PHILIPPINES, September 29 - Press Release

September 28, 2024 LIVE INTERVIEW WITH SENATE PRESIDENT FRANCIS "CHIZ" ESCUDERO DWIZ USAPANG SENADO WITH CELY BUENO BUENO: itong nalalapit na filing ng certificate of candidacy, ramdam na ho natin na umiinit na itong usapnag pang politiko dito sa ating bansa. Nag adjourn na ang session ng Congress, maaga nag adjourn so, mabuti ho isama na natin sa ating talakayan agad ang pinakalider ng Mataas na Kapulungan ng Kongreso para doon sa kanilang mga naging accomplishment and then analysis sa ilang mga issue at mga development dito sa ating bansa; atin hong tinutukoy, Senate President Chiz Escudero na makakapanayam ho natin via Zoom. Magandang hapon po Senate President Escudero! ESCUDERO: Cely, magandang hapon sayo at sa ating mga tagasubaybay magandang hapon din po. Hanggang 2:30 tayo, Cely? BUENO: Yes, sir hanggang 2:30. Talagang inunahan niyo na ako, anyway, sir, maaga ngayon nag adjourn ang session ng Kongreso dahil nga dito sa filing ng certificate of candidacy, satisfied ka po bas a naging accomplishment ng Senate under your leadership bago kayo mag adjourn? ESCUDERO: Well, ang naging accomplishment ng Senado, oo pero Cely hindi ko sasabihing under my leadership dahil 'yan sa trabahong binigay, binuhos at ginuguol ng lahat ng miyembro ng Senado. Ang sagot ko'y oo dahil sa loob ng mahigit kumulang isang daang araw mula noong naging taga-Pangulo ng Senado ang naipasa namin sa batas ay anim na at ang nasa Palasyo para i-schedule ang pag pirma ng Pangulo ay nasa pito, ang iba'y nasa preparasyon na sa Bicameral Conference Committee level, dalawa 'yon. At ang ilan ay nasa Plenaryo na ng Senado. BUENO: At kahit sir, magiging abala na 'yong ilan niyong mga kasamahan na Senador sa pagsusulong ng kanilang kandidatura bilang mga reelectionist senators, are you confident na hindi 'yon naman maapektuhan ang trabaho ng Senado? ESCUDERO: oo, Cely dahil ngayon higit kelan pa man, ayaw naman nila sigurong mapulaan na hindi nila ginagampanan ang kanilang trabaho nila at inuuna ang pangangampanya. Buo ang tiwala ko at paniniwala na patuloy na gagampanan ng pitong reelectionist na Senador ang kanilang tungkulin sa Senado sa nahuhuling 39 o 40 na araw namin hanggang matapos ang 19th na Kongreso. BUENO: At sir 'yong 7 na reelectionsit senators, meron ba kayong mga susuportahan, iendorso o lahat 'yon obligado kayo na iendorso not necessary bilang Senate President? ESCUDERO: Well, kami sa Senado'y magkakasama, cely. Sino ba naman ako para mag endorso, hindi naman ako nakaupong Pangulo, wala naman akong kontrol sa aking partido dahil hindi naman ako opisyal ng aking partido. Lahat sila'y nakatrabaho ko, naging kaibigan ko at sa abot ng aking makakaya s'yempre gagawaran ko ng tulong ang kakailanganin nila na kaya kong gawin at gampanan. BUENO: Sir, sabi ni Senator Grace Poe: October 25 mata-transmit sa Senate young GAAB and then matatapos nila 'yong budget hearing para pa sa ilang ahensya ng gobyero ng October 18, so nangangahulugan po ba ito na pag nakapag-resume ang session sa November 4 ay asahan na po natin na mai-sponsoran na ito sa Plenary? ESCUDERO: Well, sa unang araw, sa unagn linggo, Cely tatapusin namin siguro 'yong mga pinal na probisyon na bersyon ng Senado na inaamyenduhan 'yong GAAP, inaasahan ko bago magtapos ang unang linggo, pinaka-late na siguro pag simula ng pangalawang linggo ng Nobyembre o ng pagbubukas ng aming sesyon ay maisponsoran na ang Panukalang Budget. Usually, Cely meron kaming dalawang linggo na ginugugol na panahon para pagusapan ang Panukalang Budget pero ito'y paguusapan pa sa isang caucus na ginagawa madalas ng Senado bago pagusapan ang taunang budget. BUENO: Kayo sir, mayroon ba