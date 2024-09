Rides, Perte de Fermeté : la solution EISENBERG pour réactiver la jeunesse de la peau

La recherche EISENBERG étudie depuis plus de 30 ans les causes du vieillissement de la peau, avec un objectif : créer des formules réellement efficaces pour ralentir ces mécanismes.

Le Soin Anti-Âge aide à réactiver les fonctions essentielles de la peau grâce à des actifs ciblés pour leur efficacité.

« Nous ne croyons pas aux promesses, nous croyons aux résultats. »” — José Eisenberg

MONACO, September 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- EISENBERG présente le Soin Anti-Âge, un traitement avancé conçu pour agir en profondeur sur les mécanismes de vieillissement cutané. Ce soin exceptionnel cible les signes visibles du vieillissement, en réactivant la régénération cellulaire et en stimulant la production d’élastine et de collagène, tout en améliorant l’élasticité et la fermeté de la peau.

Grâce à une combinaison d’ingrédients actifs rigoureusement sélectionnés pour leur efficacité, tels que les céramides végétales et le rétinol encapsulé, ce traitement lutte contre la sécheresse, prévient la perte d'élasticité et réduit l'apparence des rides. Il contient également de l'huile de bourrache, reconnue pour ses vertus hydratantes, et de la vitamine C, qui favorise la synthèse du collagène tout en apportant une protection antioxydante. Il apporte ainsi un effet "filler" instantané, tout en offrant des résultats durables et mesurables.

Une expertise scientifique au service de la beauté

La recherche EISENBERG étudie depuis plus de 30 ans les causes du vieillissement de la peau, avec un objectif : créer des formules réellement efficaces pour ralentir ces mécanismes. Pour le Soin Anti-Âge, elle a sélectionné 3 actifs ultra-performants, et les a associés au pouvoir de la Formule Trio-Moléculaire®. un complexe exclusif qui régénère, énergise et oxygène la peau. Les trois molécules de cette formule brevetée agissent en synergie pour stimuler le renouvellement cellulaire, améliorer la respiration cutanée et renforcer la structure de la peau. Le Soin Anti-Âge a prouvé son efficacité avec une réduction de la profondeur des rides de 11%* et une amélioration de l'élasticité de la peau de 12%.**

Un soin universel pour tous les types de peaux

Adapté à tous les types de peau, même les plus sensibles, le Soin Anti- ge est conçu pour être inclus dans toute routine de soins anti-âge, grâce à sa texture riche mais légère qui fond instantanément sur la peau. Les vitamines encapsulées libèrent tous leurs bienfaits au moment de l'application, garantissant une efficacité maximale sans agresser la peau.

À propos d'EISENBERG Paris

EISENBERG Paris est une marque de beauté française fondée en 2001. Cette marque familiale est portée par le tandem créatif et passionné du père et du fils, José et Edmond, qui travaillent en étroite collaboration et partagent la même vision d'une beauté intemporelle. Ensemble, ils allient tradition et innovation, promouvant une culture de l'art et de l'excellence. La marque est mondialement reconnue pour son expertise anti-âge et ses soins haute performance, son maquillage-soin et ses collections de parfums.

* Tests instrumentaux réalisés sur 20 personnes agées de 40 ans et plus, présentant une peau mature et fatiguée.

** Tests instrumentaux réalisés sur 20 personnes agées de 40 ans et plus, présentant une peau mature et fatiguée.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.