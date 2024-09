ONMA Scout präsentiert neue Long-Tail-Keyword-Strategien für B2B-AdWords-Optimierung

Google AdWords Agentur SEO Agentur Suchmaschinenoptimierung

GERMANY, September 30, 2024 /EINPresswire.com/ -- ONMA Scout, die führende digitale Werbeagentur in Deutschland, freut sich, ihre neueste Innovation in der B2B-AdWords-Optimierung vorzustellen. Dabei handelt es sich um einen speziellen Service, der sich auf die Generierung von qualitativ hochwertigem Traffic und Conversions für B2B-Unternehmen mithilfe von Long-Tail-Keywords konzentriert. Durch gezielte Suchmaschinenwerbung können B2B-Organisationen mit dieser neuen Lösung von genauerer Zielgruppenansprache, geringeren Kosten und höheren Conversion-Raten profitieren.

Long-Tail-Keywords: Die versteckte Waffe der B2B-AdWords-Optimierung

Unternehmen fällt es immer schwerer, in den Suchmaschinenergebnissen hervorzustechen, da die B2B-Branche immer wettbewerbsintensiver wird. Traditionelles Keyword-Targeting kann sich leicht als kostspielig und extrem wettbewerbsintensiv erweisen, insbesondere für kleinere Unternehmen oder solche, die in spezialisierten Branchen tätig sind. Hier ist die Long-Tail-Keyword-Technik von ONMA Scout nützlich.

„Die unsichtbaren Helden der AdWords-Optimierung sind Long-Tail-Keywords“, behauptet der Leiter für Suchmaschinenmarketing von ONMA Scout. „Anstatt um die weit gefassten, teuren und oft wirkungslosen Schlüsselwörter zu konkurrieren, helfen wir unseren Kunden, sich auf längere, gezieltere Phrasen zu konzentrieren, die speziell auf die Probleme derjenigen abzielen, die sie ansprechen möchten. Diese Strategie bietet neben finanziellen Einsparungen auch eine höhere Konversionsrate.“

Longtail-Keywords sind drei Wörter oder mehr lange, hochgradig zielgerichtete Suchphrasen. Die Werbefachleute erreichen die Entscheidungsträger, die aktiv nach umfassenden Informationen suchen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Experten konvertieren, selbst wenn sie weltweit weniger Verkehr anziehen. Die Genauigkeit der Zielausrichtung ist für B2B-Organisationen von entscheidender Bedeutung, die ihren ROI steigern und hochwertige Leads generieren möchten.

Kundenspezifische Longtail-Keyword-Recherche und -Implementierung werden wie folgt angeboten:

Mithilfe fortschrittlicher Technologie und Branchenkenntnissen erstellt der B2B AdWords-Optimierungsdienst von ONMA Scout kundenspezifische Longtail-Keyword-Strategien für jeden Kunden. Das Verfahren besteht aus:

• Vollständige Keyword-Recherche: Das sachkundige Personal von ONMA Scout führt eine gründliche Untersuchung durch, um die besten Longtail-Keywords für das B2B-Unternehmen zu ermitteln. Dazu gehört die Analyse von Wettbewerbsbegriffen, Markttrends und Suchaktivitäten der Nutzer.

• Maßgeschneiderte Anzeigenerstellung: Nachdem ONMA Scout die relevantesten Keywords kennt, erstellt es maßgeschneiderte Anzeigentexte, die die Zielkunden ansprechen. Durch die Verwendung spezifischer, problemlösender Sprache ziehen diese Anzeigen Entscheidungsträger an, die aktiv nach Antworten innerhalb der Branche suchen.

• Landingpage-Optimierung: ONMA Scout optimiert zusätzlich Landingpages, um die genaue Suchabsicht der Longtail-Keywords zu erfüllen und so eine maximale Konvertierung zu gewährleisten. Dies generiert mehr qualifizierte Leads, senkt die Absprungrate und erhöht das Engagement der Nutzer.

