Comienza la nueva serie de Verizon Access Concert Series con actuaciones de Becky G y Xavi

Cualquier cliente de Verizon puede obtener entradas gratuitas para la exclusiva serie de conciertos privados a través de Verizon Access a partir del 3 de octubre

NUEVA YORK, N.Y., Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cantante, compositora y activista internacional multi-platina Becky G y el artista de música mexicana líder en las listas Xavi realizarán conciertos en vivo exclusivamente para clientes de Verizon este otoño como parte del Verizon Access Concert Series. La programación de eventos acerca a los clientes a sus artistas favoritos con experiencias incomparables impulsadas por Verizon. Todo es parte de Verizon Access, que brinda a todos los clientes acceso a eventos, preventas, obsequios gratuitos, entradas a conciertos exclusivos y festivales de música populares, y más, sin compromisos, simplemente por ser clientes de Verizon.



Xavi se presentará en el 713 Music Hall de Houston el viernes, 25 de octubre y Becky G subirá al escenario de The Fillmore en Miami el martes, 12 de noviembre.

"Estamos entusiasmados de lanzar Verizon Access Concert Series para impulsar las pasiones de nuestros clientes con las mejores experiencias en música, deportes y entretenimiento,” afirmó Leslie Berland, directora de mercadeo de Verizon. “Becky G y Xavi son unos artistas extraordinarios y muy queridos; estamos emocionados por llevar a cabo estos conciertos para sus fans.”

“Significa mucho celebrar con mis fans que siempre me han hecho sentir orgullosa de nuestra hermosa comunidad latina. Ese amor y esa conexión me inspiran todos los días,” dijo la artista Becky G. “Estoy emocionada por crear recuerdos con mis fans y divertirme en el escenario de Verizon. ¡Nos vemos pronto, Miami!”

El artista Xavi añadió: “La música ha sido una fuerza sanadora en mi vida y me ha ayudado a conectarme con mis fans de una manera que las palabras por sí solas no pueden. Estoy emocionado de ir a Houston con Verizon para una presentación especial. Mis fans significan todo para mí, así que esta es para ustedes.”

Cómo conseguir entradas

Los clientes de Verizon pueden conseguir boletos para ambas presentaciones en vivo de varias maneras:

Verizon Access: Los clientes en Houston y Miami pueden reclamar boletos a través de myAccess en la aplicación myVerizon. Los boletos para el concierto de Xavi estarán disponibles a partir del 3 de octubre, y las entradas de Becky G el 11 de octubre. Otras fechas de distribución de entradas se comunicarán a través de la aplicación. Obtén más información sobre Verizon Access .

Sorteo en la tienda: Algunas tiendas selectas de Verizon en Houston y Miami regalarán entradas, sin necesidad de compra, a los clientes a partir del 9 de octubre para el concierto de Xavi y el 22 de octubre para la actuación de Becky G. Haz clic aquí para ver la lista completa de tiendas participantes y las reglas oficiales del sorteo.

Sigue @TuVerizon y @Verizon para ver otros sorteos y regalos de entradas.

Acerca de Verizon:

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y potencia la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y juegan, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, prestando servicios a países de todo el mundo y a casi todas las empresas Fortune 500, Verizon generó ingresos de 134 000 millones de dólares en 2023. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para llegar a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visita verizon.com o busca una tienda minorista en verizon.com/stores .

Acerca Becky G:

Becky G es una potencia mundial multiplatino: artista internacional, compositora, actriz, empresaria y activista que ha consolidado su estatus como una de las figuras más influyentes de su generación. Con 28 mil millones de reproducciones, 5 nominaciones al Latin GRAMMY en su carrera y obtenido números premios prestigiosos, incluyendo American Music Awards, Latin Music Awards, E! Premios People’s Choice y premios Billboard, es innegable la huella que continúa dejando Becky en la industria musical. Su versatilidad brilla tanto en el escenario como en la pantalla, con papeles destacados como el protagonista de los icónicos “Power Rangers”, una aparición especial en “Empire” de FOX, ganadora del Emmy, y su voz como Khaji-DA en “Blue Beetle” - la innovadora película de acción real de DC protagonizada por un superhéroe latino.

