로큰롤 명예의 전당, 2024 헌액식 축하무대 빛낼 스페셜 게스트 라인업 공개

음악계 최고 영예를 기리는 무대 위해 Dr. Dre, Demi Lovato, Dua Lipa, James Taylor, Jelly Roll, Julia Roberts, Keith Urban, Kenny Chesney 등이 스타들이 즐비한 축하 라인업에 합류



10월 19일 토요일, 디즈니+에서 헌액식 생중계예정

뉴욕, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 로큰롤 명예의 전당 재단 (The Rock & Roll Hall of Fame Foundation) 이 오는 10월 19일 (2024년) 클리블랜드의 로켓 모기지 필드하우스 (Rocket Mortgage FieldHouse)에서 열릴 예정인 대망의 헌액식에서 올 해의 헌액 선정자 발표와 공연, 이들에 대한 축하 인사를 진행할 특별 게스트 명단을 공개한다고 발표했다. Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang, Dionne Warwick 등이 행사 무대에 올라 오랫동안 추억에 남을 음악과 축하의 밤 공연을 선사할 예정이다.

Disney+를 통해 미국 전역에 생중계되는 이번 헌액식 행사는 10월 19일 토요일(미국 동부 표준시 오후 7시/미국 중부 표준시 오후 6시/미국 산악 표준시 오후 5시/태평양 표준시 오후4시)에 방영되며, 헌액식 이후에도 재시청이 가능하다. ABC 방송사는 공연 하이라이트와 주요 순간을 포착한 프라임타임 스페셜 '2024 로큰롤 명예의 전당 헌액식'을 내년 (2025년) 1월 1일 수요일 (오후 8:00~11:00(동부 표준시)) 방영 예정이며 Hulu와 Disney+채널을 통해선 다음날부터 시청이 가능하다.

새로 확정된 발표자와 출연자 명단은 다음과 같다:

Busta Rhymes

Chuck D

Dr. Dre

Demi Lovato

Dua Lipa

Ella Mai

James Taylor

Jelly Roll

Julia Roberts

Keith Urban

Kenny Chesney

Lucky Daye

Mac McAnally

Method Man

Roger Daltrey

Sammy Hagar

Slash

The Roots

로큰롤 명예의 전당 재단 회장인 John Sykes는 “해마다 음악, 영화, 문화계를 대표하는 거물급 인사들이 세대를 규정한 상징적인 헌액자들에게 경의를 표하는 차원에서 무대에 서고 있다.”고 밝히면서 “평생 기억에 남을 일생일대의 순간들이 무대에서 만들어질 것.”이라고 기대감을 내 비쳤다.

무대에 오를 추가 발표자와 공연자들은 공연 일정에 맞춰 공개 예정에 있다.

올 해 로큰롤 명예의 전당 헌액식을 빛낼 헌액 선정자 명단은 다음과 같다: Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang, Ozzy Osbourne, A Tribe Called Quest 그리고 이와 함께 Alexis Korner , John Mayall , Big Mama Thornton 는Musical Influence 부문에, Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick, Norman Whitfield 는 Musical Excellence 부문에, Suzanne De Passe 는 Ahmet Ertegun Award 부문에 선정되었다. 올 해 행사의 제작 및 감독은Joel Gallen과 Tenth Planet Productions이 맡게 되며 총괄 감독 역할은John Sykes, Joel Peresman & Joel Gallen이 담당하게 된다.

제39회 연례 로큰롤 명예의 전당 헌액식에 대한 자세한 내용은 rockhall.com에서 확인이 가능하다.

로큰롤 명예의 전당 재단 소개

로큰롤은 리듬 앤 블루스, 컨트리, 가스펠 등 다양한 음악 장르가 부딪히며 탄생하였으며 포용적이고 끊임없이 변화하는 정신을 대변한다. 로큰롤 명예의 전당은 청년 문화의 음악 문화를 기념하고 음악이 우리 모두를 연결해주는 아티스트들을 기리고 있다. 디지털 콘텐츠, 혁신적인 전시, 라이브 음악, 참여형 프로그램, 연례 헌액식을 통해 헌 시대를 만들어 낸 인물이나 사건, 노래에 대한 이야기를 공유하고 있다. 다양하고 형평에 부합하는 비영리 박물관 문화를 육성하고 있으며 창의성과 혁신을 장려하고 포용한다. 커뮤니티 리더로서 모든 사람을 소중히 여기고, 힘을 북돋워주며 존중하는 마음을 갖고 있다. 여러분만큼이나 로큰롤을 사랑하는 수백만 명의 사람들과 이를 공유해보세요. 오하이오주 클리블랜드 또는 rockhall.com을 방문하거나 페이스북(@rockandrollhalloffame), 인스타그램(@rockhall), 트위터(@rockhall), 틱톡(@RockHallFame), 유튜브(youtube.com/rockhal l )에서 팔로우하세요.

