Bitget WalletがOmniConnect開発キットをリリース、10億人のTelegramユーザーをマルチチェーンWeb3エコシステムに橋渡し

ビクトリア、セイシェル発, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3非管理型ウォレットのリーダーであるBitget Walletは、開発者がTelegramミニアプリをSolana、TONなどのメインネットやすべてのEVM互換チェーンを含む500以上のブロックチェーンのマルチチェーンエコシステムにシームレスに接続できるようにするソフトウェア開発キットOmniConnectのリリースを発表した。 この統合により、Telegramミニアプリは、Bitget Walletを利用しての複数のブロックチェーンネットワークにまたがる署名やトランザクションの実行が可能となる。 OmniConnectの今後の計画はTelegramミニアプリのサポートにとどまらず、プラグイン、モバイル アプリ、Webプラットフォームにまで拡張し、あらゆるブロックチェーンでシームレスなインタラクションを可能にすることを目指している。

このリリースは、Web3エコシステムとTelegramの統合における大きな飛躍を意味し、10億人を超えるTelegramユーザーと開発者に、複数のブロックチェーンとやり取りするためのシンプルで効率的な方法を提供するものである。 Bitget Walletとの統合により、TelegramはWeb3への包括的なゲートウェイに変わり、Web2からのスムーズな移行を促進する。 Telegramミニアプリは、新しいユーザーをWeb3にオンボーディングする上で重要な役割を果たし、これまで分散型テクノロジーとやり取りしたことのない個人にとってアクセスしやすいエントリーポイントを提供する。 これは、ソーシャルプラットフォームの10億人のユーザーをWeb3の世界全体に結び付けるというBitget Walletのビジョンと一致しており、より広範なBitget Onchain Layer戦略の中核を形成している。

Bitget WalletのCOOであるアルヴィン・カン (Alvin Kan) は、この開発の重要性を強調し、以下のように述べている。「これまで、TelegramのミニアプリはTONネットワークとしかやり取りできなかったため、他のパブリックチェーンとやり取りすることが困難でした。 Bitget WalletのOmniConnectは、このギャップを埋め、Bitget Walletを介してシームレスなマルチチェーンのやり取りを可能にすることを目指しています。 より多くの開発者とブロックチェーンエコシステムが、Telegram上でよりオープンで活気のあるWeb3環境の構築に加わってくれることを楽しみにしています」。 さらに、Bitget Walletは、より広範なミニアプリエコシステムを強化し、Telegramとの統合を深めることを目的としたさらなるイニシアチブを発表する予定であり、これにより、双方のプラットフォームの機能と範囲が強化され、より広範なビルダーコミュニティに利益をもたらすことが期待される。

Bitget Walletはすでに、Tomarket、Catizen、Yescoinなどの主要プロジェクトと提携し、TelegramとTONのエコシステム内での深い統合を確立している。 同社は、MPCキーレスウォレットをTONメインネットに拡張した最初の企業であり、Telegram用の取引ボットを開発し、マルチチェーン取引、TON DAppsでのガス料金ゼロの体験、人気プロジェクトのエアドロップへのアクセスの提供などを行ってきた。 これらの取り組みを通じて、Bitget WalletはTelegramエコシステムの重要なインフラストラクチャとしての地位を確立した。 2024年8月だけで、Bitget Walletは200万回近くダウンロードされ、App StoreとGoogle Playのデータによると、世界で最もダウンロードされたウォレットとなっている。

世界中で3,000万人を超えるユーザーを抱えるBitget Walletは、メール、Apple ID、Googleアカウント、Telegramなどの使い慣れた方法で安全なログインを可能にするMPCキーレスウォレットを通じてアクセスを簡素化することで、Web3の大量導入を推進することに取り組んでいる。 オールインワンプラットフォームウォレットであるBitget Walletは、ユーザーがウォレット内で直接取引できるようにする「ウォレット+取引」や、ソーシャル機能を統合し、Telegramやマルチチェーンエコシステムに接続する「ウォレット+ソーシャル」などの方向に機能を拡張し続けている。 アルヴィン・カンはさらに、「私たちの目標は、Web3の大量導入のゲートウェイとなり、Web3以外のユーザーでもDeFi、ブロックチェーンゲーム、より広範な暗号エコシステムに簡単にアクセスできるようにすることです」と付け加えた。

OmniConnect開発キットにアクセスされたい:https://web3.bitget.com/en/docs/dapp/telegram-webapps-wc.html

Bitget Walletについて

Bitget Wallet は、世界をリードする非管理型Web3ウォレットおよび分散型エコシステムプラットフォームの1つである。 Bitget Onchain Layerにより、このウォレットは共同作成と戦略的インキュベーションを通じて急成長するDeFiエコシステムを開発する態勢が整っている。 Bitget Walletは、強力なスワップ機能の他に、マルチチェーン資産管理、スマートマネーインサイト、ネイティブローンチパッド、インスクリプションセンター、および収益センターも提供する。 100を超える主要なブロックチェーン、250,000を超えるトークン、幅広いDAppをサポートするBitget Walletは、資産の発見とWeb3の探索に最適なウォレットとなっている。

