U.S. Liquid Biopsy Market to Surpass $12 Billion by 2032, Driven by a 13.68% CAGR | Astute Analytica

CHICAGO, CA, UNITED STATES, September 27, 2024 / EINPresswire.com / -- ๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘ผ.๐‘บ. ๐’๐’Š๐’’๐’–๐’Š๐’ ๐’ƒ๐’Š๐’๐’‘๐’”๐’š ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• ๐’Š๐’” ๐’‘๐’๐’Š๐’”๐’†๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’†๐’™๐’‘๐’๐’๐’†๐’๐’•๐’Š๐’‚๐’ ๐’ˆ๐’“๐’๐’˜๐’•๐’‰, ๐’‘๐’“๐’๐’‹๐’†๐’„๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’”๐’๐’‚๐’“ ๐’‡๐’“๐’๐’Ž $3.79 ๐’ƒ๐’Š๐’๐’๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’ 2023 ๐’•๐’ ๐’๐’—๐’†๐’“ $12 ๐’ƒ๐’Š๐’๐’๐’Š๐’๐’ ๐’ƒ๐’š 2032. ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐’“๐’†๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’”๐’–๐’“๐’ˆ๐’† ๐’Š๐’” ๐’ ๐’“๐’Š๐’—๐’†๐’ ๐’ƒ๐’š ๐’‚ ๐‘ช๐‘จ๐‘ฎ๐‘น ๐’๐’‡ 13.68% ๐’‡๐’“๐’๐’Ž 2024 ๐’•๐’ 2032, ๐’”๐’Š๐’ˆ๐’๐’‚๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚ ๐’•๐’“๐’‚๐’๐’”๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’—๐’† ๐’”๐’‰๐’Š๐’‡๐’• ๐’Š๐’ ๐’„๐’‚๐’๐’„๐’†๐’“ ๐’ ๐’†๐’•๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’๐’ ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’๐’‚๐’๐’Š๐’›๐’†๐’ ๐’Ž๐’†๐’ ๐’Š๐’„๐’Š๐’๐’†.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ: ๐Š๐ž๐ฒ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐กLiquid biopsy, a non-invasive diagnostic technique that detects cancer-related genetic mutations in blood, has emerged as a powerful tool in oncology. The increasing prevalence of cancer, coupled with advancements in precision medicine, is propelling the adoption of liquid biopsies in the U.S.๐†๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž ๐’๐œ๐จ๐จ๐ฉ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐ฌ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž: - https://www.astuteanalytica.com/request-sample/united-states-liquid-biopsy-market ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ ๐ˆ๐ง๐œ๐ข๐๐ž๐ง๐œ๐ž: The escalating rates of cancer diagnosis in the U.S. are fueling demand for early detection methods. Liquid biopsyโ€™s ability to detect cancer at an early stage offers significant clinical benefits.๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ: Continuous innovation in liquid biopsy technologies, such as next-generation sequencing (NGS) and circulating tumor DNA (ctDNA) analysis, is enhancing the accuracy and reliability of these tests.๐’๐ก๐ข๐Ÿ๐ญ ๐“๐จ๐ฐ๐š๐ซ๐ ๐๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐ž๐ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐ข๐ง๐ž: With a growing emphasis on tailored treatment strategies, liquid biopsy is becoming a cornerstone of precision medicine. It allows oncologists to monitor treatment response and make informed decisions, leading to better patient outcomes.๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก: ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐•๐š๐ฅ๐ฎ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐จ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ก $๐Ÿ๐Ÿ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸIn 2023, the U.S. liquid biopsy market was valued at $3,786.2 million. However, by 2032, it is expected to surpass a market valuation of $12,004.9 million, representing a significant increase over the forecast period.๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ญ๐ซ๐š๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐ข๐ฌ ๐ฎ๐ง๐๐ž๐ซ๐ฉ๐ข๐ง๐ง๐ž๐ ๐›๐ฒ:Increased Adoption in Clinical Settings: Liquid biopsy is gaining traction in routine clinical practice, as it provides a minimally invasive alternative to traditional tissue biopsies.Expansion of Companion Diagnostics: The FDAโ€™s approval of liquid biopsy tests as companion diagnostics is enabling pharmaceutical companies to develop targeted therapies in conjunction with diagnostic tools.Rising Demand for Non-Invasive Testing: The preference for less invasive diagnostic procedures is bolstering the liquid biopsy market, particularly in cases where tissue samples are difficult to obtain.๐‚๐ก๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐”.๐’. ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐๐ข๐จ๐ฉ๐ฌ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐–๐ก๐ข๐ฅ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐จ๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐”.