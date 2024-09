Gob. Cooper advierte peligros ante impactos catastróficos del Huracán Helene en NC

El día de hoy, el gobernador Roy Cooper y autoridades estatales instaron a los habitantes de Carolina del Norte a prepararse para afrontar inundaciones amenazantes para la vida, así como fuertes vientos, tornados e intensas lluvias ante el paso del Huracán Helene por nuestro estado. Se espera que Helene traiga vientos con fuerza de tormenta tropical, corrientes dañinas con escombros e inundaciones en ríos persistiendo hasta el sábado. Se espera que las lluvias más abundantes ocurran en las montañas y en las estribaciones de NC, más índices totales de lluvias de 9 a 14 pulgadas; algunas áreas estarían recibiendo hasta 20 pulgadas de lluvias. Ante el aumento de lluvias en la región montañosa, también aumentan las inquietudes sobre extensos cortes de electricidad y deslizamientos de tierra amenazantes para la vida. Helene tiene el potencial de ocasionar a NC impactos históricos y catastróficos. Aunque se pronostica que los impactos principales de la tormenta estarán concentrados en las montañas y en las estribaciones del estado, así como en la región de Charlotte, pudieran hacerse sentir en todo el estado. Los habitantes de la región centro y este de NC deben prepararse para afrontar intensas lluvias, tormentas eléctricas severas y posiblemente, tornados. “Helene es una inusual y peligrosa tormenta que amenaza con traer esta noche y mañana, fuertes lluvias, catastróficas inundaciones potenciales a la región centro y, particularmente a la región oeste de Carolina del Norte,” expresó el gobernador Roy Cooper. “En caso de que ahora se encuentre en un área que posiblemente se inunde, haga planes ya para quedarse con amigos o familiares; manténgase informado para proteger a su familia y a sí mismo.” El Gob. Cooper ayer miércoles emitió una Declaración de Estado de Emergencia a fin de movilizar recursos estatales, esto antecediendo a los efectos de la tormenta que se anticipan. El Presidente aceptó la solicitud del Gob. Cooper para emitir una Declaración Federal de Emergencia, lo que permite la llegada de más recursos a nuestro estado. El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias ha desplegado equipamientos, personal y recursos para ofrecer soporte a las comunidades afectadas, entre ellos están los Equipos de Rescate en Aguas Rápidas de NC, los Equipos de Búsqueda y Rescate en Zonas Urbanas, así como más de 200 elementos de la Guardia Nacional de NC. Se aconseja a todos los norcarolinianos que se mantengan conscientes de la situación y que estén al tanto del pronóstico local del tiempo. Para asegurarse de que su familia esté preparada en lo personal, funcionarios estatales aconsejan aplicar las siguientes medidas:

• Tener varias formas de recibir información de emergencia de fuentes confiables. Tener habilitados los mensajes de alerta de emergencia en el teléfono celular y dar seguimiento a los noticieros locales, así como al Servicio Meteorológico Nacional.

• Investigar si la oficina local de manejo de emergencias ofrece servicios de emisión de mensajes de alerta de emergencia para los habitantes. Para obtener más información, puede visitar el sitio Web del gobierno de su condado.

• Dar un repaso su un plan de emergencia. Saber a dónde dirigirse de surgir la necesidad de evacuar su zona de residencia, especialmente si vive en áreas con tendencia a inundaciones.

• Reunir algunos artículos para emergencias o reabastecer los que ya tenga. Visite la página Web ReadyNC.gov aquí, para obtener información sobre cómo armar un juego de artículos para emergencias.

• Evitar salir a manejar innecesariamente; si no es necesario que maneje, permanezca en casa. Puede consultar las condiciones actuales en caminos y carreteras, así como sus cierres, visitando DriveNC.Gov aquí.

• Nunca conduzca su automóvil cruzando por caminos inundados, ni alrededor de barricadas; mejor dese la vuelta y evite ahogarse.

Para obtener mayor información sobre cómo estar preparado para afrontar un desastre, visite ReadyNC.org aquí, el cual incluye información de preparación sobre tránsito vehicular, cortes de energía eléctrica e información sobre albergues.

