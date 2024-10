2024 年 Travel Sentry 产品奖

我们的授权合作品牌已经递交了相匹配的产品提名,现在,消费者们可以开始为不同类别中最喜欢的那一款产品进行投票了。

FORT LAUDERDALE, FL, UNITED STATES, October 1, 2024 / EINPresswire.com / -- 我们的授权合作品牌已经递交了相匹配的产品提名,现在,消费者们可以开始为不同类别中最喜欢的那一款产品进行投票了。旅安非常开心地宣布,2024年Product Awards的投票已经公开启动。消费者和旅行爱好者可以在4个奖项类别中选出你们心中有关旅行创新和环保方面的最佳产品:最佳硬箱最佳软箱最佳挂锁可持续发展产品品牌提名自己的优秀产品,公开投票选出各个分类里最受大众欢迎的佼佼者。这种良性互动,对行业来说至关重要,可以持续帮助整个业界设计制造出消费者真正想要的产品。公开投票的截止日期为2024年10月10日。投票请访问: https://tinyurl.com/4h5a3m8r 今年的提名名单包括了不少行业中的执牛耳者。这些品牌不遗余力地为我们带来出众的产品,不仅重新定义了行李箱的坚固耐用,还展示了品牌对环保事业的付出,促进了可持续性旅行的发展。每个提名者,都展示出了品牌对旅行及安全行业的奉献精神。这次的投票方式十分简单,大家都可以参与。如需了解每款产品的详细信息,请发送电子邮件至:press@travelsentry.org.投票请点击: https://tinyurl.com/4h5a3m8r

