La Exposición Internacional de la Industria Química del Carbón y de la Energía de Alta Gama de Yulin se ha convertido en una plataforma de cooperación de alto nivel en el campo de la energía global

YULIN, China, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Del 13 al 15 de septiembre se celebró en la ciudad de Yulin, ciudad de China occidental, la XVIII Exposición Internacional de la Industria Química del Carbón y de la Energía de Alta Gama de Yulin, organizada de forma conjunta por el Comité Municipal de Yulin, el Gobierno Popular Municipal de Yulin y el Consejo Provincial de Shaanxi para la Promoción del Comercio Internacional. La exposición contó con la participación de más de 800 empresas de más de diez países y regiones, entre ellos Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, centrándose en contenidos básicos como la química energética de alta gama, la digitalización inteligente, las nuevas energías y materiales, el equipamiento a gran escala, etc.



La Exposición Internacional de la Industria Química del Carbón y de la Energía de Alta Gama de Yulin de este año destaca los conceptos de ecologización, «inteligentización» y digitalización en su diseño de exposición, estableciendo seis áreas de exposición principales, que incluyen las áreas de energía y química de alta gama, digital inteligente, equipamiento a gran escala, nuevas energías y materiales, imagen integral y exposición internacional. También ha establecido pabellones nacionales como los de Corea e Indonesia, con una superficie total de exposición de 85 000 metros cuadrados, lo que supone 25 000 metros cuadrados más que en 2023. La superficie de exposición, el número de empresas participantes y el número de expositores han alcanzado un nuevo máximo histórico.

La Exposición del Carbón de este año se compromete a desarrollar una plataforma de diálogo y comunicación entre los diversos grupos de interés: gobiernos, organizaciones industriales, empresas, universidades, institutos de investigación científica, etc., centrándose en la energía de alta gama, la transformación verde, el desarrollo del carbono dual, la restauración ecológica y otros contenidos. También se celebraron actividades especiales, como la Ceremonia de Inauguración de la Exposición y las Actividades Internacionales de Intercambio sobre Innovación y Desarrollo de la Industria del Carbono Dual 2024.

Durante la exposición se firmaron un total de 26 proyectos, incluidos 13 proyectos de contrato y 13 proyectos de acuerdo, que atrajeron inversiones por un importe de 27 876 millones de yuanes. Las empresas expositoras conectaron con sus homólogas locales a través de múltiples canales. El volumen de transacciones de adquisición «in situ» de diversos equipos de maquinaria minera a gran escala y equipos de fabricación inteligente alcanzó los 960 millones de yuanes.

En la actualidad, el mundo se centra en la estrategia de «carbono dual». China está acelerando activamente la transformación y modernización de la industria energética y química. Yulin, importante base energética y química de China, cuenta con unos recursos naturales únicos. Las reservas de carbón previstas han alcanzado los 280 000 millones de toneladas, lo que supone la quinta parte de las reservas de China.

Zhang Shengli, alcalde de Yulin, mencionó que Yulin considera la construcción de una zona de demostración de innovación para la revolución energética como el principal punto de partida para promover actualmente un desarrollo de alta calidad. Para ello, apuesta por la innovación científica y tecnológica como elemento principal y promueve la integración profunda de la cadena de innovación, la cadena industrial, la cadena de talento y la cadena de capital, y crea una base de investigación científica e innovación, una base de demostración de industrialización y una base para la integración de la ciencia, la educación y la industria. También se insiste en tomar la integración multienergética como línea principal, acelerar la construcción de un nuevo sistema energético y facilitar la aplicación de la estrategia de «carbono dual».

Zhang Shengli afirmó que la Exposición del Carbón de Yulin se ha convertido en una plataforma de apertura al mundo exterior, una plataforma de intercambio y cooperación, y una plataforma en la que las nuevas tecnologías, los nuevos equipos y los nuevos conceptos compiten por brillar.

Fuente: Gobierno Popular Municipal de Yulin

Persona de contacto: Sr. He; tel.: 86-10-63074558

