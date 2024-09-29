Bitget 与 Cats (CATS) 合作发放免手续费的空投代币以及在 Launchpool 上线

维多利亚，塞舌尔, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布与 Cats (CATS) 建立合作伙伴关系。CATS 是 TON 生态系统的热门迷因币 (Meme Coin)。 Bitget 用户现在可以在 Telegram 上免手续费领取空投的 CATS 代币。 CATS 现货交易将于 10 月初开始上线，系统会在此之前自动将这些代币存入用户的 Bitget 帐户。 此外，自 2024 年 10 月 30 日起，CATS 也会在免费挖矿平台 Bitget Launchpool 上线，发行总量高达 195 亿个 CATS 代币。

这些措施旨在增强用户与 Cats 平台的互动，同时为早期采用者和支持者提供丰厚的奖励。

9 月初，CATS 已在 Bitget Pre-market 上线，对于渴望在极具潜力的代币于更广泛的市场推出之前、率先拥有这些代币的交易者和投资者来说，这是一个重要资源。 Bitget 通过提供 CATS 等代币的早期交易机会，为用户带来更多交易选择，让他们得以在市场趋势成为主流之前，把握独特良机。 截至 9 月 27 日，CATS 在 Bitget Pre-market 的交易价格为 0.00043 USDT，总交易量超过 150 万 USDT。

CATS 是一种迷因币，体现了 Telegram 社群的趣味精神和文化。 与同类迷因币 Dogs ($DOGS) 相似，忠实的 Telegram 用户可以根据建立帐户的年资、优先级别和活跃度水平等因素领取 CATS 空投。 迄今为止，通过迅速传播的 Telegram 迷你应用程序，该项目已吸引了超过 4,000 万持有者，成为 TON 区块链上最受欢迎的迷因币之一。

CATS 在 Bitget Launchpool 上线是在区块链游戏产业扩大覆盖范围和影响力的一个重要里程碑。 CATS 作为基于 TON 的热门项目，此次上线彰显其潜力，体现了 Bitget 致力于支持基于 TON 的创新举措的承诺，这些举措有助于实现去中心化生态系统的未来。

随着质押期开始，我们鼓励用户积极参与并把握这个独特良机，获取奖励。 CATS 日渐大受欢迎并采取创新的游戏方式，这种代币在 Bitget Launchpool 上线，预计将吸引游戏和区块链社群的广泛关注。

如需了解有关 CATS 的更多信息，请前往社群或查看 Launchpool。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所服务着来自 150 多个国家和地区超过 4,500 万名用户，通过其开创性的跟单交易、人工智能机器人和其它交易解决方案，致力于协助用户采取更智能的方式进行交易。 Bitget Wallet 是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 通过与可靠的合作伙伴携手，激励个人接受加密货币，包括成为世界顶级职业足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚 (EASTERN)、东南亚 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密货币官方合作伙伴，同时也是奥运选手 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (国家排球队成员) 的全球合作伙伴。



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