kayong mga i-introduce na mga amendments na ngayon pa lang nakita niyo ano 'yong mga gusto mong i-introduce, kung meron kang gustong i-allign sa proposed sa 2025 budget? ESCUDERO: May iilan. Cely pero sinumite ko na 'yon sa mga Vice Chairman para sa kanilang mga konsiderasyon at ng matimbang nila, kaya nga bang gawin? Pwede nga bang gawin? Dapat nga bang gawin. BUENO: At sa tingin niyo sir pagdationg ng Bicam ang isa sa malamang na dapat pag debatihan ng House at Senate Bicam Panel ay ang budget ng OVP? ESCUDERO: hindi ko pa alam, Cely dahil hindi ko pa alam ang bersyon ilalabas ng komite ni Senator Grace at hindi ko pa alam ang bersyon na aaprubahan ng plenaryo ng Senado. Sa totoo lang, Cely, napakaliit ng budget ng OVP para sa kabuuang budget ng lahat ng ahensya at kabuuang budget para sa 2025 para pag gugulan ng ganong kalaking panahon sa debate man, sa diskosyon, o sa mga paguusap tulad ngayon. Tulad lamang sa ibang ahensya ng pamahalaan ang tingin ko sa OVP. Ito'y dadaan sa parehong proseso hindi siya espesyal, hindi rin naman siya sasadyain o susudyuin. BUENO: Pero sir 'yong sasubmit ng House, kinaltasan o tinapyasan nila ito ng mahigit 1 billion pesos. Almost 700 + million 'yong in-approve ng House, ano po 'yon sentiment na naririnig niyo at ng iyong mga kasamahan at ... ESCUDERO: (OVERLAPPING VOICES AND NOISE) Pero ulitin ko, ito'y dadaan sa parehong proseso na paguusapan man ngayon dahil uso, dadaan pa rin 'yan sa proseso ng lehislasyon. Kung saan ano man ang irekomenda ng komite, ano man ang pag debatihan sa plenaryo, ano man ang proposed amendment na hindi kakatigan ng sponsor ay pagbobotohan ng Plenaryo. Anumang chismisan sa gilid gilidan ng Senado ay walang epekto at hindi bale 'yan kaugnay sa magiging pinal na bersyon o outcome ng panukalang budget sa OVP man o sa iba't ibang ahensya. BUENO: Kasi may narinig ako sir na parang ang sentimento ng ilan niyong kasamahan ay dagdagan ang budget ng OVP kasi nga 700 nga 'yong in-approve ng House pagdating doon sa Senate ang sentiments ng ilan ay taasan ito o dagdagan. ESCUDERO: Well, hindi naman pwedeng sentimyento ng ilan dapat may magpanukala niyan, hindi pwedeng chismis lang 'yan. Dapat may magpanukala niyan sa Vice Chairman, sumulat siya o hindi man in Plenary mag mosyon siya na 'yan ay dagdagan upang mapagpasyahan ng sponsor na Chairman o Vice Chairman at kung hindi siya pumayag, pagbobotohan 'yan sa Plenaryo. BUENO: Sir, sa tingin niyo ba enough na basis para ipanagawan na mag step down ang Bise Presidente ang kaniyang non appearance sa budget deliberations sa Kamara? Kasi may ilang nanawagan for the Vice President bilang isang beteranong politiko. ESCUDERO: Wala pa atang ginagawang ganiyan maski na sa ordinaryong head of agency ng isang ordinaryong ahensya. Hindi ko pa nakita o napanood 'yan sa kasaysayan ng budget deliberations, ika nga ng ating gobyerno. BUENO: So, malabo 'yon. Kumbaga... ESCUDERO: Hindi sa malabo, Cely, resignation is a voluntary act, nagsalita na ang pangalawang Pangulo na hindi daw siya magm reresign so tapos na 'yon. Hindi mo naman pwedeng pwersahin na mag resign ang isang taong ayaw. BUENO: Pero ang sabi kasi nilang parang pagsira, parang betrayal of public trust ang hindi niya pagharap para idepensa ang budget ng OVP, isa ba talaga 'yon na uri ng betrayal of public trust? ESCUDERO: Cely, galing mismo sa ikalawang Pangulo ang usaping kaugnay ng impeachment at ang salitang 'yon ginagamit lamang kaugnay din sa impeachment. Wala namang krimeng betrayal of public trust kung hindi konektado sa proseso ng impeachment. Kaya hindi ko kokomentaryohan 'yan sa ngayon dahil ayokong masabi na pinagunahan namin ang anumang pasya o desisyon ng maaaring makarating