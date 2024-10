FOTOS Y VIDEO: Gob. Cooper viaja al oeste de NC para evaluar daños por tormenta del Huracán Helene

Press Release in English El día de hoy, el Gob. Roy Cooper viajó a la región oeste de Carolina del Norte, donde se le unió la administradora de FEMA, Deanne Criswell; el secretario de NCDOT, Joey Hopkins; el secretario de NCDPS, Eddie Buffaloe; el secretario de NCDHHS, Kody Kinsley, así como funcionarios de la Div. de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte, NCEM, todo con el fin de evaluar los daños ocasionados por la tormenta, así como los esfuerzos de respuesta continua ante el Huracán Helene. El Gobernador hizo un recorrido aéreo sobre las áreas dañadas y visitó Hospital Mission para agradecer al personal; se detuvo en algunos negocios locales que ofrecían su apoyo a la comunidad y también habló con voluntarios que realizaban una operativo de distribución de agua en la Iglesia Bautista Biltmore.

"El Huracán Helene está causando impactos devastadores en la región oeste de Carolina del Norte; el peligro es persistente pues los ríos continúan elevándose y los equipos de búsqueda y rescate continúan sus labores", dijo el Gob. Cooper. "Seguiremos trabajando con nuestros aliados estatales, federales y de grupos locales sin fines de lucro para ofrecer a la población la ayuda que necesita, al tiempo que respondemos ante esta crisis y comenzamos el proceso de recuperación".

Para visualizar fotografías de la visita del Gobernador al oeste de NC, hacer clic aquí.

Para visualizar extractos en vídeo de la visita del Gobernador, hacer clic aquí.

Como medida de respuesta ante los daños sin precedentes dejados por el Huracán Helene en la región oeste de Carolina del Norte, aliados locales, estatales y federales continúan su labor conjunta para escalar recursos hacia esa región. En estos momentos, hay operativos para la provisión de alimentos, agua y abastecimientos de primera necesidad en las áreas afectadas. También se están logrando mejoras en los servicios de telecomunicación y en el acceso a las comunidades dañadas por la tormenta. Aunque el énfasis siguen siendo las medidas de rescate y respuesta a emergencias, el estado está avanzando simultáneamente los servicios de recuperación de todo Carolina del Norte, en colaboración con aliados locales y federales.

Informe escrito por Gary Robertson, de Associated Press:

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, llegó alrededor de las 10:30 a.m., en avión, al Aeropuerto Regional de Asheville, en Fletcher. Allí se reunió con la administradora de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), Deanna Criswell, quien recibió un reporte de actualización de parte de Cooper y tres secretarios del gabinete, -quienes también asistieron-, sobre las medidas de recuperación requeridas a consecuencia de la tormenta. Cooper estrechó la mano de varios elementos de la Guardia Nacional de Carolina del Norte desplegados en el aeropuerto, incluyendo a los asignados en 1451st Transportation Company; donde los esperaban para la recolección de suministros a ser cargados en un camión de plataforma. Desde allí, los suministros serían transportados al Condado Buncombe y también se harían llegar vía aérea a varios puntos de la región oeste.

Criswell, Cooper y el director estatal de la Div. de Manejo de Emergencias, Will Ray, junto con el resto del personal e integrantes de la prensa, abordaron una aeronave C-26 de la Guardia Nacional para tener una vista aérea los daños sufridos en Asheville y sus alrededores, incluyendo aéreas del poblado Chimney Rock y del lago Lake Lure, más los poblados Burnsville y Marshall; fue posible ver los escombros cubriendo una gran sección del lago Lake Lure, rumbo a Chimney Rock.

Cooper, Criswell y otras personas más viajaron luego en automóvil a Mission Hospital en Asheville, donde los ejecutivos del hospital pidieron que fuera prioritario el restablecimiento del servicio de agua provisto por la ciudad y continuar así sus operaciones médicas.

Desde que llegó la tormenta, un mínimo de 20 camiones cisterna han sido traídos diariamente con el fin de alimentar los enfriadores de aire acondicionado y mantener al hospital en funcionamiento, expresó Greg Lowe, presidente de la División de Carolina del Norte de la entidad matriz de Mission, HCA Healthcare.

