Grâce à Companjon, l’entreprise mondiale de location de voitures Carwiz va pouvoir offrir à ses clients la possibilité d’annuler leurs réservations pour n’importe quelle raison et de recevoir une indemnisation

L’accord de partenariat a été signé aujourd’hui par les représentants des deux parties lors de la troisième conférence annuelle de l’entreprise Carwiz à Zagreb, en Croatie

L’assurance Annulation toutes causes est une première dans le secteur mondial de la location de voitures et sera initialement disponible pour les réservations effectuées au sein de l’EEE

Les clients de Carwiz pourront recevoir jusqu’à 80 % de la valeur de leur réservation s’ils doivent annuler – sans qu’on leur pose des questions ou qu’on leur demande des justificatifs

Companjon assumera le rôle de fournisseur de technologie, d’assureur et de porteur de risque

DUBLIN, 27 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, leader de l’insurtech, a signé aujourd’hui un accord de partenariat avec Carwiz International, l’une des franchises de location de voitures à la croissance la plus rapide au monde, afin d’offrir aux clients de Carwiz la possibilité d’annuler leurs réservations pour n’importe quelle raison et de récupérer la majeure partie du coût de la réservation. Initialement disponible pour les clients effectuant leur réservation depuis l’EEE, cette offre est une première dans le secteur et joue un rôle clé dans l’ambition de Carwiz de fournir des services de location de voitures de premier ordre. Companjon assumera le rôle de fournisseur de technologie, d’assureur et de porteur de risque de cette assurance annulation.

Les clients de Carwiz pourront ajouter l’option d’Annulation toutes causes au moment de la réservation moyennant des frais supplémentaires optimisés en fonction des conditions spécifiques de la location de voiture. Le client aura ensuite la possibilité d’annuler sa réservation en toute simplicité jusqu’à 48 heures avant l’heure de début de la location – sans qu’aucune question ne lui soit posée et sans avoir à fournir de justificatif – et se faire rembourser jusqu’à 80 % du coût de la réservation. Le paiement est offert au client instantanément, dès la confirmation de l’annulation.

Le PDG de Carwiz, Krešimir Dobrilović, a déclaré : « Nous sommes ravis de signer cet accord aujourd’hui, en présence de l’équipe élargie de Carwiz, car il démontre notre engagement à offrir à nos clients une expérience exceptionnelle en matière de location de voiture. La possibilité d’annuler une réservation pour n’importe quelle raison constitue une première dans le secteur, car elle crée un nouveau niveau de flexibilité et de commodité pour les clients confrontés à des situations et à des circonstances inattendues. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Companjon en vue du lancement de cette protection unique qui couvrira toute réservation de client effectuée depuis l’EEE dans les semaines à venir. »

Matthias Naumann, PDG de Companjon, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être le partenaire insurtech de confiance de Carwiz et de lui permettre ainsi d’élever le niveau de l’expérience client dans le secteur de la location de voitures grâce à notre solution d’Annulation toutes causes. Nous partageons l’ambition de Carwiz d’aller là où personne n’est allé auparavant et nous saluons l’audace dont elle fait preuve pour se démarquer de ses concurrents en étant « là quand il le faut » pour ses clients lorsque la vie leur impose ses imprévus. Nous sommes impatients de procéder au lancement de cette offre avec eux avant la fin de l’année et de célébrer son succès avec l’équipe de Carwiz en temps voulu. »

Créée en 2020, Companjon a pour ambition de changer la façon dont les gens perçoivent l’assurance. La société a mis en œuvre toute une gamme de produits d’assurance dynamiques et sur mesure avec des marques mondialement reconnues dans les secteurs du voyage, de la mobilité, des événements en direct et du divertissement, ainsi que de la fintech. La conception inégalée de sa solution de bout en bout s’appuie sur les dernières technologies, comme l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, pour le plus grand plaisir des clients de ses partenaires commerciaux qui pourront profiter d’une protection qui améliore la flexibilité et la commodité dans 32 pays en Europe et en Amérique du Nord.

À propos de Companjon

Companjon est une start-up du secteur de l’insurtech B2B2C de premier plan, spécialiste de l’assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l’IA. Ses solutions d’assurance modernes et complètes permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients et d’accroître leur valeur en consolidant la fidélité à la marque et en créant de nouvelles opportunités de revenus auxiliaires. Companjon conçoit, met en place et propose ses solutions dynamiques sur une plateforme 100 % cloud capable d’émettre 32 000 polices d’assurance par seconde, d’intégrer facilement des passerelles API et de tirer parti des dernières technologies les plus avancées. En 2024, elle a été reconnue comme l’une des meilleures sociétés d’insurtech au monde par CNBC, et comme l’une des sociétés d’insurtech les plus innovantes au monde par FinTech Global pendant trois années consécutives (2021-2023).

Companjon a pour ambition de changer la façon dont les gens perçoivent l’assurance en créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme elles le devraient : être là quand la « vie » vous impose ses imprévus. La société est enregistrée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

www.companjon.com

Contact média :

Kimberly Littlefield

+353 (0)86 107 0416

press@companjon.com

