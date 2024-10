Naxos Music Library alcanza los 3 millones de pistas: Un hito en el streaming de música clásica

NASHVILLE, Tenn., Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Naxos Music Group se enorgullece en anunciar que Naxos Music Library (NML) ha alcanzado un hito monumental: más de 3 millones de pistas de música clásica. Desde su lanzamiento en 2003, NML ha sido una fuerza pionera en el streaming de música clásica, ofreciendo un catálogo inigualable que presenta obras icónicas junto a composiciones de artistas diversos y menos conocidos.



Ahora, en 2024, NML sigue elevando el nivel con una experiencia de usuario mejorada, herramientas de búsqueda actualizadas, aplicaciones móviles y amplios recursos educativos como folletos de álbumes, videos de clases magistrales y entrevistas con artistas. Este logro notable consolida el estatus de NML como el principal recurso de música clásica del mundo, apoyando a educadores, estudiantes y entusiastas a nivel global en la era digital de la música.

Para más información, visite www.naxosforeducation.com.

Sobre Naxos Music Group: Desde 1987, Naxos ha sido un líder global en música clásica, plataformas digitales y educación. Obtenga más información en www.naxosmusicgroup.com.

