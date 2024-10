サシャ・パレンバーグ（Sascha Pallenberg）氏とリケシュ・シャー（Rikesh Shah）氏がTomorrow.Mobilityコングレスの基調講演者として登壇

スペイン・バルセロナ発, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11月5日から7日まで、フィラ・デ・バルセロナ(Fira de Barcelona)のグラン・ビア会場で開催される、第4回「トゥモローモビリティ・ワールド・コングレス(Tomorrow.Mobility World Congress、TMWC)」では、持続可能な都市モビリティの新しいパラダイムの世界的な導入を加速させることを目的とした、200名を越える講演者による会議プログラムが予定されている。 セッションに参加する専門家には、デジタルトランスフォーメーションの専門家であるサシャ・パレンバーグ氏や、ロンドン交通局(Transport for London、TfL)の元オープンイノベーション責任者であるリケシュ・シャー氏などがいる。



「Move Better(より良いモビリティ)」をテーマに、TMWCはフィラ・デ・バルセロナとEITアーバンモビリティ(EIT Urban Mobility、欧州連合の機関である欧州革新技術機構のイニシアティブ)によって共同開催され、モビリティのパラダイムシフトを実現するための10の主要トピックを軸に50のセッションが実施される。そのトピックには、新しいモビリティサービス、公共交通、自律型モビリティ、ラストマイル物流、モビリティのためのデータ、居住空間におけるモビリティインフラ、ゼロ・低排出モビリティ、アクティブモビリティ、道路の安全、インクルーシブモビリティが含まれる。

デジタルトランスフォーメーションの専門家であるサシャ・パレンバーグ氏は、2024年度TMWCの基調講演者の一人として登壇する。 パレンバーグ氏は現在、ドイツの持続可能性プラットフォーム企業アウェア(Aware)の最高意識責任者であり、それ以前はダイムラーAG(Daimler AG)のデジタルトランスフォーメーション部門の責任者を務めていた。 同氏はブロガーとしてキャリアをスタートし、モバイルギークス(Mobilegeeks)を設立し、ブログやポッドキャストを通じて持続可能なデジタルトランスフォーメーションを推進し続けている。

他にも、公共部門のイノベーションの著名な専門家であり、現在では英国のイノベーション調達エンパワーメントセンターを率いるリケシュ・シャー氏が基調講演に登壇する。 シャー氏はロンドン交通局(TfL)で22年間勤務し、オープンイノベーション部門の責任者など、さまざまな役職を歴任した人物である。 同氏は、交通サービス改善のための官民連携に焦点を当てた、TfL初のオープンイノベーション部門の立ち上げに尽力してきた。

講演者リストには、ドライブ・スウェーデン(Drive Sweden)、メルセデス・ベンツAG(Mercedes-Benz AG)、カーネット(CARNET)、オンタリオ・ビークル・イノベーション・ネットワーク(Ontario Vehicle Innovation Network)、ポリス・ネットワーク(POLIS network)、欧州委員会(European Commission)など、企業や機関の専門家も名を連ねている。

新しい都市景観に向けて

このイベントには展示エリアが設けられ、明日開催される都市とスマート都市ソリューションに関するサミットである「スマート シティ・エキスポ ワールド・コングレス(Smart City Expo World Congress)」と並行して開催される。Tomorrow.Buildingは、建物や都市インフラのグリーンおよびデジタルトランスフォーメーションに焦点を当てたフォーラムである。Tomorrow.Blue Economyとは、持続可能な経済成長のために海洋資源の潜在能力を最大限に活用することを目指す経済活動である。

このイベントには、1,100を超える出展者、850都市の代表者、700名の国際的な専門家、そして25,000名を超える参加者が集まる予定である。

メディア登録はこちらから

報道担当者向け問い合わせ先:

サルバドール・ビルルビナ (Salvador Bilurbina)

電子メール:sbilurbina@firabarcelona.com

電話:+34628162674

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/515bf86c-c3c9-49fb-b1f6-667d1d4d83b5

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.