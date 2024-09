IMC Maroc 2024 : 1er Congrès International de l'Exploitation Minière du Maroc

Les principaux acteurs miniers marocains participeront à l'édition inaugurale de l'IMC 2024

MARRAKESH, MOROCCO, September 26, 2024 / EINPresswire.com / -- L' édition inaugurale du Congrès minier international du Maroc (IMC Maroc) aura lieu les 03 et 04 décembre 2024 à Marrakech, au Royaume du Maroc. IMC Maroc est organisé par la FDIM (Fédération minière des minéraux industriels du Maroc) et AME Trade Ltd . IMC Maroc est soutenu au plus haut niveau par le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable du Royaume du Maroc.Les sponsors et exposants d'IMC Maroc présenteront certaines des principales sociétés d'exploration et de services miniers actives dans le pays, notamment : ONHYM, Managem, Aya Gold and Silver, Liebherr, Royal Road Arabia, Red Rock Mining, EPIROC, Stock Connect, Vulkan, Forage FTE, Interplast, Geosond, Ruben Morocco et Locadrill.Le thème principal de l'IMC Maroc sera « Le Maroc en tant que plaque tournante mondiale d'une industrie minière durable qui facilite la transition énergétique ».IMC Maroc proposera une conférence de deux jours axée sur le commerce minier avec des sessions innovantes, des tables rondes et des ateliers interactifs, un événement commercial co-localisé, un programme social chargé et des visites techniques des principaux projets miniers du Maroc.Le Maroc a tout pour être la première destination d'investissement minier durable en Afrique, y compris une offre minière diversifiée, produisant des substances minérales telles que des phosphates, du plomb, du zinc, du cuivre, de l'or, de l'argent, du cobalt, du manganèse, du fluor et de la barytine. Les trois quarts des réserves connues de phosphate de la planète proviennent du Maroc, qui est le premier exportateur mondial de phosphates bruts. Le Maroc était la destination d'investissement minier la plus attrayante d'Afrique en 2021 et la 8e au niveau mondial en raison de son potentiel minier et de sa nouvelle législation minière. Le pays a un plan ambitieux : doubler les revenus de l'exploitation minière non phosphate en 2020 à plus de 1,7 milliard de dollars d'ici 2030, associé à une stratégie verte pour une exploitation minière responsable et durable en accord avec l'Union européenne.Le Maroc a le potentiel d'être le centre de la révolution mondiale de la production et de la transformation des minéraux de batterie . Les géants de l'industrie des batteries ont annoncé trois grandes usines de batteries pour véhicules électriques au Maroc. Le Royaume est le neuvième producteur mondial de cobalt avec une production de 2 000 tonnes par an. Le pays vise à exploiter ses réserves de cobalt dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement en batteries rechargeables.IMC Maroc est un événement avec des objectifs prédéfinis fixés pour aboutir à des résultats définitifs parmi lesquels : présenter le cadre d'investissement minier dans le Royaume du Maroc, informer toutes les parties sur les réformes menées et celles en cours dans le secteur minier, explorer différentes méthodes de financement innovantes pour les projets miniers, réfléchir à une stratégie pour faire du Royaume du Maroc un acteur majeur du secteur minier mondial à travers la diversification durable de ses activités minières. l'identification des meilleures stratégies pour améliorer la chaîne de valeur par la transformation sur site des produits miniers, la promotion de la synergie entre le secteur minier et l'énergie, la conciliation de l'exploitation minière avec la protection de l'environnement, le développement communautaire et le contenu local, l'optimisation du partage des bénéfices du secteur minier entre toutes les parties prenantes et le développement de la première vitrine panafricaine d'investissement minier en Afrique du Nord pour la mise en réseau et le développement des affaires.À propos d'AME Trade Ltd :Nous sommes une entreprise indépendante de premier plan qui se consacre à l'avancement du commerce, du développement et de l'investissement par l'intermédiaire de l'organisation de conférences et d'événements commerciaux, complétés par de précieux rapports d'intelligence économique,des programmes de formation au renforcement des capacités et des services de marketing numérique.Avec plus de 20 ans d'expérience dans 29 pays, notre expertise dans l'organisation d'événements dans les pays en développement estincomparable. Nous avons une compréhension et un respect profonds des besoins uniques de nos partenaires dans chaque région. Nos événements, rapports, sessions de formation et webinaires sont conçus pour éduquer, inspirer l'innovation et vous aider à forger des liens d'affaires significatifs sur les marchés dynamiques et en développement rapide de l'Afrique. www.ametrade.org

