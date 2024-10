CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 1. LOKAKUUTA 2024 KLO 9.00

Verohallinto on julkaissut ohjeen Cargotec Oyj:n ja Kalmar Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämisestä Suomen tuloverotuksessa

Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin 30.6.2024. Osittaisjakautumisessa Kalmar-liiketoiminta siirtyi Kalmar Oyj:lle, joka perustettiin Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 1.7.2024.

Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden (1) Kalmar Oyj:n vastaavan osakelajin (eli joko A-sarjan tai B-sarjan) uuden osakkeen jokaista omistamaansa Cargotec Oyj:n A-sarjan ja jokaista B-sarjan osaketta kohden.

Osittaisjakautumisen johdosta Cargotec Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa Cargotec Oyj:n ja Kalmar Oyj:n osakkeiden kesken. Hankintameno vaihtelee Cargotec Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintahinnasta ja -ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

Verohallinto on 27.9.2024 julkaissut ohjeen Cargotec Oyj:n ja Kalmar Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämisestä Suomen tuloverotuksessa. Verohallinnon ohjeessa vahvistetaan, että osakkeiden hankintamenojen laskennassa jakosuhteena käytetään Cargotec Oyj:lle jääneen ja Kalmar Oyj:lle siirtyneen nettovarallisuuden suhdetta. Cargotec Oyj:n nettovarallisuus on jakautunut yhtiöiden kesken siten, että Kalmar Oyj on vastaanottanut noin 32,44 % ja Cargotec Oyj:lle on jäänyt noin 67,56 % nettovarallisuudesta. Verohallinnon ohjeen mukaan Cargotec Oyj:n osakkeen hankintameno on siten 67,56 % Cargotec Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista. Puolestaan Kalmar Oyj:n osakkeen hankintameno on 32,44 % Cargotec Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Esimerkki: Jos osakkeenomistajan Cargotec Oyj:n osakkeesta maksama alkuperäinen hankintahinta olisi ollut 60,00 euroa ennen jakautumista, olisi Cargotec Oyj:n osakkeen hankintameno 40,54 euroa ja Kalmar Oyj:n osakkeen hankintameno 19,46 euroa.

Verohallinnon ohje on kokonaisuudessaan saatavilla Verohallinnon verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi .

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen koskee ainoastaan Suomessa yleisesti verovelvollisia osakkeenomistajia. Muussa maassa verotuksellisesti asuvia osakkeenomistajia suositellaan selvittämään oman veroasiantuntijansa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa, miten Cargotec Oyj:n osakkeen ja Kalmar Oyj:n osakkeen hankintameno määritetään heidän tuloverotuksessaan osittaisjakautumisen jälkeen.

Lisätietoja jakautumisesta on saatavilla Cargotec Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.cargotec.com/fi/sijoittajat/jakautuminen/ .

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4000

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Cargotecin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.