Préparez-vous au décollage : Movember s'associe à l'une des moustaches les plus reconnaissables du Canada pour s'attaquer à la santé masculine

TORONTO, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moustaches (Mos) sont de retour à l'occasion de la campagne la plus poilue du Canada, le 1er Novembre! Cette année, Movember est fier de s'associer à l'athlète olympique et animateur de télévision primé Jon Montgomery pour sensibiliser, éduquer, encourager la participation et favoriser la collecte de fonds pour trois des plus importants problèmes de santé touchant les hommes : le cancer de la prostate, le cancer testiculaire, ainsi que la santé mentale et la prévention du suicide.



Que faut-il pour « raser » l'une des Mo's les plus célèbres du Canada ? Une cause importante qui a un énorme impact. Jon Montgomery est peut-être connu pour avoir dévalé une montagne glacée la tête la première sur une luge de skeleton, mais est la limite de son prochain acte mo-numental.

“Lorsqu'on m'a demandé si j'envisagerais de m'associer à Movember pour me faire pousser une 'Mo' pour une bonne cause, cela n'a pas posé de problème », déclare Jon Montgomery. » Mon père a été diagnostiqué et traité pour un cancer de la prostate il y a près de dix ans, et c'est une maladie qui touche tellement d'hommes et les personnes qui les aiment. J'ai aussi des amis qui ont perdu leur père à cause de cette terrible maladie, alors ma famille et moi mesurons la chance que nous avons. Je suis fier de pouvoir contribuer à la sensibilisation et à la prévention.”

Bien que ce que Jon a prévu soit un secret non identifié (pour l'instant...), le buzz dans notre sphère est qu'il s'agira d'un projet hors du commun. Restez à l`affût : il ne reste plus qu`un mois pour le découvrir !

Les chiffres : Pourquoi nous nous rasons de près

En moyenne, les hommes canadiens mourront quatre ans plus tôt que les femmes, et ce pour des raisons largement évitables, ce qui signifie que ça ne devrait pas être le cas.

Au Canada, 1 homme sur 8 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie, et plus de 217 000 hommes vivent actuellement avec ou après la maladie.

Le cancer testiculaire frappe tôt et est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes canadiens âgés de 15 à 40 ans. Bien que le taux de survie soit supérieur à 95 %, les effets secondaires à long terme liés au traitement compromettent gravement la qualité de vie.

Dans le monde, en moyenne, un homme meurt par suicide chaque minute de chaque jour. Le taux de suicides masculins est alarmant au Canada, où 3 suicides sur 4 sont des hommes.

Un engagement pour changer la face de la santé masculine

En 2003, Movember a lancé un mouvement en faveur de la santé masculine qui a depuis permis de financer plus de 1 300 projets de santé masculine dans le monde entier. Résultat : les hommes vivent plus longtemps et en meilleure santé. Ce mouvement, qui a débuté avec 30 Mo Bros, compte aujourd'hui plus de 6 millions d'adeptes. Et ce n'est pas fini.

“Movember est pour tout le monde, pas seulement pour les hommes », déclare Todd Minerson, directeur national de Movember Canada. " Nous nous faisons les promoteurs des soins de santé masculine qui reflètent aussi les besoins de tout le monde, y compris les hommes, parce que lorsque les hommes dans la vie d'une personne ne sont pas bien, tout le monde dans la vie de cet homme est affecté. Avec le soutien de Jon Montgomery - et de sa Mo - nous sommes ravis de porter notre soutien à de nouveaux sommets."

Pour en savoir plus, vous inscrire pour participer à Movember et faire un don, veuillez consulter le site suivant ca.movember.com/fr.

À propos de Movember

Il y a 21 ans, une idée poilue est née à Melbourne en Australie, déclenchant un mouvement qui allait transcender les frontières et changer à jamais la face de la santé masculine. Ce mouvement, connu sous le nom de Movember, a rassemblé des personnes de tous les milieux, suscité des milliards de conversations importantes, levé des fonds indispensables et a brisé le silence qui entoure la sante masculine.

Depuis 2003, cette organisation caritative novatrice a remis en question le statu quo, bousculé la recherche sur la santé masculine et transformé la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Grâce à son réseau international de sympathisants, elle a collecté plus de 1,3 milliard de dollars pour la santé masculine. Ces fonds essentiels ont permis de financer plus de 1 300 projets en santé masculine dans le monde entier. Qu'il s'agisse de recherches biomédicales révolutionnaires ou de la mise en place de registres du cancer de la prostate parmi les plus importants au monde, les fonds recueillis ont permis d'améliorer la qualité de vie des hommes. Depuis que Movember s'est intéressé à la santé mentale et à la prévention du suicide en 2006, Movember plaide en faveur d'une détection précoce des problèmes de santé mentale et d'une amélioration des réponses apportées par les cliniciens aux hommes en détresse. En favorisant de meilleures connexions sociales et en éduquant les hommes et ceux qui les soutiennent, Movember espère faire en sorte que davantage d'hommes sachent comment agir en cas de problèmes de santé mentale.

Movember s'engage à faire progresser la recherche, les traitements de pointe et les comportements sains, et à plaider en faveur de soins de santé inclusifs et sensibles au genre, qui répondent aux besoins uniques des hommes, des femmes et des individus de sexe différent issus de milieux culturels divers. Ce faisant, ils espèrent forger un avenir où les obstacles à une vie saine seront éliminés, où les préjugés disparaîtront et où chacun aura les mêmes chances de vivre longtemps et en bonne santé. En améliorant la santé masculine, nous pouvons avoir un impact profondément positif sur les femmes, les familles et la société.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ca.movember.com/fr

Pour plus d'informations ou pour les demandes des médias, veuillez contacter Jennifer Ban chez Weber Shandwick à l'adresse suivante jban@webershandwick.com.

