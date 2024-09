BUSINESSNEXT dan MongoDB bekerja sama untuk mempercepat operasi otonom dalam layanan keuangan

Kolaborasi akan memungkinkan bank menciptakan solusi digital dengan skalabilitas sangat besar, memberikan perjalanan dan pengalaman nasabah yang digerakkan oleh AI dan teknologi mutakhir

NEW DELHI, Sept. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BUSINESSNEXT, pemimpin global dalam solusi perusahaan yang dapat dikomposisikan untuk layanan keuangan, telah bermitra dengan MongoDB untuk mempercepat operasi otonom yang didukung dengan AI prediktif dan generatif khusus bagi perbankan dan asuransi. Berkantor pusat di New York, MongoDB memberdayakan para inovator untuk menciptakan, mengubah, dan mendisrupsi industri dengan kekuatan perangkat lunak dan data.



Kolaborasi di antara BUSINESSNEXT dan MongoDB akan memberdayakan layanan perbankan dan keuangan dengan teknologi yang dibutuhkan untuk memberikan pengalaman nasabah yang luar biasa dan mendorong operasi otonom.

Dengan menggabungkan keahlian mendalam BUSINESSNEXT dalam layanan keuangan dengan platform basis data MongoDB yang fleksibel dan dapat diskalakan yang memiliki enkripsi, kontrol akses, dan protokol perlindungan data terdepan di industri, kemitraan ini akan memberikan solusi inovatif yang menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. Rangkaian solusi BUSINESSNEXT untuk mendorong perbankan otonom mencakup AI real-time sebagai inti solusi yang mendukung CRM modern, perjalanan digital, platform peminjaman, platform pemeringkatan risiko, asisten tenaga kerja, chatbot nasabah, dan banyak lagi.

Model data berorientasi dokumen MongoDB, dengan skema fleksibelnya, melengkapi dengan tepat kemampuan BUSINESSNEXT berbasis AI. Kemitraan ini akan memungkinkan berbagai bank untuk memanfaatkan kekuatan data mereka guna menciptakan perjalanan nasabah yang dipersonalisasikan, mengoptimalkan proses peminjaman, dan membuat keputusan berbasis data.

“Kami merasa gembira dapat bermitra dengan MongoDB untuk memberikan solusi mutakhir kepada klien layanan keuangan kami,” ungkap Sushil Tyagi, Direktur Eksekutif di BUSINESSNEXT. “Protokol perlindungan data terdepan di industri MongoDB serta kemampuan kami untuk menangani struktur dan penskalaan data yang kompleks dan mulus selaras dengan visi kami dalam menyediakan platform yang modern dan gesit bagi bank.”

“Vendor perangkat lunak independen merupakan bagian integral dari rangkaian komponen perangkat lunak perusahaan di India, dan BUSINESSNEXT merupakan contoh hebat dari jenis ISV yang ingin kami ajak bekerja sama,” ungkap Sachin Chawla, Wakil Presiden, India dan Asia Selatan di MongoDB. “Kemitraan ini akan membantu sejumlah besar organisasi layanan keuangan untuk mempercepat inisiatif modernisasi mereka dan menggunakan AI untuk mendorong diferensiasi,” tambah Sachin Chawla.

Manfaat utama kemitraan ini meliputi:

Operasi Perbankan Otonom

Penambahan pengalaman nasabah

Proses peminjaman yang dipercepat

Efisiensi operasional yang ditingkatkan

Manajemen risiko yang diperkuat



Kemitraan ini menandai tonggak bersejarah signifikan bagi BUSINESSNEXT dan MongoDB, serta diharapkan dapat memberikan nilai signifikan bagi lembaga keuangan di seluruh dunia.

