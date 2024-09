Luego del Huracán Helene, hay escalada de respuesta ante el desastre

Abastecimientos de primera necesidad están comenzando a llegar a las comunidades de la región oeste de NC que han sido duramente golpeadas por el devastador Huracán Helene, al tiempo que las cuadrillas avanzan en el restablecimiento del servicio de electricidad y telefonía, así como en la reparación de caminos.

Alimentos, agua y otros artículos críticos están llegando a Asheville y también se están transportando vía aérea hacia los condados de la región oeste de NC, esto a través de la Guardia Nacional de NC. Los proveedores de servicio de telefonía están trabajando para reparar los daños sufridos e implementar soluciones temporales; se están produciendo avances rápidos. Por toda la región hay más de 500,000 clientes sin servicio de electricidad, un descenso en relación al punto de máximo de más de un millón. “La población está desesperada por recibir ayuda — y estamos dando nuestro todo para conseguirla. Sepan que estamos enviando recursos y coordinando labores estrechamente con gobiernos locales, personal de respuesta inicial, aliados estatales y federales y también con organizaciones de voluntariado para ayudar a todos los afectados por esta trágica tormenta,” expresó el gobernador Roy Cooper. “Se trata de una tragedia sin precedentes, por lo que se requiere de una respuesta sin precedentes.” Elementos de la Guardia Nacional de NC están trabajando lado a lado con personal local de respuesta a emergencias para realizar misiones de búsqueda y rescate, entregar los abastecimientos necesarios y ayudar al restablecimiento de la infraestructura. Cerca de 550 elementos del personal de la Guardia Nacional de NC han sido desplegados como medida de respuesta ante la tormenta, junto con más de 100 vehículos y 11 aeronaves. Se han abierto veinticuatro albergues de emergencia, proveyendo cupo para 942 habitantes. Se puede obtener información sobre albergues en el portal readync.gov aquí. A consecuencia del Huracán Helene, en Carolina del Norte se han confirmado once casos de fallecimientos vinculados a la tormenta; docenas de personas han sido reportadas como desaparecidas. Esta cifra es el número confirmado de casos reportado por la Oficina del Examinador Médico en Jefe de NC; se espera que la cifra se incremente. Personal de respuesta inicial ha recibido cientos de llamadas solicitando rescate y ha habido más de 1,000 solicitudes para recibir cheques de bienestar social. Los equipos estatales de búsqueda y rescate han realizado cientos de rescates y están siendo asistidos por equipos de más de una docena de otros estados del país.

Más de 1,600 empleados del Departamento de Transporte de NC (NCDOT) y cuadrillas de contratistas están trabajando en la remoción de obstáculos de caminos y carreteras para lograr reabrirlos; sin embargo, 280 caminos y carreteras a cargo del estado, siguen cerrados, incluyendo tramos de la carretera interestatal I-40 y la interestatal I-26. NCDOT está abriendo paso a camiones con carga de alimentos y agua, a camiones de servicios de electricidad y telefonía, así como a otros vehículos más, entre caminos dañados, para que se dirijan rumbo a la región oeste de NC. Se insta a la población a mantenerse alejada de los caminos y carreteras de la región oeste de NC, de forma que el personal de respuesta a emergencias y las cuadrillas de servicios públicos puedan pasar con los abastecimientos desesperadamente necesitados. Las condiciones de tránsito en caminos y carreteras, en tiempo real, pueden consultarse en el portal drivenc.gov aquí

A horas tardías de ayer, el gobierno federal autorizó la emisión de una Declaración Federal de Desastre Mayor solicitada por el Gob. Cooper, permitiendo así proveer asistencia inmediata a 25 condados del NC y a la Franja Este de Nativos Cherokee. La Declaración Federal proveerá Asistencia Individual para los habitantes de esos condados, así como Asistencia Pública para el reembolso de gastos en que los gobiernos locales, las agencias estatales y organizaciones sin fines de lucro u otras organizaciones elegibles hayan gastado en la reparación de instalaciones e infraestructura. Para obtener información adicional sobre estos recursos, se puede consultar el portal disasterassistance.gov aquí; o bien, llamando a la línea de ayuda de FEMA al 1-800-621-3362.

Los habitantes afectados por la tormenta deben prestar atención a los mensajes de Aviso y a las actualizaciones de información emitidas por gobiernos locales y servicios de emergencia, ya que se afrontamos una situación en evolución. Los habitantes que estén pasando por dificultades relacionadas con la tormenta, o que tengan dudas, deben llamar al servicio del 211 y después oprimir el 1 para obtener ayuda. Esto incluye solicitudes para recibir cheques de bienestar social para seres queridos dentro del área afectada. Al 911 solo se debe llamar para casos de emergencia

Se puede consultar información y recursos disponibles sobre el Huracán Helene visitando el portal www.ncdps.gov/helene aquí. Los datos más recientes sobre las condiciones locales prevalecientes, albergues y otros recursos más, se pueden consultar siguiendo en redes sociales y en portales las cuentas de gobiernos de los condados; o bien, visitando el portal ReadyNC.gov aquí, el cual despliega información sobre el tránsito vehicular, cortes de electricidad y albergues. ###