๐’. ๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐›๐ข๐จ๐ฉ๐ฌ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž, ๐ฌ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐œ๐ก๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐ ๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐š๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐š๐๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง:๐‘๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐‡๐ฎ๐ซ๐๐ฅ๐ž๐ฌ: Stringent regulatory requirements can slow the approval process for new liquid biopsy tests. However, ongoing collaborations between diagnostic companies and regulatory bodies are expected to mitigate these challenges.๐‚๐จ๐ฌ๐ญ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The high cost of liquid biopsy tests may limit access to these diagnostics, particularly in underinsured populations. Nevertheless, as the technology matures and becomes more widely available, costs are expected to decrease.๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐๐ซ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ฌ: ๐„๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐๐ž๐ฒ๐จ๐ง๐ ๐Ž๐ง๐œ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒAlthough the primary focus of liquid biopsy is oncology, there is growing interest in its potential applications beyond cancer detection. Researchers are exploring its use in detecting other conditions, such as cardiovascular diseases and neurodegenerative disorders.This expanding scope of liquid biopsy applications presents lucrative opportunities for market players, who can leverage their expertise to diversify into new areas of healthcare diagnostics.๐€๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ƒ๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: - https://www.astuteanalytica.com/request-sample/united-states-liquid-biopsy-market ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž: ๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐’๐ก๐š๐ฉ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐’๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐”.๐’. ๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐›๐ข๐จ๐ฉ๐ฌ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ. ๐“๐ก๐ž๐ฌ๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:Biocept, Inc.Illumina, Inc.Myriad Genetics, Inc.QIAGENThermo Fisher Scientific, Inc.Guardant HealthF. Hoffmann-La Roche LtdANGLE plcBIODESIXNeoGenomics Laboratories, Inc.Other major players๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:๐๐ฒ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒMulti Gene Parallel Analysis (NGS)Single Gene Analysis (PCR Microarrays)๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญBlood Sample BasedOthers๐๐ฒ ๐๐ข๐จ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ซCirculating Nucleic AcidsCTCExosomes/MicrovesiclesCirculating Proteins๐‚๐จ๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จ๐ง: ๐€ ๐๐ซ๐จ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐”.๐’. ๐‹๐ข๐ช๐ฎ๐ข๐ ๐๐ข๐จ๐ฉ๐ฌ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญWith a projected CAGR of 13.68% from 2024 to 2032, the U.S. liquid biopsy market is on a path of robust growth. The combination of technological advancements, increased adoption in clinical practice, and the rising demand for personalized medicine will continue to drive the market forward. By 2032, liquid biopsy is expected to become an indispensable tool in the early detection and management of cancer, solidifying its role in the future of healthcare.๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ž ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: - https://www.astuteanalytica.com/request-sample/united-states-liquid-biopsy-market ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐€๐ฌ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ž ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ญ๐ข๐œ๐š:Astute Analytica is a global analytics and advisory company that has built a solid reputation in a short period, thanks to the tangible outcomes we have delivered to our clients. We pride ourselves in generating unparalleled, in-depth, and uncannily accurate estimates and projections for our very demanding clients spread across different verticals. 