WTO Regional Trade Policy Course kicks off in Togo

Pendant huit semaines, les participants aborderont la modernisation et la réforme du système commercial multilatéral, l'Accord sur les subventions à la pêche et les initiatives numériques et écologiques qui façonnent l'avenir du commerce mondial. Ils échangeront avec des experts de l'OMC et régionaux, ainsi que des académiciens de l'Université de Lomé, partenaire de l'OMC depuis 2023 dans l'organisation de ce cours. Dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie d'ouverture, Jean-Marie Paugam, Directeur général adjoint de l'OMC, a souligné l'importance de ce cours conçu pour répondre au contexte spécifique des questions émergentes dans la région. Il a déclaré : "Ce cours régional de politique commerciale mettra un accent particulier sur le contexte spécifique des politiques commerciales des pays francophones d'Afrique et leurs liens avec les accords de l'OMC. Il vous offrira également une plateforme pour réfléchir sur la manière dont le système commercial multilatéral peut être renforcé, réformé et modernisé. C'est une réflexion cruciale, surtout dans le cadre du débat actuel sur la pertinence du système commercial mondial." S'exprimant au nom du Président de la République – Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbe – le Ministre délégué auprès du Ministre du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, le professeur Kossivi Hounake, a remercié l'OMC d'avoir renouvelé sa confiance au Togo pour accueillir ce cours. Il a souligné l'importance de la coopération technique de l'OMC pour renforcer les capacités commerciales des pays d'Afrique et favoriser leur intégration dans l'économie mondiale. "Le bon fonctionnement d'un système commercial multilatéral exige, au-delà des règles, un système de suivi efficace. Il demande aussi que les Etats membres de l'OMC comprennent les possibilités que ces règles offrent afin que chacun d'entre eux soit en mesure d'en tirer pleinement profit." Monsieur Kanka-Malik Natchaba, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche du Togo, a souligné le rôle de l'éducation comme vecteur fondamental de progrès socio-économique. "Je suis convaincu que cette formation contribuera encore davantage à renforcer les compétences des apprenants et décideurs politiques dans le domaine de la politique commerciale et qu'elle aidera les pays africains francophones à se positionner de manière plus efficace et plus équitable au sein du système commercial mondial," a-t-il déclaré.

