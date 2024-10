GP Solutions ist für die World Travel Tech Awards 2024 in die engere Auswahl gekommen

GP Solutions wurde für die World Travel Tech Awards 2024 in 2 Kategorien nominiert: Weltbester Softwareanbieter für DMCs und ERP-Lösungen für die Reisebranche.

MUNICH, GERMANY, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- GP Solutions, eines der führenden IT-Diensleister für die Reise- und Touristikbranche , gab bekannt, dass es von der Jury der World Travel Tech Awards in zwei Kategorien nominiert wurde:-Weltbester Softwareanbieter für DMCs 2024-Weltbester Anbieter von ERP-Lösungen für die Reisebranche 2024Die World Travel Tech Awards dienen dazu, herausragende Leistungen im Bereich Reisetechnologie im Rahmen ihres jährlichen Preisverleihungsprogramms anzuerkennen, zu belohnen und zu feiern. Es ist die Schwesterveranstaltung der World Travel Awards.Die Abstimmung dauerte etwa einen Monat — vom 5. August bis zum 8. September 2024 — und ist nun geschlossen. Zu den Wählern der World Travel Tech Awards zählen Reiseexperten, Medien und Verbraucher aus aller Welt, die die Kenntnisse über das gesamte Spektrum des globalen Reisetechnologiesektors verfügen.Die Gewinner werden in Kürze zusammen mit dem Veranstaltungstermin für die Preisverleihung bekannt gegeben.Es ist erwähnenswert, dass GP Solutions bereits 2023 in denselben Kategorien nominiert war und gewonnen hat. Im letzten Jahr fand die Zeremonie im Atlantis The Royal in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt. Der Galaabend war ein großer Erfolg für das GP Solutions Team, da es zwei Gewinnerpreistrophäen mit nach Hause brachte.Die Spannung ist in diesem Jahr hoch, doch GP Solutions hofft auf die gleichen Ergebnisse in diesem Herbst, da alle Voraussetzungen für den Sieg vor dem Unternehmen auf dem Tisch liegen.„Wir freuen uns riesig und fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung der World Travel Tech Awards zu erhalten“, bemerkt Sergey Zubekhin, CEO von GP Solutions. „Diese Nominierungen sind ein Beweis für unser Engagement und unsere Expertise bei der Entwicklung innovativer und effizienter Softwarelösungen für die Reisebranche .“Über World Travel AwardsDie World Travel Tech Awards sind die Schwesterveranstaltung der World Travel Awards, die derzeit ihr 31. Jahr feiert und die Besten im Gastgewerbe und Tourismus bewertet.Die World Travel Awards wurden 1993 ins Leben gerufen, um Spitzenleistungen in allen Sektoren der Tourismusbranche anzuerkennen, zu belohnen und zu feiern. Heute wird die Marke WTA weltweit als kompromissloser Qualitätsstandard anerkannt, wobei die Gewinner den Maßstab setzen, nach dem alle anderen streben. Jedes Jahr umspannt die WTA den Globus mit einer Reihe regionaler Galazeremonien, die abgehalten werden, um individuelle und kollektive Erfolge in jeder wichtigen geografischen Region anzuerkennen und zu feiern. WTA-Galazeremonien gelten allgemein als die besten Networking-Möglichkeiten in der Reisebranche, an denen Regierungs- und Branchenführer, Berühmtheiten sowie internationale Print- und Rundfunkmedien teilnehmen.Über GP SolutionsGP Solutions ist eines der wenigen auf Reisesoftware spezialisierten Softwareentwicklungsunternehmen. GP Solutions hat dies zu seinem Hauptschwerpunkt gemacht und ist ihm in mehr als zwei Jahrzehnten seiner Geschichte treu geblieben. Dies macht GP Solutions zu einer hervorragenden Wahl für neue und etablierte Reiseunternehmen und hilft GP Solutions dabei, ihnen professionelle technologische Beratung und Expertise zu bieten, die sich in Hunderten von Projekten bewährt hat.Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, von Reiseberatung und -analyse bis hin zu Entwicklung und Support. Es kann Reiseunternehmen bei jedem Aspekt ihrer Reisetechnologie helfen, egal ob sie eine Buchungsmaschine, ein CRM-System, eine mobile App usw. benötigen. Es kann auch kundenspezifische Software-Lösungen auf der Grundlage seiner Produkte bereitstellen oder etwas völlig Neues von Grund auf neu erstellen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.