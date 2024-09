Luego de Helene, hay operativos de rescate en curso; suministros necesarios están llegando al oeste de NC vía aérea

Luego de los devastadores efectos de la Tormenta Tropical Helene, en comunidades de la región oeste de Carolina del Norte los operativos de búsqueda y rescate siguen en marcha; los suministros requeridos están llegando a la región vía aérea.

“En la región oeste de NC se trata de otra tormenta histórica y catastrófica; estoy agradecido por tener socorristas trabajando ahora mismo para salvar vidas y evacuar a los habitantes,” expresó el Gob. Cooper. “Los esfuerzos para restablecer los servicios de electricidad y comunicaciones están en marcha; estamos haciendo llegar los suministros necesarios vía aérea.”

En Carolina del Norte, luego de las lluvias torrenciales de Helene, más de 200 personas han sido rescatadas de las inundaciones. Los equipos de búsqueda y rescate de NC están siendo reforzados con equipos de 19 estados más y también con tres equipos federales. Muchas áreas de la región montañosa han recibido más de 10 pulgadas de lluvias, algunas hasta 29 pulgadas, lo que ha ocasionado catastróficas inundaciones. Las ráfagas de vientos tan veloces como los de fuerza de huracán, también han causado por toda la región caída de árboles, cables de electricidad y torres de servicio telefónico celular.

Al tiempo de esta mañana, más de 700,000 personas permanecen sin electricidad; las cuadrillas de las compañías de servicios públicos de todo el país ahora están respondiendo para el restablecimiento inmediato del servicio y realizando las reparaciones necesarias. Anoche, dieciséis albergues dieron resguardo a cerca de 1,100 habitantes.

El servicio telefónico celular sigue siendo disperso en la zona oeste de la carretera interestatal I-77, esto debido a daños significativos a la infraestructura. Los aliados de servicios de telecomunicaciones han activado la función de itinerancia en modo de Desastre, lo que permite que cualquier teléfono o red de celulares gane acceso a las redes disponibles para conectarse. Los proveedores de servicios telefónicos están trabajando para restablecer las comunicaciones en toda el área.

“El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias está trabajando a toda hora, respondiendo a los severos efectos de la devastación dejada por Helene. Estamos muy agradecidos por nuestros aliados a nivel local, estatal y federal y su trabajo en equipo para ayudar a los norcarolinianos que han sido golpeados duramente por esta tormenta,” expresó el Director de la División de Manejo de Emergencias de NC, Will Ray. Pedimos a la población que se mantengan consciente de los peligros y que sigan las indicaciones de las autoridades locales, dadas para la protección de la vida y por seguridad.” A lo largo de 29 condados y 52 poblados y ciudades de Carolina del Norte, se han emitido Declaraciones de Estado de Emergencia, además de la Declaración de Estado de Emergencia Estatal emitida por el Gob. Cooper, consulte en español esta Declaración aquí. Ayer, el Gob. Cooper solicitó la emisión de una Declaración de Desastre Mayor de parte del gobierno federal para Carolina del Norte y 39 de sus condados, así como para la Franja Este de Nativos Cherokee; se busca obtener Asistencia Pública Federal y Asistencia Individual luego de la Tormenta Tropical Helene; consulte en español esta Requisición de Declaración de Desastre Mayor aquí.

A la mañana de hoy sábado, cerca de 418 caminos y carreteras a cargo del estado han permanecido cerradas, mayormente por inundaciones. En toda el área se han reportado 11 deslizamientos de tierra; incluyendo cierres de caminos principales a lo largo de las carreteras interestatales 26 y 40, cercanas a Ashville, además de una docena de caminos en localidades de varias rutas de carreteras de clasificación nacional US y estatal NC.

Las autoridades estatales del transporte siguen instando a los habitantes a que eviten salir al tránsito vehicular rumbo a la región oeste de NC; también deben considerar como cerrados todos los caminos y carreteras de esa región, esto debido a los daños por la tormenta. Para consultar las condiciones recientes en los caminos y carreteras afectados por el Huracán Helene, la población debe consultar el portal DriveNC.gov aquí. Nunca maneje cruzando agua estancada, tampoco alrededor de barricadas puestas o de señalamientos de cierre de caminos.

Los habitantes de Carolina del Norte deben llamar al servicio 911 solo en caso de emergencia; deben marcar el 211 para obtener otro tipo de información importante. En el portal ReadyNC.gov consulte aquí, se puede obtener información actualizada sobre las condiciones locales prevalecientes, albergues, tránsito vehícular, cortes de electricidad y recursos disponibles; la población también puede consultar las redes sociales de sus gobiernos locales.

###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.