sa amin kung saka-sakaling dumating ang panahong 'yon. BUENO: Anyway, sir, ngayong naka-break ang session, are you hoping na mag break din ang coup rumors, manahimik na rin 'yong mga nagkakalat na ... ESCUDERO: Cely, pwede lamang palitan ang liderato ng Senado kapagka may sesyon. So anumang chismis ang marinig, wala naman mangyayari dahil walang sesyon. Pangalawa, na-address ko na 'yan noong nakaraan, Cely. Chismis 'yan hangga't mangyari, hangga't hindi nangyayari chismis lamang 'yan at ayoko pag aksayahan ng panahon. BUENO: Although kahit si Senator Migz Zubiri na dating Senate President na naging guest namin last Thursday sa Kapehan, ang sabi niya kumbaga atleast okay daw ang statement ninyo na ano 'to, anytime naman kung talagang majority gusto ka nang alitan pero sa tingin niya hayaan na lang na matapos itong midterms elections at pag nagkaroon na uli ng pagbabago sa composition ng Senate, ay saka na lang pagusapan kung mananatili ka magkakaroon ng pagpapalit ng Senate leadership. ESCUDERO: Ginagalang ko ang kaniyang pananaw at opinyon, Cely. At sa dulo, gaya ng sabi ko nga, basta nananatili ang kumpiyansa ng mayoriya sa sinumang opisyal ng Senado sa kaniyang liderato ang hindi mangyayari anuman ang pagbabago. BUENO: Mahirap po ba talaga, sir 'yong maging Senate President ka ng hindi mo alam kung sino 'yong loyal or bahagi talaga 'yan... ESCUDERO: Cely, hindi ako gumigising kada umagang tinitignan at pinagdududahan o sinusukat o tinitimbang ang aking mga kasamahan buo ang tiwala ko sa kakayanan ko, sa nagawa, ginagawa, at gagawin nating lahat, naming lahat hindi ako gumigising at pinagtutuunan ng pansin kada minuto, oras o araw kung mangyayari nga 'yan o hindi. Hindi productive na buhay ang ganiyang uri ng pagtingin sa puwestong pinanghahawakan nino man, san mang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Senado. BUENO: Sir, ano daw ang aasahan ng mga Senate employees this coming Christmas from Senate President Chiz Escudero? ESCUDERO: Kinausap ko na sila Cely, 'yong mga usual at mga dapat lamang dahil sapat naman nan ga, sobra pa nga kung tutuusin at kumpara sa ibang ahensya ang anumang benepisyong tinatanggap ng empleyado ng Senado. Kaya ang isinaayos ko ay 'yong merit and promotions systems sa Senado na ika nga, quote and quote, inward looking, na ginagalang 'yong seniority at karanasan sa loob ng Senado mismo ng iba't ibang opisyal ng Senado kung saka sakaling magkakaroon ng promotion o pagpapapuno, pagpupuno ng anumang bakante sa ahensyang iyan. BUENO: so, kung ano 'yong ine-enjoy nilang benefits patuloy nilang mae-enjoy 'yon? ESCUDERO: hindi naman pwedeng bawasan 'yon, Cely sa ilalim ng batas din. BUENO: Sir, sabi ko nga kanina medyo lalamig na ang panahon pero mukhang iinit naman ang simoy ng politika sa ating bansa dahil nga mag... ESCUDERO: Bakit naman kailangang uminit, Cely? Ikaw naman! Next year pa. BUENO: Ay hindi ba ngayon? Parang nararamdaman na natin. So, last Thursday, in-introduce na ni Presidente 'yong magiging Senatorial candidate ng administrasyon, bilang isa na hong beteranong sa larangan ng politika, ano po 'yong masasabi n'yo sa composition ng Senatorial candidates ng administration? ESCUDERO: Well, puro batikan at walang tulak-kabigin, Cely lahat may karanasan hindi lamang sa Senado mismo pero sa larangan ng paninilbihan sa pamahalaan. Karamihan sa kanila, kung hindi man lahat ay kilala ko o nakatrabaho ko na, Cely. At hindi ko pwedeng tawaran ang kakayanan ng bawat isa at kontribusyong pwedeng ibigay nila hindi lamang sa Senado pero pati sa ating bansa. Pero tulad ng ibang botante, isa lamang din ang boto ko, Cely at hindi dalawa. BUENO: Malaking advantage po ba na mapasama ka sa admin