Présentation de la société Gowow

Gowow, une nouvelle marque de motos électriques légères arrive en Europe

Munich, Gowow, une société chinoise basée à Shanghai ouvre son nouveau siège social pour ses opérations dans la région EMEA. Gowow, une nouvelle marque de motos électriques légères, avec actuellement deux modèles dans la gamme, ORI et ALPHA, a décidé de pénétrer les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, avec un nouveau siège à Munich.

Les deux Directeurs Généraux, Peng Su (Copropriétaire de l'entreprise) et Tong Liu, Directeur Administratif et Josef Morat, nouveau Directeur Commercial & Marketing, construisent l'équipe dédiée au support du réseau EMEA, et développent le réseau de distribution dans les différents pays.

Réseau de distribution qui comprend actuellement un distributeur officiel en Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Suisse, Portugal, pays scandinaves (Norvège, Suède, Danemark, Finlande et Islande) et qui recherche de nouveaux importateurs/distributeurs pour les autres pays actuellement découverts.

Le produit est disponible et approuvé en Europe avec un agrément L1e. De plus, une version "débloquée" Pure-Offroad "est disponible où les caractéristiques techniques de la moto peuvent être exploitées à 100% avec une puissance maximale de 9 kW et 420 Nm, avec une vitesse allant jusqu'à 100 km/h.

La conception repose sur deux aspects, le premier est la fonctionnalité, avec une batterie amovible de 2,8 kWh (2,1kWh Alpha), garantie trois ans. La seconde, une grande surface où vous pouvez personnaliser des graphiques dédiés et ainsi personnaliser le véhicule à votre goût et votre plaisir, cela rend la moto unique pour exprimer votre créativité. Une version limitée à 25 km/h est également disponible pour les marchés suisse et néerlandais, où cette version permet un usage spécifique sur les pistes cyclables et la conduite sans permis.

Campagne de lancement, dans le but de faire connaître sa marque et son produit, Gowow EMEA a lancé un compagnon spécial pour les 100 premiers clients qui achèteront un ORI au prix spécial de 4.194 € plus TVA et le cadeau d'un KIT spécial pour transformer le vélo dans un look « Total-Black ».

Avec ce nouveau siège social à Munich et une stratégie d'expansion ambitieuse, Gowow réaffirme son engagement à devenir une référence sur le marché de la moto électrique dans la zone EMEA, en proposant des produits innovants et accessibles alliant fonctionnalité, design et personnalisation.

Munich, le 26 septembre 2024.

Josef Morat

Directeur Commercial & Marketing

josef.morat@gowow-eu.com

www.gowow.com

ORI Desert Jump Ori lors d'un voyage dans le désert

