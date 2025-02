ONMA Scout führt erweiterte Integration von Google Ads und Google Search Console ein

SEO Agentur SEO

GERMANY, February 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- ONMA Scout, eine führende SEO-Agentur, hat die Verfügbarkeit leistungsstarker Integrationsfunktionen für Google Ads und Google Search Console angekündigt. Dieses neue Projekt soll Unternehmen eine datengesteuerte Strategie zur Optimierung ihrer gesponserten Such- und organischen SEO-Kampagnen bieten.

Die Kombination aus Google Ads und Google Search Console ermöglicht eine eingehendere Untersuchung der Website-Leistung. Unternehmen können durch die Integration bezahlter und organischer Suchdaten bessere Entscheidungen über Werbeausgaben, Keyword-Targeting und allgemeine Online-Präsenz treffen. ONMA Scout verwendet diese Informationen nun, um die digitalen Marketingkampagnen seiner Kunden präziser zu optimieren.

Integration von Google Ads und Google Search Console

Sowohl Google Ads als auch Google Search Console sind wesentliche Komponenten des Internetmarketings. Google Ads ermöglicht es Unternehmen, ihre Zielgruppe über bezahlte Suchanzeigen zu erreichen, während Google Search Console wichtige Daten zur organischen Suchleistung einer Website liefert. In Kombination bieten diese Technologien mehr Informationen darüber, wie Menschen den Inhalt einer Website entdecken und damit interagieren.

Die Integration von ONMA Scout ermöglicht Unternehmen:

Vergleich der Leistung bezahlter und organischer Suchen

Die Mischung der Informationen gibt ein klares Bild davon, wie bestimmte Suchanfragen in gesponserten und organischen Ergebnissen abschneiden. Dadurch können Unternehmen leistungsstarke Keywords finden und ihre Strategien entsprechend anpassen.

Optimieren Sie Ihre Werbebudgets

Das Verständnis organischer Suchergebnisse ermöglicht Ihnen, bessere Entscheidungen für Investitionen in bezahlte Suchen zu treffen. Wenn eine Website für einen bestimmten Begriff organisch gut abschneidet, kann die Agentur Werbegelder in andere Bereiche mit hoher Wirkung umleiten, was zu einer kosteneffizienten Kampagnenverwaltung führt.

Optimieren Sie Ihre Keyword-Strategie

Die Erkenntnisse der Google Search Console heben die Suchanfragen hervor, die organischen Traffic erzeugen. Unternehmen können diese Daten verwenden, um ihre Google Ads-Kampagnen zu optimieren, einschließlich hochkonvertierender Begriffe, die der Benutzerabsicht entsprechen.

Verbessern Sie die Kampagnenleistung mit ONMS Scout

ONMA Scout verwendet seine eigene Technologie, um Daten aus Google Ads und der Google Search Console auszuwerten. Kunden verwenden dieses Tool, um Fehler im aktuellen Suchmarketingansatz zu identifizieren und effektivere Werbekampagnen zu entwickeln. Die Software generiert Echtzeitanalysen, die Unternehmen ein besseres Wissen über die aktualisierte SEO- und gesponserte Suchleistung bieten.

Eine neue Ära des digitalen Marketings mit ONMA Scout

Um in der digitalen Werbung wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen datengesteuerte Taktiken verwenden. Die jüngste Serviceerweiterung von ONMA Scout garantiert Kunden einen ausgefeilteren Ansatz für das digitale Marketing. Die Erfahrung der Agentur in SEO und gesponserter Suchoptimierung ermöglicht es Unternehmen, ihre Online-Präsenz kostengünstig zu steigern.

Die Zusammenführung von Google Ads und Google Search Console ist ein Schritt in Richtung strategischeres digitales Marketing. Unternehmen, die Daten von beiden Plattformen verwenden, können intelligentere Entscheidungen treffen, die Kampagnen optimieren und bessere Ergebnisse erzielen.

Über ONMA Scout

ONMA Scout ist eine führende SEO-Agentur mit Sitz in Deutschland, die auf Suchmaschinenoptimierung, bezahlte Suchkampagnen und digitale Marketinglösungen spezialisiert ist. Die Agentur verwendet leistungsstarke Datenanalysen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Online-Präsenz zu verfeinern und verifizierte Ergebnisse zu erzielen.

