BUSINESSNEXT memenangi Anugerah Manfaat & Faedah Terbaik 2024 Comparably

Satu-satunya syarikat asal India di antara 150 firma global teratas yang menerima anugerah itu

NEW DELHI, India, Sept. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BUSINESSNEXT (syarikat induk CRMNEXT), suatu alam semesta penyelesaian perusahaan boleh gubah untuk bank dan perkhidmatan kewangan, sangat teruja untuk mengumumkan bahawa ia telah memenangi “Anugerah Manfaat & Faedah Terbaik 2024” daripada Comparably.



Dengan ini, BUSINESSNEXT menjadi satu-satunya syarikat asal India yang telah mendapat tempat dalam kalangan 150 firma global teratas yang diraikan untuk kepuasan pekerja.

Anugerah ini berdasarkan maklum balas tanpa nama daripada pekerja di Comparably.com, yang menilai usaha syarikat terhadap pelbagai parameter tempat kerja, faedah dan kesihatan pekerja. Pengiktirafan dan anugerah ini menyerlahkan komitmen BUSINESSNEXT untuk memupuk persekitaran kerja yang menyokong dan memperkaya serta meraikan tawaran komprehensifnya yang menyumbang kepada kepuasan pekerja, kesejahteraan dan budaya tempat kerja yang tiada tandingan. Daripada faedah yang berdaya saing kepada faedah unik, tumpuan syarikat pada dasar tertumpu pekerja yang telah membantunya menonjol dalam industri.

Lipika Mohanty, Pengarah Insan dan Pembangunan di BUSINESSNEXT, menyatakan “BUSINESSNEXT benar-benar berbesar hati menerima anugerah Manfaat & Faedah Terbaik yang berprestij”.



“Pengiktirafan ini, berdasarkan tinjauan pekerja, mencerminkan dedikasi berterusan kami untuk memastikan pekerja kami berkembang maju secara peribadi dan profesional dan ia mengukuhkan budaya keprihatinan yang kami usahakan agar dikekalkan setiap hari. Anugerah Manfaat & Faedah Terbaik 2024 daripada Comparably menekankan lagi kedudukan BUSINESSNEXT sebagai majikan terkemuka, dan mempamerkan nilai kami bagi “Kami Prihatin” serta komitmen berterusan kami terhadap kesejahteraan pekerja”, tambah Mohanty.

Perihal BUSINESSNEXT

BUSINESSNEXT menawarkan penyelesaian perusahaan boleh gubah yang tertumpu kepada bank global dan perkhidmatan kewangan. Diiktiraf sebagai peneraju oleh Forrester, ia menggunakan platform awan dipacu AI dan ML—CRMNEXT, CUSTOMERNEXT, DATANEXT & WORKNEXT—untuk mendayakan transformasi digital. Penyelesaian modular hiper SaaS menyediakan integrasi yang lancar dan keupayaan plug-and-play. Berkhidmat kepada lebih 1 juta pengguna di 65,000 cawangan dan pusat panggilan, BUSINESSNEXT menguruskan 1 bilion pelanggan di seluruh dunia. Dengan ibu pejabat di Raleigh, Amerika Syarikat dan Noida, India, syarikat itu beroperasi di 14 negara merentasi 5 benua.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari:

https://www.businessnext.com/

Hubungan media:

Ajay Joshi | +91 7814023329 | ajay.joshi@businessnext.com



