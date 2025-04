Resoluciones de la Asamblea de Accionistas de FEMSA

MONTERREY, Mexico, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) celebró el día de hoy su Asamblea Anual de Accionistas durante la cual los accionistas aprobaron los estados financieros consolidados de la Compañía para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2024, el informe anual presentado por el Director General y la opinión del Consejo de Administración para el ejercicio social de 2024.

La Asamblea de Accionistas también eligió a los miembros del Consejo de Administración y a los miembros de cada uno de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias y Nominaciones, y de Operación y Estrategia para el año 2025.

La lista de los consejeros elegidos se puede encontrar en el siguiente link: https://femsa.gcs-web.com/es/corporate-governance/board-of-directors

La Asamblea de Accionistas decretó y aprobó el pago de un dividendo ordinario correspondiente al ejercicio 2024 en efectivo a razón de Ps. 0.95475 por cada acción Serie "D" y Ps. 0.7638 por cada acción Serie "B", lo que corresponde a un total de Ps. 4.5826 por cada Unidad "BD" (BMV: FEMSAUBD), que equivale a Ps. 45.826 por cada ADR (NYSE: FMX), y a un total de Ps. 3.8190 por cada Unidad "B" (BMV: FEMSAUB). El dividendo será pagadero en cuatro exhibiciones iguales a partir del 25 de abril de 2025, el 18 de julio de 2025, el 17 de octubre de 2025 y del 16 de enero de 2026.

Adicionalmente, la Asamblea de Accionistas decretó y aprobó el pago de un dividendo extraordinario correspondiente al ejercicio 2024 en efectivo a razón de Ps. 2.1060 por cada acción Serie "D" y Ps. 1.6848 por cada acción Serie "B", lo que corresponde a un total de Ps. 10.1084 por cada Unidad "BD" (BMV: FEMSAUBD), que equivale a Ps. 101.084 por cada ADR (NYSE: FMX), y a un total de Ps. 8.4240 por cada Unidad "B" (BMV: FEMSAUB). El dividendo será pagadero en cuatro exhibiciones iguales a partir del 25 de abril de 2025, el 18 de julio de 2025, el 17 de octubre de 2025 y del 16 de enero de 2026.

Para mayor información favor de consultar el apartado Resumen de Acuerdos en la sección de Asamblea de Accionistas en el apartado de Información para Accionistas dentro de la sección de Inversionistas de nuestro sitio corporativo en: https://femsa.gcs-web.com/es/shareholder-meeting-information

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando CocaCola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.

Contacto para Inversionistas (52) 818-328-6000 investor@femsa.com.mx femsa.gcs-web.com Contacto para Medios (52) 555-249-6843 comunicacion@femsa.com.mx femsa.com

