Efecto Eco: Artistas Venezolanos Prestan sus Voces con Testimonios sobre la Represión en Venezuela

Efecto Eco representa nuestro firme compromiso con la justicia y la libertad de expresión.

Efecto Eco es un movimiento digital para darle voz a venezolanos que viven la violación de Derechos Humanos en de la dictadura venezolana.

Nuestro objetivo es crear un impacto tangible que no solo visibilice la situación en Venezuela, sino que también movilice a la comunidad internacional para que actúe en defensa de los derechos humanos” — SEBASTIAN ARRECHEDERA

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Efecto Eco, un movimiento digital para darle voz a venezolanos que han sufrido violación de Derechos Humanos a manos de la dictadura venezolana desde las elecciones del 28 de julio. PRAKRITI MADURO, MARCEL RASQUIN Y SEBASTIAN ARRECHEDERA proyectaron en vivo por primera vez los films en los que 16 artistas de diferentes nacionalidades presaron sus voces para amplificar los testimonios de gente que ha sido silenciada. Estos films se han también lanzados en las redes sociales como el inicio de una acción que concluye con una petición en change.org para pedir justicia a las víctimas.Al movimiento que fue fundado por el activista SEBASTIAN ARRECHEDERA y la actriz MARIANNA BURELLI en 2014 se suman en 2024 la actriz y escritora PRAKRITI MADURO y el cineasta MARCEL RASQUIN para refundarlo. Los testimonios anónimos que están siendo difundidos llegaron a manos de Prakriti cuando la famosa actriz puso sus redes sociales al servicio de los ciudadanos invitando a todos aquellos venezolanos que quisieran ser escuchados a enviarle sus palabras. Así, un domingo de Septiembre varios artistas de diferentes nacionalidades radicados en Los Angeles se juntaron para dar voz ante las cámaras a esos venezolanos.Entre los artistas que participaron se suman actores y actrices de la talla de STEPHANIE SIGMAN, MARIA GABRIELA DE FARÍA, CRISTIAN MCGAFFNEY, MAYRÉ MARTÍNEZ, RAQUEL ROJAS, CAROLINA RODRÍGUEZ, PECHE, VERÓNICA OSORIO, DANIELA AZUAJE, ROBERT AVELLANET, y VALENTINA LATYNA. Además se sumó la participacion del activista Nixon Leal que contó su propia historia de migración y tortura después de haber estado preso por la dictadura venezolana.Así como en 2014 se sumaron productores, artistas, periodistas y gente de varias partes del mundo llegando a más de 200 films que hicieron eco de lo que sucedía, ahora la intención es invitar a gente de todas partes del mundo a sumarse nuevamente para darle voz a venezolanos en el anonimato, invitar a venezolanos a que compartan sus testimonios y además redoblar esfuerzos firmando una petición en Change.org que se suma a la campaña de International Service for Human Rights que busca renovar la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela en la ONU.“Efecto Eco representa nuestro firme compromiso con la justicia y la libertad de expresión. A través de este movimiento exponemos ante el mundo la brutal represión que los venezolanos están enfrentando a manos de una dictadura que se esfuerza por mantenerlos en el silencio” comenta PRAKRITI MADURO, una de las figuras destacadas del proyecto.“Nuestro objetivo es crear un impacto tangible que no solo visibilice la situación en Venezuela, sino que también movilice a la comunidad internacional para que actúe en defensa de los derechos humanos.” menciona SEBASTIAN ARRECHEDERA.Para obtener más información sobre Efecto Eco y cómo puedes involucrarte, visita testimonios@elefectoeco.org y sigue nuestras actualizaciones en @ElEfectoEco.Sobre Efecto Eco:Efecto Eco es un movimiento digital a favor de la libertad de expresión que amplifica las voces de venezolanos que necesitan ser escuchados. Fundado para contrarrestar la represión y el apagón mediático, utiliza videos, influenciadiores y contenido multimedia para denunciar y darle voz a los que están siendo oprimidos . Con el apoyo global de artistas y expertos en Derechos Humanos, Efecto Eco visibiliza la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela, generando un eco poderoso contra el silencio impuesto por la dictadura.

Efecto Eco renace 10 años después para dar voz a los venezolanos que están sufriendo la violación de Derechos Humanos a manos de la dictadura venezolana.