senatorial candidates? ESCUDERO: Sa karanasan ko, Cely, pareho lang naman. Admin man o oposisyon, may partido man o wala, sad ulo, pareho din naman ng sitwasyon dahil hindi naman talaga nakakaboto ang Partido, hindi nakakaboto ang coalition, ang nakakaboto ay ang ating mga kababayan. BUENO: This coming election, sir, magiging kaiba po ba parang hindi klaro sino 'yong oposisyon, sino 'yong admin, malinaw 'yong admin candidates pero parang nasaan at sino 'yong oposisyon? ESCUDERO: Para sa akin, Cely, mahalaga lamang naman 'yon sa panahon ng Presidential elections. Sa isang midterms elections hindi gaanong kahalaga 'yon dahil hindi naman tayo pipili ng magiging ulo ng ating bansa o pinuno ika nga, ng ating bansa. Ang midterm election madalas ay talagang blurred ang linya sa pagitan ng oposisyon at administrasyon maliban na lamang kung tulad ng term ni dating Pangulong Arroyo, ay talagang hating hati ang ating bansa kaugnay sa isyu ng impeachment, kaugany sa isyu na bumabalot sa dating administrasyon ni Pangulong Arroyo. At 'yon ang eleksyon na tinakbuhan ko ng una noong 2007. BUENO: Si Senator Imee noong i-introduce ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, siya lang po 'yong wala doon. At ngayon po may pinalabas siyang statement na sinasabi niya na pinapasalamatan niya 'yong kaniyang kapatid na si Panuglong Bongbong Marcos Jr dahil sa pagdedepensa sa kaniya at pag include doon sa alliance. Pero dahil ito daw ang legacy ng kaniyang ama, ay siya daw po, anong sinabi niya... I choose to stand free and firm like his father. It is never easy to stand alone in campaign ang in politics that is the legacy that my father left me. So, anong masasbi niyo dito sa naging desisyon nito ni Senator Imee Marcos? ESCUDERO: Wala, Cely. Ginagalang ko ang kaniyang desisyon, turo sa akin ng lolo ko, Cely. Pag may hindi nagkakaunawaan, hindi ko sasabihing nag aaway, pag may hindi nagkakaunawaan, o nagtatampuhan o anuman ang mag kapatid, o magkamag anak, mag asawa o mag ama, mag ina, 'wag kang papagitna dahil sad ulo baka bati na sila't nagkaayos at dalawa na silang galit sa iyo. Dapat lamang nating galangin ang anumang opinyon at posisyon ni Senator Imee o ni Pangulong Marcos man at anumang namamagitan sa kanilang dalawa sa kanila na laman 'yon at huwag na sanang manghimasok ang sino man kaugnay ng relasyon ng magkapatid. BUENO: Pero malamang hindi naman ito matitiis ni Presidente kahit na nagdesisyon ng ganun si Senator Imee, itutuloy pa rin malamang ng Alyansa na isama ang kanyang pangalan sa kampanya. ESCUDERO: Hindi ako bahaging opisyal ng alyansa Cely at isa sa mga opisyal o miyembro ng anumang grupong nagpasya kaugnay ng listahang yan. So hindi ko kayang magsalita ng pormal din at opisyal para sa kanila. Pero siguro kung pagbabasehan lamang natin yung mga nagdaang posisyon ni Pangulong Marcos hindi confrontational si Pangulong Marcos at mabait si Pangulong Marcos lalo pa sa kanyang kapatid siguro higit pa. BUENO: Pero bilang pamilya kasi tayo parang family oriented ang mga Pinoy Sir so parang hindi magiging maganda ang dating nun Sir na ang kapatid mo, siya ang pangulo tapos yung kanyang admin candidate hindi ka sasama doon sa anim. ESCUDERO: Well ulitin ko Cely ano man ang namamagitan sa kanila, 'wag tayong pumagitna dahil baka tamaan tayo at maging collateral damage lamang tayo. Ako'y natuto ng manood na lamang mula sa gilid kaugnay sa mga intramurals kaugnay ng magkapatid o magkamag-anak. BUENO: Sir anong nakikitan iyo na magiging sistema sa incoming elections? Magpapatuloy pa rin kaya yung traditional na mga may political rally or more on sa media na lang, radio, TV ad and SocMed ang mas gagamitin ng mga kandidato? ESCUDERO: Halo pa