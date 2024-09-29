Bitget 與 Cats（CATS）合作發放可免費領取的空投加密貨幣以及在 Launchpool 上市

維多利亞，塞舌爾, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布與 Cats（CATS）建立合作夥伴關係。CATS 是 TON 生態系統的熱門迷因幣（meme coin）。 Bitget 用戶現在可以在 Telegram 上免手續費領取空投的 CATS 加密貨幣。 CATS 現貨交易將於 10 月初展開，系統會在此之前自動將這些加密貨幣存入用戶的 Bitget 帳戶。 此外，自 2024 年 10 月 30 日起，CATS 亦會在免費採礦平台 Bitget Launchpool 上市，發行總量高達 195 億個 CATS 加密貨幣。

這些措施旨在增強用戶與 Cats 平台的互動，同時為早期採用者和支持者提供豐厚的獎勵。

9 月初，CATS 已在 Bitget Pre-market 上市，對於渴望在極具潛力的加密貨幣於更廣泛的市場推出之前、率先擁有這些加密貨幣的交易者和投資者來說，這是一個重要資源。 Bitget 透過提供 CATS 等加密貨幣的早期交易機會，為用戶帶來更多交易選擇，讓他們得以在市場趨勢成為主流之前，把握獨特良機。 截至 9 月 27 日，CATS 在 Bitget Pre-market 的交易價格為 0.00043 USDT，總成交量超過 150 萬 USDT。

CATS 是一種迷因幣（Meme Coin），體現了 Telegram 社群的玩味精神和文化。 與同類加密貨幣 Dogs ($DOGS) 相似，Telegram 的忠實用戶可以根據建立帳戶的年資、優先級別和活躍度水平等因素領取 CATS 空投。 迄今為止，透過迅速傳播的 Telegram 迷你應用程式，該項目已吸引了超過 4,000 萬持有者，成為 TON 區塊鏈上最受歡迎的迷因幣之一。

CATS 在 Bitget Launchpool 上市是在區塊鏈遊戲產業擴大覆蓋範圍和影響力的一個重要里程碑。 CATS 作為以 TON 為基礎的熱門項目，這次上市彰顯其潛力，體現了 Bitget 致力支援以 TON 為基礎的創新舉措的承諾，這些舉措有助實現去中心化生態系統的未來。

隨著質押期開始，我們鼓勵用戶積極參與並把握這個獨特良機，獲取獎勵。 CATS 日漸大受歡迎並採取創新的遊戲方式，這種加密貨幣在 Bitget Launchpool 上市，預計將吸引遊戲和區塊鏈社群的廣泛關注。

如欲了解有關 CATS 的更多資訊，請前往社群或查看 Launchpool。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單交易、人工智能機器人和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括成為世界頂級職業足球聯賽西班牙甲組足球聯賽（LALIGA）在東亞（EASTERN）、東南亞（SEA）和拉丁美洲（LATAM）的加密貨幣官方合作夥伴，同時亦是奧運選手 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴。



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