秘书长 Saeed Ali Al-Tahir 强调:“

EGL 为新人才提供了一个平台,并将阿联酋定位为电子竞技领域的全球领导者。”

ITW Universe 游戏/电子竞技主管 Nayeem Khan 补充称:“

EGL 不仅仅是一项联赛——更是一种沉浸式娱乐体验,包括粉丝区、社区活动和现场表演,可将电子竞技提升至主流体育娱乐的地位。”

PC 和游戏市场在 2023 年创造了 920 亿美元的收入,在此背景下,EGL 旨在通过引入成熟的体育框架,创造一个可持续发展的生态系统,促进人才发展和全球竞争,将电子竞技提升至新高度。

这一公告标志着一段激动人心旅程的开端,推动 EGL 朝着成为全球电子竞技领域旗舰赛事的方向前进。

联系人:nayeem.k@itwconsulting.in

如需本公告随附的照片,请访问 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca4080a3-0605-4ec8-b09f-307723f4f440