rin yan Cely dahil iba pa rin na makitang personal ng ating mga kababayan kada rehiyon man lang kahit hindi na kada probinsya o bayan ang mga kumakandidato sa pagka-Senador. So ang magiging halo pa rin yan, tradisyunal na pangangampanya, may pisikal na ika-nga pangangamay at pagsalita sa entablado at gayundin sa social media at traditional media para maiparating ng mga kandidato ang kanilang mensahe at kanilang plataporma at ipapangako kung sila ay bibigyan ng pagkakataon at papalarin na manilbihan sa ano mang puwestong tinatakbuhan nila. BUENO: At tiyak na humanda na sila dahil magastos ang kumandidato ngayon. ESCUDERO: Mas mura Cely nabawasan na ng television station yung gagastusan, bawas na ng isang channel. BUENO: Ay ganun. Lipat na lang sila sa Aliw Channel 23. Sir dito naman sa nangyayari na ongoing yung mga series of investigation ng quad committee sa house, meron po kasi doon na ipinalabas na isang video ng isang self-confessed Chinese spy na binanggit niya si dismissed Bamban Mayor Alice Guo ay isa raw China's civilian, sinasabi niyang spy talaga itong si Alice Guo. Ito ba ay something na dapat seryosohin. Ang nagpalabas po ng video na ito parang isang documentary ng Al Jazeera at sinasabi nga na linked daw itong si detained former Bamban Mayor Alice Guo sa China Civilian Intelligence Security and Secret Policy Agency. ESCUDERO: Hindi ko masabi Cely kung dapat paniwalaan yan o hindi ang magiging problema natin procedure at legally sa ilalim ng ating saligang batas ano mang testigong may sasabihin laban sa isang akusado dapat mabigyan ng pagkakataon yung akusado na kuwestiyunin yung nag-aakusa sa kanya at patunayang hindi totoo ang kanyang akusasyon. Sa kasong ito na nakakulong sa Thailand kung hindi ako nagkakamali yung nagbitiw ng akusasyon laban kay Alice Guo hindi ko alam kung magagamit yan dahil sa kawalan ng pagkakataon ni Alice Guo na i-cross examine o kuwestiyunin yung nag-aakusa sa kanya para sa mga abogado yan at prosecutors natin siguro na dapat timbangin pero kung saka-sakali ang babagsak na probisyon dyan na gagamitin ay sa revised penal code kaugnay ng pagiging espiya pabor sa isang bansa. Bagamam hindi tayo nakikipagdigmaan sa bansang yun. BUENO: Pero magandang i-pursue yon Sir para malaman ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Alice Guo. ESCUDERO: Para sa mga imbestigador, oo Cely pero marahil labas at hindi na saklaw sa jurisdiction ng Seando yung pagpatawag ng testigo na nakapiit sa ibang bansa bungsod ng mga kasong isinampa laban sa kanya. BUENO: Pwede bay un via Zoom? Ay hihingi ng permiso sa awtoridad ng Thailand. ESCUDERO:Sa awtoridad ng Thailand kung saan siya nakadetina, sa korte na nagpa-commit sa kanya doon sa detention facility at gayundin kailangan din dumaan sa counterpart ng Department of Foreign Affairs natin. Medyo masalimout lang na proseso. BUENO: Kasi may binanggit sa doon sa portion nay un na if you don't want to be eliminated you should tell the world the truth yun ang sinasbi nitong- ESCUDERO: Nakita ko rin nga yun Cely. Pero again that is for our prosecutors and DOJ to decide what steps to take and hopefully they will be in a better position as well to coordinate with Thai authorities gamit nag Department of Foreign Affairs dahil wala naman Cely parang consulado o embahada kumbaga ang Senado doon sa Thailand o ibang bansa ito ay dadaan sa executive branch. BUENO: Pero kung mapatunayan totoo nakakalungkot Sir dahil nakalulusot sa atin na may mga espiya nga na nagagawa pang ma-elect bilang isang local official. ESCUDERO: Well hindi nakakalungkot yun Cely half empty half filled palagi dapat magalak tayong may nahuli tayo at nadiskubre nating may ganyan pala kesa namang dekada