UBiqube fortalece su directorio con el nombramiento de dos ejecutivos veteranos en los segmentos de nube y seguridad para impulsar la visión y expansión global de AgileOps

DUBLÍN, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, un líder en automatización de infraestructura de seguridad y nube híbrida, anunció hoy el nombramiento de dos ejecutivos experimentados, Jean-David Lehmann-Charley y Ahmed Guetari, para su directorio. Ambos líderes aportan una vasta experiencia en tecnologías de red, seguridad y nube, con una trayectoria comprobada en el impulso de innovación y crecimiento en el sector de proveedores de servicios.



Su incorporación llega en un momento crucial para UBiqube, mientras emprende su recorrido con Agile Ops, implementando soluciones escalables y automatizadas para las prácticas de CloudOps, NetOps y SecOps. Se unirán a nuestros distinguidos directores de NTT y Fujitsu y completarán el directorio con habilidades relevantes para impulsar la adopción de la innovación de UBiqube.

Jean-David Lehmann-Charley es vicepresidente regional de ventas, ecosistema Cortex EMEA y Latam para Palo Alto Networks. Aporta más de 20 años de experiencia en ventas complejas, directas e indirectas, en el mercado de redes y seguridad en EMEA y Latam en Palo Alto y antes de eso en Juniper. Jean-David es un líder de ventas emprendedor; su experiencia de campo y perspicacia serán esenciales para la gobernanza de UBiqube. "Agradezco la oportunidad de contribuir al crecimiento y la reputación de UBiqube como proveedor de soluciones de automatización de nube híbrida", dijo Jean-David. "En un sector notoriamente plagado de complejidad e inflación de herramientas, es alentador ver el enfoque de UBiqube en soluciones que simplifican las operaciones de nube y seguridad a través de la automatización. Es un esfuerzo esencial para asegurar que la infraestructura de TI esté lista para enfrentar el próximo "tsunami de IA".

Ahmed Guetari es gerente general y vicepresidente de productos para proveedores de servicios en F5. Aporta más de 20 años de experiencia en el sector con Juniper y ahora con F5. Ahmed es un visionario estratégico reconocido en todo el sector con una pasión por ofrecer tecnología con propósito. Es un jefe de producto práctico y su liderazgo está profundamente arraigado en su comprensión de la realidad operativa de sus clientes. Es el tecnólogo de campo que necesita el directorio de UBiqube. "La convergencia de los paradigmas de nube y red, el surgimiento del borde como un proxy en la nube y el crecimiento exponencial de los centros de datos tienen como objetivo abordar las monumentales necesidades de procesamiento de IA. Estas tendencias de transformación requieren soluciones centradas operaciones escalables a través de simplificación y automatización de procesos. UBiqube está a la vanguardia de este campo de innovación y lo ha demostrado a varios clientes y casos de uso", dijo Ahmed. "Estoy entusiasmado de unirme al directorio de UBiqube y ayudar al equipo a abrir el próximo capítulo de su crecimiento”.

Nabil Souli, director ejecutivo de UBiqube, dio la bienvenida a los nuevos miembros del directorio: "Me siento honrado y orgulloso del respaldo de la incorporación de Jean-David y Ahmed a nuestro directorio. Su experiencia y conocimiento del sector serán de valor incalculable mientras que ampliamos nuestras operaciones y continuamos expandiéndonos en los mercados globales. Su orientación fortalecerá nuestras asociaciones con los integradores de sistemas y nos permitirá impulsar la adopción de la agilidad operativa para una infraestructura de TI que esté a la altura del desafío de la IA".

Acerca de UBiqube:

Con sede en Dublín, Irlanda, UBiqube es un proveedor líder de automatización de infraestructuras orientado a simplificar drásticamente las operaciones en la nube, Netops y Secops. Nos asociamos con integradores de sistemas líderes en todo el mundo para diseñar y ofrecer soluciones personalizadas que aborden la complejidad de un panorama de infraestructura de TI en constante cambio. Para más información visite, www.ubiqube.com.

