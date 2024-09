Sfilata Esclusiva della Collezione Sposa 2025 della Maison Tosetti all’Hotel Palace di Como

Sfilata Abiti da Sposa Tosetti in esclusiva sul Lago di Como

COMO, ITALIA COMO, ITALY, September 26, 2024 / EINPresswire.com / -- Domenica 10 Novembre, nell’incantevole cornice dell’Hotel Palace di Como sul lungo lago Tosetti sposa presenterà una sfilata esclusiva dedicata alla Collezione Sposa della Maison Tosetti 2025.Questo evento imperdibile rappresenta un momento di celebrazione della bellezza e dell’eleganza, dove ogni abito è pensato e disegnato con cura in Italia, utilizzando i pregiati tessuti della tradizione comasca.Monica Gabetta Tosetti, il cuore pulsante del Brand, guiderà gli ospiti attraverso un viaggio emozionante nel mondo della moda bridal, presentando non solo la nuova collezione ma anche la seconda edizione del suo libro “Sposa perfetta e senza ansie”. Questo volume offre consigli preziosi per le future spose, aiutandole a vivere con serenità uno dei momenti più importanti della loro vita.Inoltre, la sfilata sarà l’occasione per celebrare i 100 anni di storia della Maison Tosetti, un traguardo significativo che testimonia l’eccellenza e la passione per l’arte sartoriale. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire non solo gli abiti da sposa ma anche il ricco patrimonio culturale e artistico che ha contraddistinto il brand nel corso degli anni.L’evento promette di essere non solo una sfilata di moda, ma una vera e propria esperienza sensoriale, dove eleganza, tradizione e innovazione si fondono in un’atmosfera magica e suggestiva.E l’opportunità di entrare in contatto con dei selezionati professionisti del settore matrimonio Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, si prega di contattare l'ufficio stampa di Tosetti.Info@tosettisposa.it+39 347 2522743Via Milano 187/189ComoVi aspettiamo per vivere insieme una giornata indimenticabile all’insegna della bellezza e della tradizione.

