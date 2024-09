Tunis accueille le Forum d'affaires Türkiye-Tunisie

Plus de 40 représentants d'entreprises turques et de nombreux hommes d'affaires tunisiens ont participé à l'évènement organisé par ASAD.

Les deux parties ont discuté des opportunités d'investissement mutuel entre les deux pays.L’évènement organisé par la Plateforme de recherche stratégique eurasienne ( ASAD ) a connu la participation de plus de 40 représentants d'entreprises turques et de nombreux hommes d'affaires tunisiens.L'ambassadeur de Türkiye en Tunisie Ahmet Misbah Demircan, le membre du conseil d'administration de l'ASAD Ragip Kutay Karaca, le président l'Agence tunisienne de Promotion de l'investissement extérieur (FIPA) Celal Tebib, le président du Technopole de Zarzis Sevki Feria, le président du Technopole de Monastir Riyad Bin Aziz, le président du Conseil d'affaires Tunisie-Afrique Enis Ceziri, l'attaché commercial de la Türkiye en Tunisie Seda Yuceer, le représentant de Turkish Airlines en Tunisie Gurel Tumer, ainsi que des hommes d'affaires tunisiens et turcs ont participé au forum.Ahmet Misbah Demircan a prononcé un discours à l'ouverture de l’évènement. Les représentants des Technopoles de Tunisie ont par la suite donné des informations sur les opportunités d'investissement dans leurs régions, et le président de la FIPA a donné des informations sur les incitations et les opportunités d'affaires offertes aux étrangers sur l'ensemble du territoire tunisien."L'objectif de l’ambassade de Türkiye en Tunisie est d'améliorer les relations entre les deux pays. Les échanges commerciaux sont au cœur de ces relations. Les forums d'affaires organisés sont parmi les activités qui renforcent ces relations commerciales", a confié Ahmet Misbah Demircan, l’ambassadeur de Türkiye en Tunisie.Et d’ajouter : "Au cours des six derniers mois, nous avons accueilli plus de 400 hommes d'affaires turcs en Tunisie. Le programme d'aujourd'hui réunit plus de 40 représentants d'entreprises turques de différents secteurs et des représentants d'entreprises tunisiennes. Des représentants de technopoles opérant dans différentes régions de la Tunisie, des représentants d'agences d'investissement et des représentants de banques ont échangé sur l'économie et le commerce du pays avec les hommes d'affaires."- "Nous devons être dynamiques à l'étranger pour augmenter la production et les exportations de la Türkiye"Ahmet Misbah Demircan s'est également félicité de la grande percée de l'industrie turque et les progrès considérables qu'elle a accomplis ces dernières années."Nous constatons que les entreprises industrielles turques ont réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de près de 300 milliards de dollars, que nous espérons voir augmenter encore davantage", a noté l’ambassadeur de Türkiye en Tunisie."Parallèlement à ces exportations, en fabriquant une partie de nos produits dans un autre pays, nous avons la possibilité de pénétrer différents marchés et de nous présenter à la fois comme des produits turcs et comme des produits du pays où le produit est fabriqué. Avec une coentreprise en Tunisie, les produits turcs peuvent être exportés vers les pays qui ont conclu un accord d'union douanière avec la Tunisie. Pour que les entreprises turques puissent bénéficier de telles opportunités, nous continuons à organiser des événements qui rassemblent à la fois nos chercheurs ainsi que nos hommes d'affaires. Pour accroître la production et les exportations de notre pays, nous devons être actifs à l'étranger. Notre objectif est d'aider notre monde des affaires à saisir les opportunités qui s'offrent à lui et à participer au commerce international sur des bases plus saines", a-t-il ajouté.- "Les relations politiques ne peuvent se développer sans développement des relations économiques"La Plateforme des Recherches Eurasiennes a réuni les hommes d'affaires turcs et leurs homologues en Tunisie. L'ASAD, à l'origine de cette organisation, est une organisation qui mène des recherches dans les domaines de la politique intérieure et de la politique étrangère en Türkiye avec le slogan: "La Türkiye dans tous les esprits".Murat Doganay, président de l'ASAD, a expliqué qu'ils ont organisé cet évènement en Tunisie en partant du principe que la coopération politique ne peut se développer sans coopération économique et qu'ils voulaient organiser cette organisation avec des pays avec lesquels la Türkiye a des relations historiques. Doganay a estimé que la coopération avec la Tunisie peut être étendue à d'autres pays d'Afrique du Nord et que la Türkiye a plus de chances d'associer des politiques aux initiatives économiques. Doganay a également souligné l'importance de la Tunisie en termes d'ouverture aux pays africains. A cet égard, il a souligné que l'ASAD remplira toujours son devoir.Ragip Kutay Karaca a rappelé que l'ASAD, organisateur de l'événement, a réalisé d'importants travaux en Türkiye, ajoutant que la vocation principale de la plateforme est la recherche stratégique."Nous avons reçu de nombreux visiteurs dans le domaine de la politique et des relations internationales, avons produit des livres et des rapports. Dans le monde d'aujourd'hui, où la mondialisation a atteint son apogée, les relations politiques ne peuvent se développer et rester constantes sans le développement des relations économiques. C'est pourquoi nous nous sommes différenciés et avons commencé à organiser des forums d'affaires. Les pays d'Afrique du Nord sont une porte d'entrée importante pour l'Afrique. Par conséquent, le travail effectué au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Égypte, qui est une civilisation en soi, a la capacité de s'étendre à l'ensemble de l'Afrique. C'est pourquoi nous avons organisé notre premier forum d'affaires en Tunisie et nous allons étendre nos activités à d'autres pays d'Afrique du Nord", a-t-il fait savoir.Eyup Akbal, président du conseil d'administration de Fuzul Group, l'un des participants au forum d'affaires, a souligné que les pays d'Afrique du Nord constituent un point important pour l'ouverture sur l'Afrique."Notre objectif est d'améliorer nos échanges avec la Tunisie, l'un des pays méditerranéens dont nous sommes proches historiquement et culturellement ainsi que les pays voisins. Nous sommes ici pour accroître les exportations de la Türkiye vers la Tunisie et pour évaluer les opportunités commerciales. Nous avons vu dans les présentations faites par les autorités tunisiennes qu'il y a vraiment de grandes opportunités d'investissement en Tunisie", a-t-il déclaré."Nous voulons produire et vendre depuis la Tunisie et établir un partenariat gagnant-gagnant", a-t-il conclu"La source: Mehmet Akif Turan - AA