En 2024, Becky cautivó al público mundial con una impresionante interpretación de su canción nominada al Oscar, “The Fire Inside”, en los Premios de Academia (OSCARS). Más allá de sus logros artísticos, Becky G es una defensora comprometida al cambio social y utiliza su plataforma para abordar la desigualdad y crear conciencia sobre cuestiones críticas. A lo largo de su carrera, ha dedicado sus acciones y su plataforma con intención. Su activismo le ha valido importantes reconocimientos, incluido “Premio Impacto” en los Premios Billboard Mujeres en la Música 2023 y ser honrada como una de las “Damas Líderes del Entretenimiento” por la revista Billboard.

Su álbum, ESQUINAS, refleja su profunda herencia mexicano-estadounidense, combinando autenticidad cultural con su sonido característico. Con más de 987 millones de reproducciones, aseguró el puesto #3 en la lista de Álbumes Regionales Mexicanos y entró en el top 10 de la lista Top Latin Albums, solidificando su lugar como lanzamiento histórico. Su éxito mundial, “Por El Contrario”, alcanzó el puesto número 1 en las listas regionales mexicanas de Billboard y ha sido nominada a una Latin GRAMMY. Su primer sencillo de su nuevo álbum con Oscar Maydon “Mercedes” también ocupó el puesto número 1 en las listas regionales mexicanas. Su próximo álbum Encuentros - el lanzamiento está previsto para el 10 de octubre.

Acerca de Xavi:

Representando una nueva ola de artistas en el mundo de la música mexicana, el cantautor de 20 años, Xavi, ofrece un sonido fresco que refleja las diversas culturas en las que creció, mezclando R&B, pop y urbano con los sonidos de música mexicana. Xavi ha tenido un comienzo espectacular el 2024. Inició el año alcanzando el puesto número 1 en la lista Global 200 de Spotify con su exitoso sencillo "La Diabla", manteniéndose en esa posición durante tres semanas consecutivas. La canción, que ha acumulado más de 200 millones de streams a nivel mundial, también ha encabezado las listas de radio Latin Airplay y se ha destacado en el Hot 100 de Billboard. Xavi es el primer artista mexicano-estadounidense en lograr el primer puesto con una canción en solitario y ha establecido el récord de ser el único artista mexicano-estadounidense con dos canciones en solitario ("La Diabla" y "La Víctima") en el Top 10 Global de Spotify.

Actualmente, “La Diabla” es la canción latina en solitario que más tiempo ha permanecido en el número 1 en la historia de la lista global de Spotify, superando incluso a "MONACO" de Bad Bunny. Tras lanzar música de manera independiente, Xavi, originario de Phoenix, AZ, captó la atención de ejecutivos de Interscope, quienes lo descubrieron a través de las redes sociales, y el resto es historia. Además de su éxito en las listas de Estados Unidos, Xavi también alcanzó el número 1 en las listas de radio latinas y mexicanas con "La Diabla" en enero. Ha sido elogiado por publicaciones como Rolling Stone, Billboard, NPR y otras, siendo reconocido como "uno de los artistas más prometedores de la música mexicana" (Rolling Stone).

En abril, Xavi emprendió su primera gira, ofreciendo 26 conciertos en Estados Unidos, Ciudad de México y Guadalajara, vendiendo más de 45.000 entradas. Esta gira inicial fue un gran éxito para el joven artista, quien también se presentó en el Sueños Music Festival de Chicago, uno de sus primeros festivales. Con su álbum debut, Xavi está listo para seguir demostrando su talento narrativo y su estilo magnético, impulsando el avance del género de los corridos.

CENTRO DE COMUNICACIONES EN LÍNEA DE VERIZON: En verizon.com/news encontrarás comunicados de prensa, artículos, contactos de prensa y otros recursos. Los comunicados de prensa también están disponibles a través de un canal RSS. Para suscribirte, visita www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de prensa:

Ingrid Rosa

ingrid.rosa@verizon.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.