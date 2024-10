Warehouse On Wheels amplía la red de alquiler de almacenamiento móvil con una nueva ubicación en Monterrey, México

FT. MITCHELL, Kentucky, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Warehouse On Wheels (WOW), un proveedor líder de remolques de almacenamiento móvil bajo demanda para clientes de fabricación, distribución y logística de terceros anuncia la apertura de su nueva ubicación en Monterrey, México.



Localizada en el corazón del centro industrial de Monterrey, la ubicación operará bajo la marca "Almacenes Móviles" y ofrecerá una amplia gama de remolques de almacenamiento diseñados para atender las diversas necesidades de las empresas en varios sectores, incluyendo automotriz, plásticos y manufactura general, distribución minorista y construcción.

Con esta ubicación, Warehouse On Wheels está posicionada para ofrecer mejores servicios y soporte a una creciente clientela en el norte de México, asegurando que las empresas puedan escalar y administrar de manera eficaz sus necesidades de almacenamiento sin las limitaciones del almacenamiento tradicional.

"La misión principal de WOW es ofrecer soluciones a dos desafíos comunes en los campos de logística y cadena de suministro: la falta de espacio de almacenamiento seguro y escalable y la capacidad de mover activos valiosos de la empresa de manera eficaz. Muchas veces, estos problemas surgen rápidamente y necesitan resolverse en cuestión de días, no meses, y es ahí donde entramos", dice Jonathan Brooks, director ejecutivo de Warehouse On Wheels. "Nuestro enfoque ayuda a los clientes a obtener las soluciones de almacenamiento y transporte que necesitan sin demoras innecesarias ni pérdida de ingresos".

Desde sus inicios en 2017, Warehouse On Wheels se expandió a más de 40 ubicaciones en América del Norte, acumulando una flota de más de 36,000 unidades de remolques.

"Nuestro equipo ha gestionado e integrado con éxito numerosas adquisiciones e iniciado varias nuevas ubicaciones nuevas", agregó Brooks. "Estas medidas estratégicas nos posicionan en mercados importantes, abordan las brechas de cobertura de red y aseguran la proximidad a nuestros clientes".

“Warehouse On Wheels ha construido una sólida reputación basada en su compromiso con la calidad, confiabilidad y satisfacción del cliente”, dijo Brady Rodgers, presidente de las operaciones mexicanas de WOW en la nueva ubicación. "La expansión de la empresa en Monterrey subraya nuestra dedicación para satisfacer las necesidades de almacenamiento cambiantes de las empresas en la región y apoyar su crecimiento con soluciones prácticas y rentables".

Para más información visite, www.wowtrailers.mx.

Acerca de Warehouse On Wheels

Warehouse On Wheels es una red de los proveedores de alquiler de remolques regionales más respetados de América del Norte. La empresa ofrece soluciones de almacenamiento móvil, acarreo y transporte bajo demanda para resolver dos desafíos comunes de la cadena de suministro y logística: la falta de espacio de almacenamiento seguro y escalable y la capacidad de rastrear y mover bienes valiosos.

WOW, fundada en 2017, se expandió de dos ubicaciones y alrededor de 5400 remolques a más de 40 ubicaciones en América del Norte con una flota de más de 36 000 unidades. La empresa continúa su trayectoria de crecimiento con planes para introducir tecnologías modernas, aumentar su flota y expandir la presencia de WOW en ubicaciones importantes en Estados Unidos y México para finales de 2024.

