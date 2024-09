En adelanto al Huracán Helene, Gob. Cooper emite Declaración de Estado de Emergencia

El día de hoy y antecediendo al Huracán Helene, el gobernador Roy Cooper ha emitido una Declaración de Estado de Emergencia, a medida que Carolina del Norte se prepara para afrontar los efectos de las condiciones severas del tiempo, las cuales podrían amenazar la vida y la propiedad en Carolina del Norte desde ahora y hasta la mañana del sábado. El pronóstico indica que Helene causaría efectos significativos, incluyendo inundaciones repentinas, numerosos deslizamientos de tierra, corrientes dañinas con escombros, fallas en laderas en terrenos empinados e inundaciones fluviales en algunas zonas de la región oeste de NC, así como algunas zonas de la región centro de NC; pudiera haber inundaciones en áreas que típicamente no sufren inundaciones. Todos los habitantes de Carolina del Norte deben estar conscientes del mal tiempo y prepararse para afrontarlo. En la región oeste de NC, hay la posibilidad de vientos con fuerza de tormenta tropical a horas tardías del jueves y entrado el viernes. Ante los suelos ya saturados, podrían caerse árboles, causando extensos cortes de electricidad. Este sistema de tormentas presenta el potencial de tornados; los cuales, cuando vienen de sistemas tropicales, pueden girar rápidamente, sin ofrecer mucha advertencia.

“Helene amenaza a la región montañosa y a la región Piedmont de NC con fuertes lluvias, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y vientos dañinos,” expresó el gobernador Cooper. “El tiempo de que los norcarolinianos se preparen es ahora; asegúrese de tener abastecidos sus artículos para emergencias y preste atención a los mensajes meteorológicos de alerta emitidos en su área de residencia.”

El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias estará desplegando equipamientos, personal y recursos para ofrecer soporte a las comunidades afectadas, entre ellos, los Equipos de Rescate en Aguas Rápidas de NC y los Equipos de Búsqueda y Rescate en Zonas Urbanas, también se hará uso de los recursos de la Guardia Nacional de NC, de personal especializado para labores de comunicación y de soporte para el control de incidentes.

Se aconseja a todos los habitantes que se mantengan conscientes de la situación y que estén al tanto del pronóstico del tiempo. Para asegurarse de que su familia esté preparada en lo personal, los funcionarios estatales aconsejan aplicar las siguientes medidas: • Tener varias maneras de recibir mensajes de Advertencia sobre las condiciones en su área de residencia, especialmente habiendo potencial de tormentas severas desplazándose a horas nocturnas.

• Contar con un plan de emergencia. Saber a dónde dirigirse de surgir la necesidad de evacuar su zona de residencia, especialmente si vive en áreas con tendencia a inundaciones.

• Reunir algunos artículos para emergencias o reabastecer los que ya tenga. Visitar la página Web de ReadyNC.gov aquí para obtener información sobre cómo armar un juego de artículos para emergencias.

• Nunca conducir un automóvil sobre caminos inundados, ni alrededor de barricadas; dese la vuelta y evite ahogarse.

• Saber dónde encontrar un albergue o refugio, en caso de que en su área de residencia se emita una Advertencia de Tornado.

• Investigar si la oficina local de manejo de emergencias ofrece servicios de emisión de mensajes de alerta de emergencia para los habitantes. Para obtener más información, puede visitar el sitio Web del gobierno de su condado.

• Evitar salir a manejar innecesariamente; si no es necesario que maneje, permanezca en casa. Puede consultar las condiciones de actuales en caminos y carreteras visitando DriveNC.Gov aquí.

La Orden Ejecutiva activa el Plan de Operativos de Emergencia del Estado y permite al Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) y al Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte (NCDPS) a tomar las medidas de acción apropiadas para asegurar el pronto desplazamiento de vehículos de servicios públicos para eliminar los cortes de electricidad, así como el movimiento ágil de vehículos transportando abastecimientos esenciales tales como alimentos, medicamentos y combustibles; o bien, ganado, aves de corral y cultivos. Consulte la Declaración de Estado de Emergencia en español aquí.



