AVEVA Renforce son Leadership avec de Nouvelles Initiatives et Lance son Programme de Formation Industrie 4.0

CAMBRIDGE, MADINGLEY ROAD, UNITED KINGDOM, September 27, 2024 / EINPresswire.com / -- AVEVA , leader mondial des logiciels industriels et division clé du groupe Schneider Electric, est fier d'annoncer des avancées significatives dans son portefeuille, visant à accélérer la transformation numérique du secteur industriel. Parmi ces initiatives stratégiques, on compte l'événement AVEVA World 2024 qui se tiendra à Paris, et le lancement réussi du premier programme de formation professionnelle dédié à l'Industrie 4.0 en informatique industrielle.AVEVA World 2024 : Un événement incontournable dans la transformation numérique Industrielle. Pour la toute première fois, le prestigieux événement AVEVA World se déroulera à Paris, en France, du 14 au 17 octobre 2024 au Palais des Congrès. Cet événement rassemblera des leaders, des intégrateurs et des industriels de premier plan du secteur pour explorer les dernières tendances, technologies et solutions en matière de digitalisation industrielle. Les participants auront l'opportunité de découvrir comment le portefeuille de logiciels d'AVEVA est en train de façonner l'avenir des opérations industrielles grâce à des analyses de données avancées, à l'automatisation et à des initiatives axées sur la durabilité.L’engagement d’AVEVA envers l’innovation et l’éducation dans le cadre de sa mission de soutenir l'évolution numérique du secteur industriel est indéniable. AVEVA a récemment lancé le premier programme de formation Industrie 4.0 , spécifiquement dédié à l'informatique industrielle. Développé en collaboration avec des écoles d'ingénieurs Françaises de premier plan, des intégrateurs et des experts du secteur, ce programme est conçu pour doter les professionnels des compétences nécessaires pour exceller dans le domaine en constante évolution des logiciels industriels.Fabien Villareal, Responsable du Développement Stratégique d'AVEVA pour la France, a mené cette initiative avec passion. « En observant les limites de croissance structurelles du marché de l'informatique industrielle en France, il est devenu évident qu'il était nécessaire de créer une formation spécialisée pour relever ces défis. Notre nouveau programme répond directement à ce besoin, en offrant une base solide aux professionnels désireux de progresser dans ce domaine fascinant. »La première édition du programme de formation, qui s'est achevée le 5 juillet 2024, a déjà transformé les carrières de 12 participants, les préparant à relever les défis de l'Industrie 4.0.La prochaine édition est prévue le 2 décembre 2024, avec prévision de 50 participants par an.Pourquoi l’exploitation des données est essentielle à la réussite des industriels Français ?Dans le cadre de l'AVEVA World 2024, l'ordre du jour inclura des discussions sur l'importance stratégique de l'exploitation des données de production pour améliorer l'efficacité opérationnelle.Fabien Villareal souligne la valeur de l'analyse contextuelle des données pour optimiser les paramètres de production, réduire la consommation énergétique et améliorer la qualité des produits.« Les données industrielles sont une mine d’or d’informations qui, lorsqu'elles sont correctement analysées, peuvent conduire à des améliorations significatives de l'efficacité opérationnelle. Notre objectif est de donner aux entreprises industrielles les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées basées sur des données réelles et contextualisées, »À propos d’AVEVAAVEVA est le leader mondial des logiciels d'ingénierie dédiés à l’industrie stimulant. Son portfolio comprenant plus de 135 logiciels permet d’activer la transformation numérique à tous les niveaux de maturité »Fabien VILLAREAL rappelle que les logiciels AVEVA sont déjà présents dans une usine sur 3 dans le monde et qu’ils offrent la garantie de la réussite du développement international de l’industriel. D’ailleurs, l’offre AVEVA intéresse les industriels de premier plan comme les PME grâce à un modèle économique intitulé « AVEVA Flex » commercialement disruptif et économiquement adapté.Le portefeuille de logiciels d'AVEVA permet aux industries de concevoir, construire, exploiter et optimiser des actifs grâce à des technologies avancées telles que les jumeaux numériques, l'analyse de données et permet à l’industriel d’exploiter les bénéfices de l’IA pour adapter sa capacité de production prévisionnelle aux fluctuations du marché.Pour plus d'informations sur AVEVA et ses solutions, veuillez visiter www.aveva.com

