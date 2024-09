Yeisy Rojas, revolucionando la Música Cubana, nominada al Grammy por A Mis Ancestros en Mejor Álbum Tropical Tradicional

Yeisy Rojas Nominada Por Latin Grammy 2024

Yeisy Rojas, violinista cubana revolucionando la música, nominada al Latin Grammy 2024 por "A Mis Ancestros" en Mejor Álbum Tropical Tradicional.

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- El mundo de la música latina celebra a Yeisy Rojas, una artista cubana multifacética cuya fusión de ritmos tradicionales cubanos e influencias clásicas está cautivando a audiencias globales. Ahora, con su nominación al Latin Grammy 2024 en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional por “A Mis Ancestros”, Yeisy confirma su posición como una de las voces más innovadoras y prometedoras de la escena musical.

Destacada por Billboard como una estrella emergente y elogiada por Rolling Stone en Español como una de las 15 mejores artistas independientes, Yeisy Rojas está dejando una huella duradera en la música latina.

Un Viaje arraigado en la Tradición y la Innovación

Yeisy Rojas inició su carrera musical en Cuba, donde recibió formación clásica y fue miembro de la Ópera y Ballet Nacional de Cuba en La Habana. En 2016, su pasión por explorar nuevos horizontes musicales la llevó a Noruega para estudiar en el Conservatorio de la Universidad de Agder en Kristiansand. Este viaje le permitió profundizar en las influencias africanas en la música cubana, un tema central en su obra.

A Mis Ancestros – Un Tributo a la Herencia

El álbum nominado al Latin Grammy, A Mis Ancestros, es un testimonio de su dedicación a sus raíces y su espíritu innovador. Producido por Gastón Joya, un talentoso bajista cubano conocido por su trabajo con Chucho Valdés y Omara Portuondo. El álbum combina la rica herencia musical cubana con una visión contemporánea.

El primer sencillo, "Mamá Inés," inspirado en el poema de Nicolás Guillén "Ayer me dijeron negro," aboga por la erradicación del racismo dentro de la comunidad afro.

Nuevo Lanzamiento: Video A Mis Ancestros

El 20 de julio de 2024, Yeisy Rojas lanzó el video oficial de A Mis Ancestros, mostrando aún más su conexión con su herencia y su enfoque innovador en la música. El video está disponible en YouTube y ha recibido elogios por su emotividad y calidad artística.

El video musical de “A Mis Ancestros”, filmado en el Castillo Gamle Logen de Oslo bajo la dirección de Marcus Støren, narra la historia de Yeisy y de inmigrantes que buscan conectarse con sus raíces en un país extranjero. Con elegantes escenas de danza y primeros planos del virtuosismo de Yeisy con el violín, el video captura su profundo aprecio por su cultura. Además de su dirección musical, Yeisy desarrolló el guion y el diseño de vestuario del video.

Yeisy comparte sobre el video: “Este video es muy especial para mí porque cuenta mi propia historia, desde que dejé mi país hasta encontrar y aceptar mis raíces y a mí misma.”

Una Artista que Está Haciendo Olas

Desde su graduación en Kristiansand, Yeisy ha perseguido su sueño de compartir su música con el mundo. Residente en Oslo, ha trabajado como violinista freelance, actuando en Noruega, Suecia y Dinamarca, y ha sido invitada en múltiples ocasiones a la radio nacional noruega. En 2022, abrió la Gala del Día Internacional del Jazz en Nasjonal Jazz Scene en Oslo ante un público lleno, lo que la inspiró a crear su propia Celebración Internacional del Jazz. Este evento anual promueve la unidad y la paz a través de la música, reuniendo a artistas de diversas nacionalidades.

Un punto culminante reciente en su carrera fue su actuación con entradas agotadas en el festival más grande de jazz de Noruega, Molde Jazz Festival 2024.

Reconocimiento y Aclamación

Además de su nominación al Latin Grammy, Yeisy ha sido reconocida por críticos y publicaciones líderes en la industria. Fue galardonada con los InterContinental Music Awards 2023 por Best of America | Latin Folk. Estos reconocimientos destacan su talento, dedicación y el atractivo universal de su música.

¿Qué Sigue para Yeisy Rojas?

Con su nominación al Latin Grammy y creciente reconocimiento internacional, Yeisy Rojas continúa cautivando con su música y mensaje. Planea más actuaciones en festivales importantes, colaboraciones con artistas internacionales y expandir su Celebración Internacional de la Música a nuevas ciudades en Noruega y más allá.

Para solicitudes de entrevistas, materiales de prensa o información adicional, por favor contacte a Indimore Music en hello@indimore.com.

Escucha e información: https://s.disco.ac/atumxyhmcjoc

Yeisy Rojas - A Mis Ancestros (Video oficial)

