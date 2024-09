Cómo solicitar la asistencia de FEMA, luego del Huracán Helene

Propietarios de vivienda e inquilinos de 25 condados de Carolina del Norte y de la Franja Este de Nativos Cherokee, quienes registren daños o pérdidas sin cobertura de seguro ocasionadas por el Huracán Helene posiblemente sean elegibles para obtener asistencia de FEMA por caso de desastre.

FEMA pudiera tener la capacidad de ayudar a solventar necesidades importantes, desplazamiento, alojamiento temporal, costos de reparaciones básicas de vivienda, pérdidas de propiedad personal y otras necesidades más derivadas del desastre. Propietarios de vivienda e inquilinos de los condados Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mitchell, Polk, Rutherford, Transylvania, Watauga, Wilkes y Yancey, así como la Franja Este de los Nativos Cherokee, pueden hacer una solicitud. Hay varias maneras de hacer la solicitud: En línea, visitando el portal DisasterAssistance.gov aquí; usar la aplicación para celular de FEMA App aquí; o bien, llamar diariamente al 1-800-621-3362 de 7 a.m. a 11 p.m., hora del Este. La línea telefónica está abierta todos los días y está disponible en la mayoría de idiomas. Si usted utiliza el servicio de retransmisión de telecomunicaciones, como el de Video Relay Service (VRS), mensaje telefónico captado en subtítulos u otro diferente, informe a FEMA cuál número usa para tal servicio.

Para ver un video accesible sobre cómo hacer la solicitud, visite Three Ways to Apply for FEMA Disaster Assistance - YouTube aquí.

La asistencia de FEMA por caso de desastre ofrece nuevos beneficios, consulte aquí, los cuales proveen fondos flexibles directamente a los sobrevivientes de un desastre. Además, un proceso simplificado y elegibilidad ampliada permite a los habitantes de Carolina del Norte obtener acceso a una gama más amplia de asistencia y fondos para cubrir necesidades serias.

Qué necesitará y cuándo hacer la solicitud: • Número telefónico actual donde se le pueda contactar

• Dirección postal al momento del desastre, y la dirección postal del lugar donde ahora se aloja

• Número de seguro social

• Lista general de los daños y pérdidas

• Información bancaria, de elegir un depósito directo

• Si tiene cobertura de seguro, el número de póliza o nombre del agente/aseguradora

Si tiene cobertura de seguro para propietarios de vivienda, inquilinos o seguro por inundaciones, debe presentar una reclamación a la brevedad. FEMA no puede duplicar beneficios por las pérdidas que la aseguradora cubra. Si su póliza no cubre todos los gastos ocasionados por el desastre, posiblemente cumpla con los requisitos para recibir asistencia federal.

Para recibir las últimas noticias sobre las medidas de recuperación de Carolina del Norte, visite el portal fema.gov/disaster/4827 aquí. Siga la cuenta de FEMA en la red X o bien, en facebook.com/fema aquí. ###



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.