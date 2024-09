Marlin Duran Lanza Programa de Capacitación en IA Personalizado para Impulsar la Innovación Empresarial

Marlin Duran presentándose ante una audiencia de profesionales y empresarios Marlin Duran

Domina ChatGPT y la Inteligencia Artificial: Capacitaciones Personalizadas para Profesionales y Empresas

NY, UNITED STATES, September 27, 2024 / EINPresswire.com / -- La Economista Marlin Duran , especialista en inteligencia artificial y formación empresarial, anunció hoy el lanzamiento de su innovador programa de capacitación en IA personalizado, diseñado para ayudar a las empresas y profesionales a integrar eficazmente herramientas como ChatGPT en sus operaciones diarias.En un contexto donde el 75% de los trabajadores ya utiliza IA en sus tareas diarias, según un reciente estudio de Salesforce, la necesidad de una formación especializada y adaptada se ha vuelto crítica. Los entrenamientos de Duran abordan esta necesidad, ofreciendo soluciones de aprendizaje personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada empresa y equipo."La capacitación en IA debe ir más allá de la teoría; se trata de transformar las operaciones diarias para ser más competitivas en una economía cada vez más digital", afirma Durán . "Mi misión es asegurar que cada empresa, sin importar su tamaño, pueda aprovechar al máximo esta tecnología de manera ética y efectiva. Con estas formaciones, estamos dando a las empresas las herramientas que necesitan para no solo mantenerse al día, sino para liderar en sus respectivos campos".Los entrenamientos de Marlin Duran se distinguen por su enfoque altamente personalizado y su base en la experiencia práctica. Como profesional con una sólida trayectoria tanto en el ámbito corporativo como en el digital, y con múltiples certificaciones en IA generativa, Duran aporta una perspectiva única a sus capacitaciones.Características clave del programa incluyen:- Evaluación personalizada de las necesidades de IA de cada empresa- Módulos de formación adaptados a roles específicos dentro de la organización- Enfoque práctico con casos de uso reales y relevantes para cada industria- Capacitación práctica que no solo cubre ChatGPT, sino diferentes herramientas de IA que necesiten los profesionales Con el lanzamiento de este programa , Duran busca abordar los desafíos clave que enfrentan las empresas en la adopción de IA, como la falta de conocimientos técnicos, la resistencia al cambio y la preocupación por ser cada día más competitivos en nuestros puestos de trabajo.Para más información sobre el programa de capacitación en IA de Marlin Duran o para solicitar una consulta, visite https://www.marlinduran.com/ o contacte a hola@marlinduran.comAcerca de Marlin Duran:Marlin Duran es una Economista con especialización en Gerencia, opción Mercadeo, y experta líder en herramientas de inteligencia artificial y formación empresarial. Con una sólida experiencia tanto en el ámbito corporativo como digital, y múltiples certificaciones en IA generativa, Duran se ha posicionado como una voz referente en la implementación ética y efectiva de IA en entornos empresariales. Su enfoque único combina conocimientos técnicos profundos con una comprensión aguda de las necesidades empresariales, permitiéndole ofrecer soluciones de capacitación que transforman la manera en que las empresas operan en la era digital.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.