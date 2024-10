La App UrSafe Anuncia una Colaboración Estratégica con AutoCab

example of integration

América Latina se ha vuelto más segura para los pasajeros de taxis AutoCab y la App UrSafe se han unido para mejorar la seguridad de conductores y pasajeros

LAS VEGAS, NV, UNITED STATES, October 2, 2024 / EINPresswire.com / -- ¡América Latina se ha vuelto más segura para los pasajeros de taxis! AutoCab y la App UrSafe se han unido para mejorar la seguridad de millones de conductores y pasajeros de taxis. Lanzada hoy en América Latina, esta colaboración ya está disponible para cientos de propietarios de flotas de taxis en toda la región.UrSafe y AutoCab, el proveedor líder de sistemas de reservas y despacho de taxis en el mundo—que despacha más de 1.5 millones de viajes al día—se comprometen a mantener la seguridad de conductores y pasajeros en toda América Latina. La asociación integra las herramientas de seguridad de UrSafe en las aplicaciones de Conductor y Compañero de AutoCab. Estas funciones incluyen un botón de pánico virtual, con datos en tiempo real (ubicación, audio y video) enviados inmediatamente a los centros de respuesta de emergencia, a los propietarios de la flota y a la familia del pasajero. Además, los pasajeros o conductores que deseen mayor seguridad pueden activar la función “sígueme”, lo que permite que el centro de despacho supervise virtualmente el viaje y brinde tranquilidad.Esta asociación representa un avance significativo para los propietarios de flotas de taxis en LATAM, quienes han luchado durante mucho tiempo por demostrar que también pueden ofrecer herramientas de seguridad comparables a las de las empresas de viajes compartidos globales. Para los turistas, la importancia de esta tecnología no puede subestimarse, especialmente dado que la seguridad de los turistas es una prioridad en muchos países y la industria del taxi ha enfrentado históricamente desafíos de reputación.Para los propietarios de flotas, la colaboración incluye informes detallados de conductores que proporcionan datos en tiempo real sobre la velocidad del conductor, la velocidad máxima y las tendencias de frenado, junto con alertas de detección de accidentes—componentes integrales del paquete de seguridad UrSafe. Estas analíticas son invaluables para la gestión de flotas.UrSafe Technologies puede ayudar a CUALQUIER empresa a priorizar la seguridad:1. Compartición de datos en tiempo real con los servicios de emergencia en varios países.2. Transmisión de audio y video en vivo desde la app de pasajeros del taxi a los propietarios de la flota.3. Botones de pánico virtuales y por Bluetooth que pueden activarse mediante una “Palabra Segura” o un clicker.4. Mejora de la comunicación y coordinación con el personal en cualquier país.Acerca de AutoCabAutoCab, una subsidiaria de Uber, es un proveedor de tecnología pionero para la industria de taxis y vehículos de alquiler privado. Comprometida con la modernización del transporte, AutoCab empodera a los operadores con plataformas de reservas innovadoras, sistemas de despacho eficientes y soluciones de procesamiento de pagos sin problemas. Con una presencia significativa en América Latina, AutoCab colabora con operadores locales para mejorar los servicios de movilidad y la experiencia de los pasajeros. Como parte de la visión de Uber para el futuro de la movilidad, AutoCab continúa liderando la integración de servicios de taxi tradicionales con tecnologías modernas de transporte bajo demanda. Para más información, visite www.autocab.com Acerca de UrSafeUrSafe ofrece un SOS activado por voz y manos libres, completamente integrado con los servicios de emergencia (911) en más de 200 países. La app se ha asociado con instituciones educativas, proveedores globales de viajes compartidos, aplicaciones de encuentros sociales, compañías de telecomunicaciones, proveedores de beneficios para empleados, socios de seguros de viaje globales y ONG que apoyan a personas en riesgo de violencia doméstica o situacional. La app de UrSafe está disponible para dispositivos iOS y Android. Visite UrSafe.com para saber más.

Autocab and UrSafe App Integration