• Laufendes Kampagnenmanagement: Nachdem die Anzeigen online gegangen sind, ist der Service weiterhin verfügbar. Um sicherzustellen, dass die B2B-AdWords-Anzeigen den höchstmöglichen Return on Investment erzielen, bietet ONMA Scout ständiges Monitoring, Tests und Anpassungen an.

Vorteile von Long-Tail-Keywords für B2B-Suchmaschinenmarketing

Die Verwendung von Long-Tail-Keywords in der B2B-Suchmaschinenoptimierung mit AdWords bietet B2B-Unternehmen mehrere wichtige Vorteile, die Kunden nutzen können:

• Kostengünstige Werbung: Im Vergleich zu kürzeren, hart umkämpften Keywords sind Long-Tail-Keywords meist weniger teuer. Aus diesem Grund geben Unternehmen geringere Gebote ab und erhalten dennoch eine hervorragende Anzeigenplatzierung, was den Return on Investment (ROI) verbessert.

• Verbesserte Zielgruppenausrichtung und höhere Konversionsraten: Long-Tail-Keywords ziehen ein fokussierteres und spezialisierteres Publikum an. Diese Personen konvertieren eher, da ihr Suchzweck klar ist, was sie zu einer großartigen Taktik für B2B-Organisationen macht, die hochwertige Leads generieren möchten.

• Reduzieren Sie den Wettbewerb: Unternehmen können den starken Wettbewerb vermeiden, der mit der Verwendung längerer Keywords einhergeht, indem sie sich auf enger definierte Phrasen konzentrieren. Aus diesem Grund können Unternehmen in spezialisierten Bereichen die Suchergebnisse dominieren, ohne ihr Werbebudget zu überschreiten.

• Verbesserte Anzeigenrelevanz: Anzeigen mit Long-Tail-Keywords sind für die Suchanfrage des Suchenden relevanter, was die Qualitätsbewertung erhöht, die Kosten pro Klick (CPC) senkt und die Gesamtleistung der Anzeige verbessert.

Zielmarkt: B2B-Unternehmen in spezialisierten Branchen

Unternehmen in hochspezialisierten oder Zielmärkten eignen sich besonders gut für die B2B-AdWords-Optimierungslösung von ONMA Scout. Ob es sich nun um ein Herstellerunternehmen für Industrieausrüstung oder ein B2B-Beratungsunternehmen handelt, die Konzentration auf Long-Tail-Keywords ermöglicht es Kunden, mit den wichtigen Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten, die aktiv nach den besten Dienstleistungen suchen.

Kleine bis mittelgroße B2B-Unternehmen, die ihre Internetpräsenz erhöhen möchten, ohne um teure, generische Keywords zu konkurrieren, sollten diesen Service nutzen. Darüber hinaus ist er ideal für Unternehmen, die ihre Werbekosten senken möchten, ohne die Lead-Qualität zu beeinträchtigen.

Über ONMA Scout

Als größte digitale Marketingagentur in Deutschland bietet ONMA Scout ein umfassendes Leistungsspektrum, wie Webdesign, Online-Branding, SEO, AdWords-Optimierung und mehr. Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen können ihre Marketingziele mithilfe von ONMA Scout erreichen, das sich auf datengesteuerte Strategien und maßgeschneiderte Kundenlösungen konzentriert. ONMA Scout ist bestrebt, wichtige Ergebnisse zu erzielen, sei es durch die Steigerung der Lead-Generierung oder die Erhöhung der Konversionsraten.

Long-Tail-Keyword-Power freisetzen?

Holen Sie sich jetzt eine kostenlose Beratung von ONMA Scout, um die B2B-Suchmaschinenwerbung mit der bewährten Long-Tail-Keyword-Strategie der Agentur zu verbessern. Sehen Sie, wie die Werbeprofis die Werbekosten senken, den Return on Investment steigern und dem Kunden mehr gezielte Kunden bringen können.



