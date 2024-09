El Salón de la Fama del Rock & Roll presenta la lista de invitados especiales para la Ceremonia de Inducción 2024

Dr. Dre, Demi Lovato, Dua Lipa, James Taylor, Jelly Roll, Julia Roberts, Keith Urban, Kenny Chesney y más se unen a la lista de estrellas para el más alto honor de la música

Transmisiones en vivo de la ceremonia de inducción en Disney+ el sábado 19 de octubre

NUEVA YORK, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll se complace en presentar una extraordinaria lista de invitados especiales que subirán al escenario para presentar, actuar y homenajear a los nominados este año en la tan esperada Ceremonia de Inducción el 19 de octubre de 2024, en Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland. Los nominados que se presentarán incluyen; Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang y Dionne Warwick, prometiendo una noche inolvidable de música y celebración.

La Ceremonia de Inducción se transmitirá en vivo de costa a costa en Disney+, el sábado 19 de octubre (7:00 p.m. EDT/6:00 p.m. CDT/5:00 p.m. MDT/4:00 p.m. PDT), y estará disponible para transmitir después de la ceremonia. ABC emitirá un especial en horario estelar, "2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony", presentando los momentos culminantes y más destacados de las actuaciones el MIÉRCOLES, 1ro. DE ENERO DE 2025 (8:00-11:00 p.m. EST), disponible al día siguiente en Hulu y Disney+.

Los presentadores y artistas recientemente confirmados incluyen los siguientes:

Busta Rhymes

Chuck D

Dr. Dre

Demi Lovato

Dua Lipa

Ella Mai

James Taylor

Jelly Roll

Julia Roberts

Keith Urban

Kenny Chesney

Lucky Daye

Mac McAnally

Method Man

Roger Daltrey

Sammy Hagar

Slash

The Roots

"Todos los años, los nombres más importantes de la música, cine y cultura suben al escenario en nuestra ceremonia para rendir homenaje a los nominados icónicos cuya música define generaciones", dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll. "Estos son momentos únicos en la vida creados y recordados para siempre".

Se anunciarán presentadores y artistas adicionales antes de la fecha de la presentación.

La Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll rinde homenaje a los nominados de este año: Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang, Ozzy Osbourne, y A Tribe Called Quest, junto con Alexis Korner, John Mayall, y Big Mama Thornton por Influencia Musical y Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick, y Norman Whitfield por Exelencia Musical , así como Suzanne De Passe para el Ahmet Ertegun Award. El espectáculo de este año será producido y dirigido por Joel Gallen y Tenth Planet Productions y los productores ejecutivos son John Sykes, Joel Peresman y Joel Gallen.

Para más información acerca de la 39ª Ceremonia Anual de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll, visite rockhall.com.

Acerca del Salón de la Fama del Rock & Roll

Nacido de la colisión del rhythm & blues, el country y el gospel, el rock & roll es un espíritu inclusivo y en evolución constante. El Salón de la Fama del Rock & Roll celebra el sonido de la cultura juvenil y honra a los artistas cuya música nos conecta a todos. Compartimos historias de personas, eventos y canciones que dan forma a nuestro mundo a través de contenido digital, exposiciones innovadoras, música en vivo, programas atractivos y nuestra Ceremonia de Inducción anual. Promovemos intencionalmente un Museo sin fines lucrativos diverso y equitativo que incentiva y abraza la creatividad y la innovación. Como líderes comunitarios, valoramos, empoderamos y respetamos a todas las personas. Únase a millones de personas que aman el rock & roll tanto como usted. Visítenos en Cleveland, Ohio o en rockhall.com y síganos en Facebook (@rockandrollhalloffame), Instagram (@rockhall), Twitter (@rockhall), TikTok (@RockHallFame) y YouTube (youtube.com/rockhall).