Desde la tormenta, muchos empleados no han salido del hospital y están preocupados por el bienestar de sus seres queridos, expresó.

"Sabemos que estamos brindando atención médica segura y de buena calidad, pero estamos al límite; muy al límite,” dijo. "La situación se ha vuelto difícil entre nuestro personal porque están agotados". Para mitigar tanto estrés, se han incorporado algunos otros trabajadores sanitarios de relevo.

No obstante, el hospital está alcanzando sus límites ya que pacientes necesitados de atención están llegando con sus familiares e incluso con sus mascotas, pues de lo contrario carecerían de electricidad, dijeron funcionarios del hospital. Al mediodía del lunes, más de 80 pacientes de la sala de emergencias estaban a la espera de ser admitidos.

El hospital también se está preparando para las consecuencias de una devastación adicional: Lowe dijo que, para afrontar mayores cifras de muertes, se han comprado tres morgues móviles.

"Nos estamos preparando para lo que viene", dijo.

Cooper, Criswell y otras personas más, a continuación visitaron el centro de Asheville, donde hablaron con algunos comerciantes locales que ofrecían asistencia a los residentes desplazados. El lunes por la mañana, Kyle James y otros copropietarios de la cafetería Flour Cofee entregaron a los transeúntes más de 300 bisquets y 25 galones de bebida; James dijo que, mientras fuera necesario, planeaba seguir haciéndolo. El grupo del Gobernador también se reunió con trabajadores del hotel The Restoration, uno de los pocos que, aunque carecían de agua potable, se prepararon el lunes por la noche para ofrecer a los socorristas de fueras de la ciudad trabajando en las medidas de recuperación, el espacio combinado para 100 camas.

La caravana del gobernador se dirigió entonces al poblado Arden, donde Cooper agradeció a los voluntarios laborando en el punto de alimentación de la Iglesia Biltmore y les deseó lo mejor a quienes recibían agua embotellada, bolsas de hielo y paquetes con pollo, pasta, frijoles y arroz. El reverendo Jason Gaston, de la Iglesia Biltmore, estimó que desde la madrugada del lunes, cerca de 3,000 automóviles habían pasado por ahí en busca de ayuda.

Cooper, Criswell y los secretarios del gabinete se unieron al Congresista Chuck Edwards y a otros funcionarios electos más y también a algunos funcionarios de la Guardia Nacional, para asistir justo antes de las 4 p.m., a una conferencia de prensa en el aeropuerto.

"Se trata de una tormenta sin precedentes la que ha azotado a la región oeste de Carolina del Norte", dijo Cooper. "Por lo que se requieren medidas de respuesta sin precedentes".

Cooper dijo que, al mediodía del lunes, había 92 equipos de búsqueda y rescate trabajando en la región. Expresó que el número de clientes sin servicio de electricidad seguía disminuyendo y que se estaban logrando avances en el restablecimiento del servicio de telefonía. "Estamos afrontando una situación nunca antes vista en la región oeste de Carolina del Norte", dijo Cooper.

El director estatal de la Div. de Manejo de Emergencias, Will Ray, dijo que más de 7,000 habitantes de Carolina del Norte ya se habían registrado para recibir la asistencia de FEMA, y que "hay dinero que está llegando a sus bolsillos". Se han activado a casi 800 elementos de la Guardia Nacional de Carolina del Norte.

Criswell dijo que, bajo la dirección del presidente Joe Biden, FEMA "va a estar aquí todo el tiempo necesario, hasta concluir con las medidas de respuesta"; además, calificó la tormenta de "histórica" con "un impacto catastrófico para esta comunidad".

Cuando un reportero preguntó si creía que la semana pasada se había hecho lo suficiente para evacuar a los residentes antes de la tormenta, Cooper dijo que las autoridades sabían que iba a ser un suceso de proporciones significativas, y que las autoridades locales informaron a los residentes que abandonaran las áreas de poca altitud.

"La devastación es de proporciones increíbles; incluso estando preparados para algo como esto, el suceso es algo nunca antes visto en la región oeste de Carolina del Norte", expresó Cooper.

###



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.