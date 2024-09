Virtune AB (Publ) annonce son expansion en France avec la cotation de son ETP Staked Solana sur Euronext Paris

Paris, le 26 septembre 2024 — Virtune, un gestionnaire d'actifs numériques réglementé en Suède et émetteur de produits financiers sur crypto-monnaies (ETP) basé à Stockholm, annonce son expansion en France avec la cotation de son ETP Staked Solana sur Euronext Paris.

Grâce à une forte traction et à des flux constants dans les régions nordiques, motivés par un intérêt croissant et une adoption accrue des crypto-monnaies, l'expansion en France constitue une étape stratégique pour Virtune. Depuis sa création en mai 2023, Virtune connaît une croissance rapide dans les pays nordiques, où il a coté un total de 12 produits et atteint plus de 31 000 investisseurs e moins d’un an.

Les facteurs clés de ce succès sont une approche éducative, une transparence du marché et surtout son statut réglementé. Cette initiative répond non seulement à l'enthousiasme croissant des investisseurs, mais renforce également sa présence sur le marché européen.

Christopher Kock, PDG de Virtune, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous étendre en France avec l'introduction de notre Staked Solana ETP à la communauté d'investisseurs français après son lancement réussi sur les marchés nordiques. Depuis notre création en mai 2023, nous avons travaillé sans relâche pour favoriser l'adoption des cryptomonnaies à travers des efforts éducatifs dans les pays nordiques, et nous sommes impatients d'étendre ces efforts au marché financier français. Cet ETP offre aux investisseurs une exposition améliorée à Solana, l'une des blockchains les plus influentes au niveau mondial, tout en proposant des rendements supplémentaires grâce au staking inclus. »

À propos de Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Solana ETP offre une exposition à Solana avec les avantages du staking. Grâce au staking intégré, l’ETP propose un rendement annuel supplémentaire d'environ 3 % sur l'investissement, tout en maintenant des frais annuels attractifs de 0,95 %.

Comme tous les ETP de Virtune, Virtune Staked Solana ETP est physiquement adossê à 100% et entièrement garanti, libellé en EUR pour le public français et disponible sur les plateformes de courtage connu par des investisseurs avertis. Virtune utilise Coinbase comme dépositaire crypto où les jetons SOL sous-jacents sont stockés avec une sécurité institutionnelle de premier ordre en stockage à froid. Les jetons SOL sont stakés directement depuis le stockage à froid, et les récompenses de staking sont reflétées dans le prix quotidien de l'ETP.

Informations clés sur le produit:

Exposition à Solana avec environ 3 % de rendement annuel grâce au staking

100 % adossé physiquement par SOL

Frais de gestion annuels de 0,95 %

Staking non-dépositaire



Virtune Staked Solana ETP:

Devise de cotation : EUR

Premier jour de négociation : mardi 17 septembre 2024

Ticker Euronext : VRTS

Ticker Bloomberg : VIRSOL

ISIN : SE0021309754

Bourses : Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Nasdaq Stockholm et la bourse de Stuttgart

À propos de Virtune AB (Publ)

Virtune est une institution financière enregistrée auprès de l'Autorité suédoise de surveillance financière (FSA) pour le trading et la gestion d'actifs numériques, avec un prospectus de base approuvé dans l'UE, renouvelé auprès de la FSA suédoise le 5 avril 2024, permettant à Virtune de coter des ETP sur des bourses réglementées en Europe. La mission de Virtune est de fournir un accès transparent aux actifs cryptographiques pour les investisseurs institutionnels et particuliers grâce à des ETP innovants, à la transparence et à l'éducation.

Virtune propose une large gamme d'ETP sur les crypto-monnaies, comprenant Virtune Bitcoin ETP, Virtune Staked Ethereum ETP, Virtune Staked Solana ETP, Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Virtune XRP ETP, Virtune Chainlink ETP, Virtune Avalanche ETP, Virtune Staked Polkadot ETP, Virtune Staked Polygon ETP, Virtune Arbitrum ETP et Virtune Staked Cardano ETP.

À propos de Solana

Solana est une plateforme blockchain haute performance conçue pour offrir des opérations d'applications décentralisées rapides et évolutives et des transactions de crypto-monnaies. Grâce à un mécanisme de consensus unique appelé Proof of History (PoH), associé au Proof of Stake (PoS), Solana peut traiter des milliers de transactions par seconde avec des coûts de transaction faibles, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux blockchains plus anciennes comme Bitcoin et Ethereum. Cette combinaison de technologies permet non seulement une vérification instantanée des transactions, mais également une augmentation significative du débit du réseau, sans compromettre la sécurité ou la décentralisation.

À propos du staking

Le staking permet aux propriétaires d'actifs cryptographiques de générer des revenus passifs en participant à la validation et à la confirmation des transactions sur une blockchain via un processus appelé Proof of Stake. Ce mécanisme est une composante fondamentale des blockchains Proof of Stake, telles qu'Ethereum et Solana, et joue un rôle essentiel dans la sécurité et l'authenticité des transactions blockchain. Pour faciliter une transaction sur la blockchain de manière sécurisée et précise, un validateur doit miser une certaine quantité d'actifs cryptographiques en garantie de la légitimité de la transaction.

Le validateur cherche à staker autant d'actifs que possible pour augmenter ses chances de recevoir des récompenses, qui sont payées sous la même forme d'actif staké. Par exemple, si vous stakez du Solana, vous recevez des jetons SOL supplémentaires en récompense. Le pourcentage de récompense annuel pour le staking peut varier et se situer entre 0 et 14 % ou plus pour certaines blockchains. La plupart des détenteurs d'actifs cryptographiques ne peuvent pas agir eux-mêmes en tant que validateurs, car cela nécessite des montants significatifs d'actifs cryptographiques. Par conséquent, beaucoup choisissent de staker leurs actifs via un validateur établi et de confiance. Virtune inclut les récompenses de staking dans ses produits qui comportent "staked" dans leur nom.

Flow Traders agira en tant que teneur de marché pour l'ETP, garantissant que les investisseurs français puissent accéder facilement et efficacement au produit pendant les heures de marché d'Euronext.

Stockholm, le 26 septembre 2024

Pour toute demande, veuillez contacter :

Christopher Kock, PDG & Membre du Conseil d'administration

Email : hello@virtune.com

À propos de Virtune AB (Publ) Virtune, dont le siège est à Stockholm, est un gestionnaire d'actifs numériques réglementé suédois et un émetteur de produits financiers sur les crypto-monnaies cotés sur des bourses européennes réglementées.

Grâce à notre conformité réglementaire, nos collaborations stratégiques avec des leaders du secteur et notre équipe compétente, nous permettons aux investisseurs du monde entier d'accéder à des produits d'investissement innovants et sophistiqués, alignés sur l'évolution du marché mondial des crypto-monnaies.

Les investissements en cryptomonnaies comportent un risque élevé. Virtune ne fournit pas de conseils en investissement. Les investissements sont effectués à vos propres risques. Les valeurs mobilières peuvent augmenter ou diminuer en valeur, et il n'y a aucune garantie de récupérer votre capital investi. Veuillez lire le prospectus, le DICI et les conditions sur www.virtune.com.