na ang lumilipas tapos madami na sila. Maganda na ring nangyari ito at napagbigay alam sa mga awtoridad at maging mas mapagmatyag tayo sa mga ganitong uri ng galaw. BUENO: Sir meron din dun seryoso bang allegation yun, yung sinasabi na itong si dating PCSO General Manager at dating retired police Chief Rohina Garma at si National Police Commissioner Edilberto Leonardo sila daw yung nag-orchestrate nung assassination dito kay retire Police General Wesley Barayuga noong 2020. Ito ba ay Seryoso at dapat ito na masusing maimbestigahan? ESCUDERO: Well walang dahilan para hindi seryosohin yan Cely dahil may mga testigong nagbigay ng sinumpaang salaysay kaugnay sa bagay na yan at ikaw Cely bilang miyembro din ng media hindi mo maikakaila na matunog na ang pangalan ni Garma noon pa man noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Una kong narinig ang kanyang pangalan nung siya ay naging Chief of Police ng Cebu at kung anu-anong alegasyon hindi lamang patayan pero pakikialam sa larangan ng politika, pagka-mayor sa Cebu ang aking naririnig na impormasyon na ngayon pa lamang ay nakokompirma mula sa iba't ibang testigo. Dapat itong magpatuloy at dapat itong alamin pa kung gaano kalalim nga ba at baka may iba pang naging biktima itong si Garma at iba pang mga opisyal dati ng PNP. BUENO: So Sir magpapalakas po ito doon sa ICC case laban sa administrasyong Duterte? ESCUDERO: Hindi ko alam Cely, hindi ako pamilyar sorry doon sa ICC case lahat ng mga balita ko tungkol sa ICC case ay base lamang sa social media at wala pa naman talaga akong nakikitang dokumentong opisyal na nanggagaling sa ICC kaugnay sa hindi umano imbestigasyon nila at kung sino sino ang kasama sa kanilang hindi umano imbestigasyon. BUENO: Kung kaso ho kasi sa extrajudicial killings yung mga binanggit na pinapatay sa loob mismo ng bilangguan na utos daw sa ilalim ng nakalipas na administrasyon. So pwede ho ito na magamit doon sa i-finile na kaso sa ICC? ESCUDERO: Well magandang tanungin Cely ay ang Kamara dahil sila ang nagge-generate ng ebidensya kaugnay niyan at gayundin yung mga nag-file ng kaso na hindi ko personal na alam kung sinu-sino pero possible yun Cely. BUENO: So ito namang imbestigasyon sa Senate about illegal POGO hangga't gusto ng committee ni Senator Risa hindi niyo po ito pipigilan? ESCUDERO: Walang rason para gawin ko yun Cely dahil siya ang pinakamakakadetermina kung kailangan pa ba o hindi na. Sa katunayan, noong nakaraan sinabi niyang huli na yun pero sa kanyang pagtimbang ng mga issue at bagay minabuti niyang magkaroon ng isa pa. Desisyon niya yun Cely, walang dahilan para panghimasukan o pakialaman ko o nino man at wala namang naghahain Cely ng mosyon sa plenaryo para pigilan yan ika-nga na tigilan na yan, wala namang ganun Cely. So wala ring dahilan para gawin ko yun. BUENO: At yung pagsasagawa nila ng executive session, sa tingin niyo makatutulong yun sa paghahanap ng katotohanan ng committee on women Sir? ESCUDERO: Discretion nila yun Cely pero sa unang executive session yata ika-nga nagkapalagayan pa lamang sila ng loob wala pa naman talagang nakuhang impormasyon sa aking pagkakaalam doon sa executive session nay un. Hindi naman sayang, hindi naman baliwala, hindi naman walang kinahinatnan dahil gaya nga ng sabi ko ayon kay Senator Risa nagkaroon ng palagayan ng loob sa pagitan niya, ng mga miyembro ng komite at ni Alice Guo. BUENO: May pahabol lang si Dhel Nazario ng Manila Bulletin sabi niya ano yung masasabi ni SP na parang itong si Alice Guo lost her composure nung na-bring up yung documentary ng Al Jazeera? ESCUDERO: Para sa akin, Cely lost man ang composure o hindi pangiti ngiti man o hind isa dulo hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang matigas at hindi bumibigay sa ano mang uri ng katanungan kaugnay sa kanyang nalalaman dito sa buong issue kaugnay ng POGO. Muntik man ika-nga hindi pa rin sad ulo bumigay itong si Alice Guo. BUENO: Ano yung analysis mo sa kanyang gesture, behavior, sanay magsinungaling kasi parang nakakangiti pa. ESCUDERO: Hindi ko kasi siya kilala, Cely kung kilala ko siya tipong kababata o matagal ko ng kakilala kaya kong sabihin kahit nakangiti siya kung kinakabahan na 'to malapit na 'to wala kasi akong bench mark o basehan ika-nga at buo ang tiwala ko sa mga miyebro ng Senado na nag-iimbestiga dyan at hindi naman pwedeng lahat kami Cely yan ang pinagtutuunan ng pansin wala ng ibang trabahong magagawa sa Senado kung hindi yan kung lahat kami ay yan na lang ang gagawin at bubuhusan ng panahon at pansin. Base lamang yan sa panaka-nakang napapanood ko kaugnay sa testimonya ni Alice kapag ako'y walang ibang trabahong ginagawa. BUENO: On that note may gusto ka pa bang ipaabot sa ating mga kababayan lalo na sa panahong ito Sir? ESCUDERO: Wala naman Cely magsisimula na naman ang file-an ng certificate of candidacy ito ang hudyat ng simula ng halalan sa ating bansa sa 2025. Para sa akin sana imbes na isipin natin na ito ay panahon na naman ng pagkakahiwa-hiwalay, bangayan at awayan dito sa ating bansa isipin natin na ito ay isang importante at halaga at necessary na proseso na pinagdadaanan ng demokrasya sa mundo upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan makapili ng pinakamaayos at mabuting kandidato kakatawan sa kanila pagdating ng panahon sa iba't ibang posisyon at opisina ng pamahalaan. Mula sa pagkasenador pababa sa konsehal ng isang bayan o siyudad. Nawa'y maging mapayapa ang prosesong ito okay lang na magpalitan tayo ng salita gamit lamang ang bibig dila at laway pero wag naman po sanang dumating na magkakasakitan tayo tayong mga Pilipino. BUENO: Habol ko lang nakausap na kayo ni Senator Imee? Kasi sabi ni Senator Imee kakausapin ka dahil gusto niyang masiguro na hindi na mauulit yung nangyari sa 2024 budget na may na-insert like yung AKAP, pondo ng Comelec para PI so may ganun na po bang pakikipagusap na ginawa sa inyo si Senator Imee? ESCUDERO: Sa akin wala pa, Cely pero malamang kinausap niya si Senator Grace dahil hindi naman ako chairman ng finance committee Cely ang chairman ng finance committee ay si Senator Grace at sa bicam ni hindi naman po nung mga nagdaang panahon hindi namna umupo ang Senate President sa bicameral conference committee ito'y pinangungunahan lamang ng Senate finance committee at mga miyembro ng senate finance committee ni hindi ako miyembro Cely ng komite nay un. BUENO: Pero as Senate President pwede kang magbigay ng any directives or advice sa ting committee on finance chairman? ESCUDERO: Any directive or advice na sasang-ayon sa direksyon at gusto ng mayorya ng Senado yes Cely tama ka dun. BUENO: So bibigyan niyo ng advice Sir? ESCUDERO: Base nga sa gusto ng mayorya ng Senado, base sa guidelines na gustong iparating sa kanya ng mayorya ng Senado pagdating ng bicameral conference committee. Cely, unawain natin ang budget ay parang ordinaryong panukalang batas lamang yan dapat dinadala ng bicameral conference committee conferees ang sintimenyeto ng buong Senado dahil hindi naman sila pwedeng umupo lang lahat sa bicameral conference committee at ano mang pagbabagong nakuha nila o pagbabagong hiningi ng kamara na binigay nila dapat i-ulat lahat yan bago naming ratipikahan ang budget. BUENO: Thank you Sir sa oras ninyo and happy weekend. ESCUDERO: Salamat Cely sa muli sa ating mga taga subaybay magandang hapon po at maraming salamat.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.