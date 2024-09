Teledyne、産業オートメーションと検査用の次世代AI搭載スマートカメラを発表

マサチューセッツ州ボストン, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA、Teledyne Technologies [NYSE:TDY]マシンビジョンテクノロジーのグローバルリーダーであるTeledyne DALSAは、産業オートメーションおよび検査用の次世代AI搭載BOA™ 3スマートカメラを発表しました。



新型BOA 3スマートカメラは、従来のBOAシリーズの最高の機能を活用した上で、Teledyneが開発した新しいセンサーとAI (人工知能)検査技術と組み合わせるように設計されています。BOA 3は、最も複雑で要求度の高いマシンビジョンアプリケーションのニーズを満たすように設計されています。コンパクトで堅牢なスマートカメラ形式の高度に統合されたビジョンシステムです。

「新型BOA 3は、当社のスマートカメラ開発では将来的にも期待できるシステムです」とビジョンシステムズのプロダクトラインマネージャーであるSzymon Chawarski氏は次のように述べています。「モジュール化された柔軟なアーキテクチャにより、組み込みマシンビジョン検査のための新しくパワフルなソリューションを提供することができます。」

このBOA 3は、1.2 ~ 12 MPのセンサー解像度、統合レンズやCマウントレンズオプション、オンボードI/Oを可能にして、使いやすいマシンビジョンソフトウェアをすべて1つの共通プラットフォームに搭載しています。BOA 3のスマートカメラは、柔軟性と優れた機能を提供し、迅速で費用対効果の高い組み込みマシンビジョンの展開を可能にします。

BOA 3には、事前学習されたAI推論ネットワークに基づいた文字の自動読み取り( OCR )を含む、位置決め、部品の位置決め、パターンマッチング、測定、バーコード読み取り、機能または欠陥検出のためのツールを備えた、使いやすいノーコードの検査開発ソフトウェアiNspect™が付属されています。Teledyne DALSAのGUIベースのAIトレーナーソフトウェアである Astrocyte™で作成されたパワフルなAI分類またはオブジェクト検出モデルや、幅広い従来のビジョンツールを組み合わせて使用できます。

1.2、5 MP、および12 MPモノクロセンサーを備えたBOA 3モデルはすぐに利用可能です。カラーバージョンは2024年末にリリースされる予定です。2025年には、新しいセンサーとレンズのオプションがプラットフォームに追加されます。

10月8日から10日まで、ドイツのシュトゥットガルトで開催されるVISIONのTeledyneブース8 B 10で、BOA 3スマートカメラの詳細をご覧ください。詳細については、BOA 3製品ページをご覧ください。販売に関するお問い合わせは、お問い合わせページをご覧ください。

Teledyne DALSAは、Teledyne Vision Solutionsグループに属する会社で、マシンビジョン用デジタルイメージングコンポーネントの設計、製造および展開におけるリーディングカンパニーです。Teledyne DALSAのイメージセンサー、カメラ、スマートカメラ、フレームグラバー、ソフトウェア、ビジョンソリューションは、世界中の多数の業界における多くの自動検査システムで使用されています。詳細については、www.teledynedalsa.com/imagingをご覧ください。

Teledyne DALSA's BOA3 smart camera BOA 3スマートカメラは、迅速に費用対効果の高いマシンビジョンへの展開ができる、比類のない柔軟性と機能性を発揮します

