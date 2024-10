الأول من نوعه في المنطقة باستخدام تقنية "ويف جاردن كوف"

Bahrain Surf Park - Club Hawaii Experience Bahrain Surf Park Wavegarden Bahrain Surf Park - Club Hawaii Experience Surfer

"إدامة" و"جي اف اتش" تعلنان عن إطلاق مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس"

MANAMA, BAHRAIN, October 1, 2024 / EINPresswire.com / -- أعلنت شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، وبالتعاون مع مجموعة جي اف اتش المالية عن تدشين مشروع " بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس "، المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لركوب الأمواج باستخدام تقنية "Wavegarden Cove" "ويف جاردن كوف" والتي تعتبر الأحدث في العالم في مجال توليد الأمواج الاصطناعية.وسيكون بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" أول مشروع ترفيهي ضمن بلاج الجزائر ، المشروع السياحي المتكامل الذي يمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، والذي حاز مؤخراً على جائزة "أفضل مشروع في قطاع الترفيه في البحرين" خلال حفل توزيع جوائز العقارات العربية، وإلى جانب "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" سيضم مشروع بلاج الجزائر منتجعات وفنادق وفلل وشققاً سكنية فاخرة على شاطئ البحر بالإضافة إلى مكاتب ومنشآت تجارية.وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات ورئيس مجلس إدارة شركة إدامة: "يسرنا الإعلان عن تدشين مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" والذي سيُحدث نقلة نوعية في المشهد السياحي والترفيهي بمملكة البحرين، حيث يعد هذا المشروع الرائد تأكيداً على تفاني إدامة في دفع عجلة الابتكار والاستثمار محلياً في المشاريع التي من شأنها تعزيز البنية السياحية في المملكة، إلى جانب إبراز مكانة البحرين كوجهة سياحية متميزة".من جانبه، أضاف السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة جي إف إتش المالية: "تعكس شراكتنا مع إدامة لإطلاق أول مشروع لركوب الأمواج في المنطقة يعمل بتقنية "ويف جاردن كوف" إلتزام المجموعة بالمشاريع المبتكرة والتحويلية. وسيوفر المشروع مركزاً ترفيهياً ممتعاً للسكان المحليين والزوار على حد سواء. ونحن فخورون بأن نشارك في هذا المشروع الحيوي".وبدوره، قال فرناندو أودريوزولا، المدير التجاري الرئيسي في شركة "ويف جاردن" :"نحن فخورون جداً بشراكتنا مع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" ونقل تقنية أمواجنا عالمية المستوى ورياضة ركوب الأمواج الرائعة إلى مملكة البحرين، حيث تولّد تقنية "ويف جاردن كوف" مجموعة من الأمواج تعتبر الأكثر تنوعاً في هذا المجال، وهي مصممة بحيث تناسب جميع المستويات والفئات العمرية، كما سيوفر المشروع أمواجاً متناسقة بأشكال وأحجام مختلفة، وبالتالي فإنه سيكون وجهة شاطئية متميزة لسكان مملكة البحرين والمنطقة المجاورة، ولمحبي هذه الرياضة المائية الممتعة والسياح على حد سواء".الجدير بالذكر أن مشروع "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" سيضم تجربة فريدة لركوب الأمواج، والتي سيتم فيها خلالها تدريب وإرشاد وتطوير جميع المستويات والفئات العمرية من خلال سلسلة من برامج التدريب الشاملة للمبتدئين والمحترفين. وتشتمل "كلوب هاواي اكسبيرينس" من خلال علامتها التجارية على روح هاواي، والتي تعتبر موطن رياضة ركوب الأمواج عالمياً.ومن المتوقع أن يجذب المشروع حوالي 300,000 زائر سنوياً، كما سيوفر ما يزيد عن 140,000 جلسة ركوب أمواج في السنة الواحدة. وسيضم المشروع منافذ للأطعمة والمشروبات، وشرفة واسعة، ومتجر بيع بالتجزئة، وكبائن لتغيير الملابس، ومساحة واسعة للفعاليات، ومنطقة ترفيهية كبيرة خاصة بالشركات أو المجموعات المدرسية. ومن المتوقع ان تتم استضافة مسابقة دولية كبرى لركوب الأمواج بحلول عام 2026.ويمكن أن تستوعب بحيرة "ويف جاردن كوف" ما يصل إلى 90 راكباً وأن تنتج ما يصل إلى 1,000 موجة في الساعة، ملبية بذلك جميع المستويات لراكبي الأمواج من فئة المبتدئين إلى المحترفين. وتتمتع تقنية الأمواج الاصطناعية هذه بأنها الأقل استهلاكاً للطاقة مقارنة بمثيلاتها.ومن المقرر افتتاح "بحرين سيرف بارك؛ كلوب هاواي اكسبيرينس" في عام 2026. للمزيد من المعلومات وللاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بالمشروع، تفضلوا بزيارة: www.bahrainsurfpark.com

Bahrain Surf Park - Club Hawaii Experience

